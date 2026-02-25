Costa: Brüsszel használjon fel minden, az uniós szerződésekben biztosított jogi eszközt Magyarország ellen

António Costa Kijevben arra szólította fel az Európai Bizottságot, hogy az uniós szerződésekben biztosított összes jogi eszközt vesse be annak érdekében, hogy egyetlen tagállam se tudja blokkolni a Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelt. Az Európai Tanács elnöke ezzel gyakorlatilag azt üzente: Brüsszelnek meg kell kerülnie a magyar vétót, és biztosítania kell a támogatás folyósítását.

Az Európai Unió teljesíteni fogja az Ukrajnának ígért, 90 milliárd eurós hitelről szóló vállalását, annak ellenére is, hogy Magyarország az utolsó pillanatban jelezte, megvétózza a folyósítás végrehajtásához szükséges döntéseket – erről beszélt Kijevben Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel közösen Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és António Costa, az Európai Tanács elnöke.

Von der Leyen egyértelművé tette: az EU „így vagy úgy” teljesíti az ígéretét, és a szerződések adta eszközökkel élni fognak, ha szükséges.

A nyilatkozatok az orosz invázió negyedik évfordulóján hangzottak el, amelyre az EU teljes vezetése az ukrán fővárosba utazott, hogy kifejezzék szolidaritásukat a háborúban álló országgal.

Costa arra kérte az Európai Bizottságot, hogy

használjon fel minden, az uniós szerződésekben biztosított jogi eszközt annak érdekében, hogy egyetlen tagállam – világosan utalva, de nem kimondva, hogy ez Magyarország lenne – se tudja „zsarolni” az Európai Uniót.

Hangsúlyozta: léteznek ilyen eszközök, és az EU-nak képesnek kell lennie megkerülni a blokkolási kísérleteket.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök azzal indokolta a 90 milliárdos – Magyarországot egyébként nem érintő hitel ügyét –, hogy a kormány szerint Kijev szerinte szándékosan nem indítja újra a január végén egy orosz dróntámadásban megrongálódott Barátság kőolajvezetéket, noha végzett annak helyreállításával. Ezt az állítást az ukrán hatóságok – illetve a tőlük kapott adatokra hivatkozva az Európai Bizottság is – határozottan cáfolja.

Volodimir Zelenszkij erre reagálva azt mondta: Oroszország több alkalommal is megrongálta a vezetéket, és Orbánnak inkább Vlagyimir Putyinnal kellene tárgyalnia egy energetikai tűzszünetről.

Elméletileg a vezetéken az olajáramlás újraindítása február 25-én, szerdán várható.

Valdis Dombrovskis, az Európai Bizottság ügyvezető alelnöke a párizsi Sciences Po egy Ukrajnáról szóló konferenciáján arról beszélt, bízik abban, hogy sikerül megoldást találni. Szerinte a 90 milliárd eurós hitelt „át kell vinni a célvonalon”, és egyeztetni kell Ukrajnával és Magyarországgal is. Hozzátette: nem a magyar pénzről van szó, és Budapestnek tiszteletben kellene tartania a decemberben vállalt megállapodást.

