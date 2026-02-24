  • Megjelenítés
FONTOS Varga Mihály: nem köteleződünk el egy kamatcsökkentési ciklus mellett
Gyakorlatilag a 0-ra visszavágják a bürokratikus terheket az EU-ban – döntöttek Brüsszelben
Gyakorlatilag a 0-ra visszavágják a bürokratikus terheket az EU-ban – döntöttek Brüsszelben

Az Európai Tanács jóváhagyta az Omnibusz I nevű egyszerűsítési csomagot, amely jelentősen átalakítja a vállalati fenntarthatósági beszámolásról szóló Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) és a vállalati fenntarthatósági átvilágításról szóló Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CS3D) szabályait. A döntés célja a jelentéstételi és megfelelési terhek csökkentése, különösen a kisebb cégekre „lecsorgó” kötelezettségek visszafogása, és ezen keresztül az uniós versenyképesség erősítése – közölte a tagállamokat tömörítő testület kedden.
A tagállamok elfogadták az Európai Bizottság által a vállalatok jelentéstételi kötelezettségeit visszavágó módosítási javaslatait. A döntés értelmében egyelőre csak a legnagyobb vállalatokra vonatkoznak az új kötelező előírások, de azok számára is rugalmasabb kereteket adnak az Európai Tanács közleménye szerint. 

A lépés nem meglepő, már közel másfél éve készítették elő a módosításokat: 2024 őszén az uniós vezetők – többek között Enrico Letta és Mario Draghi versenyképességi jelentéseire reagálva – „egyszerűsítési forradalmat” sürgettek, az Európai Bizottság pedig 2025 februárjában terjesztette elő az Omnibusz I csomagot, a most elfogadott irányelv pedig ennek az első kézzelfogható eredménye.

A CSRD legfontosabb változása az érintetti kör szűkítése, vagyis a jövőben csak azok a vállalatok kötelesek kötelező fenntarthatósági beszámolót készíteni, amelyeknél az alkalmazottak száma meghaladja az 1000 főt, és az éves nettó árbevétel eléri a 450 millió eurót. 

Ez érdemi könnyítés a korábbi rendszerhez képest, amely a nagyvállalatok szélesebb körét, sőt bizonyos tőzsdén jegyzett kkv-kat is bevont.

A szabály a biztosítókra és hitelintézetekre is kiterjed, vagyis ott is csak az 1000 fő feletti, 450 millió eurót meghaladó árbevételű szereplők maradnak a kötelező körben.

A harmadik országbeli vállalatokra vonatkozó szabályok is szigorúan a legnagyobb szereplőkre koncentrálnak. A jövőben csak azok a nem uniós anyavállalatok esnek beszámolási kötelezettség alá, amelyek az EU-ban 450 millió eurót meghaladó nettó árbevételt érnek el, és uniós leányvállalatuk vagy fióktelepük árbevétele meghaladja a 200 millió eurót

Ez jelentős emelés a korábbi, 150 millió eurós küszöbhöz képest.

Fontos átmeneti könnyítés, hogy azok a cégek, amelyeknek 2024-es pénzügyi évtől kellett volna először jelenteniük (az úgynevezett „első hullámos” vállalatok), de az új küszöbök miatt kikerülnek a hatály alól, 2025-re és 2026-ra mentesülnek a kötelezettség alól. Emellett bizonyos pénzügyi holdingtársaságok is mentesülhetnek a konszolidált fenntarthatósági beszámolás alól, ha tevékenységük jellege ezt indokolja.

A kisebb cégek védelme érdekében a jogszabály bevezeti az értéklánc-plafont, így az 1000 főnél kevesebbet foglalkoztató vállalkozások – még ha egy nagyvállalat beszállítói is – nem kötelezhetők a kötelező uniós fenntarthatósági standardokat meghaladó adatközlésre. 

A nagyvállalatnak el kell fogadnia a kisebb partner saját nyilatkozatát a méretéről, és nem kérhet a plafont meghaladó információt, kivéve ha az nyilvánvalóan téves. Ez kifejezetten a kkv-k adminisztratív terheinek visszafogását célozza az Európai Tanács és a Bizottság szerint.

Ráadásul a beszámolói standardok terén is jön a felülvizsgálat, a most elfogadott menetrend szerint za Európai Bizottság hat hónapon belül módosítja az első körben elfogadott európai fenntarthatósági beszámolási rendszert (ESRS), hogy csökkentse az adatpontok számát, erősítse a mennyiségi mutatók szerepét, egyértelműbbé tegye a lényegességi elv alkalmazását, és javítsa az uniós és globális szabályok közti összhangot. Ezzel párhuzamosan megszűnik az ágazatspecifikus kötelező standardok kidolgozására adott felhatalmazás, vagyis a kidolgozás alatt lévő szabályokat is kukázzák.

A CS3D esetében a küszöbök még magasabbak lesznek, így a jövőben csak az 5000 főnél több alkalmazottat foglalkoztató és legalább 1,5 milliárd euró nettó árbevételű vállalatok tartoznak a kötelező átvilágítási rendszer hatálya alá.

Az indoklás szerint ezek a cégek gyakorolják a legnagyobb hatást az értékláncukra, és ők képesek leginkább viselni a megfelelési költségeket – vagyis ha ők megfelelnek az előírásoknak, az a lentebbi vállalati szinteken is érvényesül.

Az átvilágítási kötelezettség tartalma is rugalmasabb lesz: az érintett vállalatok azokra az értéklánc-szakaszokra koncentrálhatnak, ahol a negatív hatások valószínűsége vagy súlya a legnagyobb. Ha több területen azonos mértékű a kockázat, elsőbbséget adhatnak a közvetlen üzleti partnerekkel kapcsolatos vizsgálatnak. Emellett az adatgyűjtésnél „ésszerűen rendelkezésre álló információkra” kell támaszkodniuk, ami szintén csökkenti a kisebb beszállítók terhelését.

Jelentős könnyítés, hogy kikerül a CS3D-ből az éghajlatvédelmi átmeneti tervre vonatkozó kötelező előírás. Emellett megszűnik az uniós szinten harmonizált polgári jogi felelősségi rendszer, és az a követelmény is, hogy a tagállamok kötelezően alkalmazandó felelősségi szabályokat vezessenek be akkor is, ha az irányadó jog nem a saját nemzeti joguk. A szankciók nemzeti szinten maradnak, a maximális bírság felső határa a vállalat globális nettó árbevételének 3 százaléka lehet.

Az átültetési határidők is kitolódnak, ami a tagállamoknak könnyítés: 2028. július 26-ig kell a CS3D-t nemzeti jogba átültetni, a vállalatoknak pedig 2029 júliusától kell megfelelniük az új szabályoknak.

Kapcsolódó cikkünk

Húsz év után megint ott tartunk, hogy az EU próbálja visszagörbíteni az uborkát – belháború lett belőle

Hatalmasat változik az életünk 2026-tól – itt vannak a legfontosabb döntések

Ha nem lenne elég a brüsszeli túlszabályozás, a tagállami kormányok még kártékonyabbak

Címlapkép forrása: EU

