  • Megjelenítés
Leporolták a magyar kormány vétója miatt a gyűlölt, radikális tervet Brüsszelben
Uniós források

Leporolták a magyar kormány vétója miatt a gyűlölt, radikális tervet Brüsszelben

Portfolio
Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője hétfőn ismét felvetette a szankciók által immobilizált orosz vagyon felhasználásának lehetőségét Ukrajna katonai és pénzügyi támogatására. A lépésre azt követően került sor, hogy Magyarország megakadályozta a korábban elfogadott, 90 milliárd eurós hitelcsomag ratifikálását – írta meg az Euractiv.

A befagyasztott orosz vagyonelemek közvetlen felhasználásának tervét még a tavaly decemberi uniós csúcstalálkozón napolták el, miután több tagállam – élükön Belgiummal – olyan garanciákat várt el, amelyek ellehetetlenítették a folyósítást. Ehelyett dőlt el, hogy egy 90 milliárd eurós közös hitelt vennének fel a tagállamok, amelyek támogatnák Ukrajnát. Mindezt erősített együttműködésen keresztül, így Magyarország, Csehország és Szlovákia nem vesz részt a pénzügyi programban.

Bart De Wever belga miniszterelnök akkor jogi és pénzügyi kockázatokra figyelmeztetett, mivel a befagyasztott 210 milliárd eurós vagyon jelentős része belgiumi számlákon található. Kiemelte: Brüsszel orosz megtorló lépéseknek lenne kitéve, amennyiben a többi tagállam nem vállal széles körű garanciát a kockázatok megosztására.

Most azért került újra napirendre, mert Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter pénteken jelentette be, hogy Budapest addig nem ratifikálja a 90 milliárd eurós megállapodást, amíg Kijev helyre nem állítja a Barátság kőolajvezeték zavartalan működését.

Kapcsolódó cikkünk

Felszólítást küldött Ukrajna a magyar és szlovák kormánynak, visszautasítja az ultimátumokat

Betelt a pohár: kőkemény lépésre szánta el magát a kormány Ukrajnával szemben

Kallas hétfőn úgy fogalmazott, hogy a befagyasztott vagyon felhasználása eredetileg az EU "A-terve" volt, és amennyiben a hitelcsomagról szóló megállapodás nem valósul meg, bármikor visszatérhetnek ehhez a lehetőséghez.

Még több Uniós források

Ursula von der Leyenre rontanak az EU-tagállamok, új hatalmi harc fajult vérre menő konfliktusig

Újabb uniós szankciókat fogadtak el Brüsszelben: itt az újabb lista

Barátság-leállás: kemény üzenetet küldött az Európai Bizottság az Orbán-kormánynak

A csomag elfogadásához egyhangú döntésre van szükség, ami a gyakorlatban vétójogot biztosít a magyar kormány számára. Erre pedig két okból is van esély: egyrészt a magyar kormány hevesen ellenezte az immobilizált orosz eszközök felhasználását, másrészt az Orbán Viktor vezette kabinet kikötötte, hogy a Barátság olajvezeték újraindulásáig minden Ukrajnának szánt támogatást blokkolni fog.

A helyzetet sürgetővé teszi, hogy Ukrajna áprilisban súlyos finanszírozási nehézségekkel nézhet szembe, miközben Oroszország folytatja a polgári infrastruktúra, főként az energiarendszerek elleni támadásokat.

Amint arról beszámoltunk, Paula Pinho, az Európai Bizottság vezető szóvivője a nap folyamán korábban hangot adott Brüsszel elégedetlenségének. Kijelentette:

az állam- és kormányfői szintű megállapodásokat tiszteletben kell tartani és teljesíteni kell, ezek áthágása a lojális együttműködés uniós alapelvét sérti.

Kapcsolódó cikkünk

Kiszivárgott a levél: kemény üzenetet kapott Orbán Viktor az Európai Tanács elnökétől

Barátság-leállás: kemény üzenetet küldött az Európai Bizottság az Orbán-kormánynak

Kallas nem kívánt bocsátkozni olyan találgatásokba, hogy Magyarország álláspontja összefüggésben áll-e az Egyesült Államok közelmúltbeli regionális diplomáciai tevékenységével.

Címlapkép forrása: EU

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

Hitelkárosultak

Tartozás elévülési idő

Azok számára, akik váratlanul fizetési felszólítást kaptak egy követeléskezelőtől és felocsudtak az első sokk után, a legjobb amit tehetnek, hogy megvizsgálják elévült-e az adott követ

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Investment Day 2026

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Nagy Márton megnevezett négy bankot, amely maradhat az országban
Alaposan elromlott a hangulat, csúnyán megütötték az amerikai tőzsdéket
Barátság-leállás: kemény üzenetet küldött az Európai Bizottság az Orbán-kormánynak
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility