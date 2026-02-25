Itt a bejelentés, amire sokan vártak: hamarosan úgy telefonálhatunk több országban, mintha itthon lennénk

Az Európai Bizottság hat nyugat-balkáni partnerrel – Albániával, Bosznia-Hercegovinával, Koszovóval, Montenegróval, Észak-Macedóniával és Szerbiával – kezdeményezne tárgyalásokat a csatlakozásról az EU "Roam Like at Home" (belföldi díjszabás szerinti barangolás) rendszeréhez.

A megállapodások megkötése és a szabályokhoz való teljes igazodás után a két térség közötti utazók roaming pótdíjak nélkül használhatnák mobiltelefonjukat, legyen szó tanulmányútról, munkáról vagy nyaralásról.

A most elfogadott tárgyalási mandátumtervezetet az Európai Unió Tanácsának kell jóváhagynia, amit követően a Bizottság kétoldalú megállapodásokat köt majd az egyes nyugat-balkáni partnerekkel. A javaslat a már meglévő, önkéntes alapú kedvezményekre épít, hiszen számos uniós és nyugat-balkáni mobilszolgáltató között jelenleg is érvényben vannak csökkentett díjakat biztosító szerződések. Emellett a nyugat-balkáni országok közötti regionális barangolási egyezmény is mérsékelt tarifákat kínál a térségen belül utazóknak.

A kezdeményezés a nyugat-balkáni bővítéshez kapcsolódó, 2023-as növekedési terv konkrét megvalósítását jelenti. A program célja, hogy az uniós tagság egyes előnyeit – köztük az egységes piacba való fokozatos bekapcsolódást – már a csatlakozás előtt elérhetővé tegye az érintett országok polgárai és vállalkozásai számára.

