  • Megjelenítés
Itt a bejelentés, amire sokan vártak: hamarosan úgy telefonálhatunk több országban, mintha itthon lennénk
Uniós források

Itt a bejelentés, amire sokan vártak: hamarosan úgy telefonálhatunk több országban, mintha itthon lennénk

Portfolio
Az Európai Bizottság javaslatot tett a nyugat-balkáni országok bevonására az EU barangolási (roaming) szabályozásába. Ennek eredményeként a jövőben a régió és az Unió között utazók belföldi díjszabás mellett telefonálhatnának, küldhetnének üzenetet és használhatnák a mobilinternetet - derül ki az uniós végrehajtó testület közleményéből.

Az Európai Bizottság hat nyugat-balkáni partnerrel – Albániával, Bosznia-Hercegovinával, Koszovóval, Montenegróval, Észak-Macedóniával és Szerbiával – kezdeményezne tárgyalásokat a csatlakozásról az EU "Roam Like at Home" (belföldi díjszabás szerinti barangolás) rendszeréhez.

A megállapodások megkötése és a szabályokhoz való teljes igazodás után a két térség közötti utazók roaming pótdíjak nélkül használhatnák mobiltelefonjukat, legyen szó tanulmányútról, munkáról vagy nyaralásról.

A most elfogadott tárgyalási mandátumtervezetet az Európai Unió Tanácsának kell jóváhagynia, amit követően a Bizottság kétoldalú megállapodásokat köt majd az egyes nyugat-balkáni partnerekkel. A javaslat a már meglévő, önkéntes alapú kedvezményekre épít, hiszen számos uniós és nyugat-balkáni mobilszolgáltató között jelenleg is érvényben vannak csökkentett díjakat biztosító szerződések. Emellett a nyugat-balkáni országok közötti regionális barangolási egyezmény is mérsékelt tarifákat kínál a térségen belül utazóknak.

A kezdeményezés a nyugat-balkáni bővítéshez kapcsolódó, 2023-as növekedési terv konkrét megvalósítását jelenti. A program célja, hogy az uniós tagság egyes előnyeit – köztük az egységes piacba való fokozatos bekapcsolódást – már a csatlakozás előtt elérhetővé tegye az érintett országok polgárai és vállalkozásai számára.

Még több Uniós források

Több száz milliárd eurós dilemmát nyög az EU: a GDP 8 százaléka zöldkiadásokra kontra 4 százalékos válságszámla

Európai Bizottság: alternatív útvonal biztosítható Magyarország olajellátásához

Kényszerű hintapolitikába torkollhat Ursula von der Leyen mexikói paktuma

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Bitcoin: jön az összeomlás éve?

Cudar hónapokon van túl a Bitcoin, míg tavaly kriptopárti amerikai elnököt és mindenkori árfolyamcsúcsot köszönthettünk, addig az év utolsó szakasza, és az idei szinte egésze... The post Bi

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kemény üzenet érkezett Washingtonból Ukrajnába: ez az érdekeinket sérti, azonnal hagyják abba!
Eszkalációt lebegtetett be Moszkva, súlyos problémával néz szembe az orosz hadsereg – Ukrajnai háborús híreink szerdán
Európai Bizottság: alternatív útvonal biztosítható Magyarország olajellátásához
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility