Leporolták a magyar kormány vétója miatt a gyűlölt, radikális tervet Brüsszelben

A befagyasztott orosz vagyonelemek közvetlen felhasználásának tervét még a tavaly decemberi uniós csúcstalálkozón napolták el, miután több tagállam – élükön Belgiummal – olyan garanciákat várt el, amelyek ellehetetlenítették a folyósítást. Ehelyett dőlt el, hogy egy 90 milliárd eurós közös hitelt vennének fel a tagállamok, amelyek támogatnák Ukrajnát. Mindezt erősített együttműködésen keresztül, így Magyarország, Csehország és Szlovákia nem vesz részt a pénzügyi programban.

Bart De Wever belga miniszterelnök akkor jogi és pénzügyi kockázatokra figyelmeztetett, mivel a befagyasztott 210 milliárd eurós vagyon jelentős része belgiumi számlákon található. Kiemelte: Brüsszel orosz megtorló lépéseknek lenne kitéve, amennyiben a többi tagállam nem vállal széles körű garanciát a kockázatok megosztására.

Most azért került újra napirendre, mert Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter pénteken jelentette be, hogy Budapest addig nem ratifikálja a 90 milliárd eurós megállapodást, amíg Kijev helyre nem állítja a Barátság kőolajvezeték zavartalan működését.

Kallas hétfőn úgy fogalmazott, hogy a befagyasztott vagyon felhasználása eredetileg az EU "A-terve" volt, és amennyiben a hitelcsomagról szóló megállapodás nem valósul meg, bármikor visszatérhetnek ehhez a lehetőséghez.

A csomag elfogadásához egyhangú döntésre van szükség, ami a gyakorlatban vétójogot biztosít a magyar kormány számára. Erre pedig két okból is van esély: egyrészt a magyar kormány hevesen ellenezte az immobilizált orosz eszközök felhasználását, másrészt az Orbán Viktor vezette kabinet kikötötte, hogy a Barátság olajvezeték újraindulásáig minden Ukrajnának szánt támogatást blokkolni fog.

A helyzetet sürgetővé teszi, hogy Ukrajna áprilisban súlyos finanszírozási nehézségekkel nézhet szembe, miközben Oroszország folytatja a polgári infrastruktúra, főként az energiarendszerek elleni támadásokat.

Amint arról beszámoltunk, Paula Pinho, az Európai Bizottság vezető szóvivője a nap folyamán korábban hangot adott Brüsszel elégedetlenségének. Kijelentette:

az állam- és kormányfői szintű megállapodásokat tiszteletben kell tartani és teljesíteni kell, ezek áthágása a lojális együttműködés uniós alapelvét sérti.

Kallas nem kívánt bocsátkozni olyan találgatásokba, hogy Magyarország álláspontja összefüggésben áll-e az Egyesült Államok közelmúltbeli regionális diplomáciai tevékenységével.

Címlapkép forrása: EU