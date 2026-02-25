Kényszerű hintapolitikába torkollhat Ursula von der Leyen mexikói paktuma

Donald Trump amerikai elnök újbóli színrelépése először felgyorsította, mostanra viszont beakasztani látszik a szorosabbra fűzött kapcsolatokat az Európai Unió és Mexikó között. Bár tavaly úgy tűnt, minden csak ügymenet kérdése lesz, és a bizottságot vezető Ursula von der Leyen már 2026 elején aláírhatja a megújított megállapodást, Mexikó vezetése inkább kivárhat, amíg tisztázódik helyzete az amerikai vámokkal kapcsolatban. Ha nagyon óvatosak akarnak lenni, akár fél évet is csúszhat a paktum, pedig kevés dologban bízhatnak, amikor Trump reakciójától tesznek függővé valamit.

Az Európai Unió és Mexikó közel egy évtizedes tárgyalássorozat után tavaly januárjában zárta le a modernizált megállapodás szövegét. Ez jogilag csupán a 2000 óta hatályos szabadkereskedelmi egyezményt frissítené, azonban a gyakorlatban egy jóval megfontoltabb, messzebbre mutató partnerséget hozna, ahogy ez jellemző az uniós mostanában tárgyalt más megállapodásaira is.

A mexikói egyezményt ősszel a jóval vitatottabb Mercosur-megállapodással párhuzamosan harangozták be, ezzel jelezve az EU latin-amerikai nyitását, azonban úgy tűnik, valamilyen módon

mindkettő esetében ott lebeg Trump alakja, aki egyszerre katalizátora és keresztbevágója is lehet az összefonódásoknak.

Bár az amerikai elnök miatt elszabadult vámháborús pánik sok jelentős partnert a hozzá képest jóval megbízhatóbb EU udvarába terelt, a teljes amerikai kontinenst saját felségterületként kezelő Monroe-doktrína kiújulása miatt jóval óvatosabbá váltak a szereplők. Míg a Mercosur-megállapodásnál egy argentin kétoldalú vámalkuval próbál az EU elé kerülni Trump, addig Mexikó vezetése kivárásra kényszerül a bizonytalanságok miatt.

Az ország gazdasága igen mélyen integrált az amerikai ellátási láncokba, így minden olyan lépés, amely Washington rosszallását válthatja ki, komoly gazdasági kockázatot jelent. Itt főleg a júliusban esedékes észak-amerikai kereskedelmi megállapodás felülvizsgálata okoz komoly bizonytalanságot, emiatt van az, hogy

Mexikó nem feltétlenül érdekelt abban, hogy egy látványos uniós aláírással provokálja az amerikai adminisztrációt.

Ugyan geopolitikailag egy újabb kereskedelmi egyezmény tovább erősítené az unió krédóját és gazdasági potenciálját, Mexikónak továbbra is messze a legnagyobb partnere az Egyesült Államok. Ipara – különösen az autóipar és az elektronikai gyártás – szorosan kapcsolódik az amerikai beszállítói láncokhoz, így egy esetleges amerikai megtorló vámintézkedés vagy politikai nyomásgyakorlás érdemben befolyásolhatná a mexikói gazdaság teljesítményét.

Ugyan az Európai Unió és Mexikó közötti kereskedelem sem elhanyagolható, az árukereskedelem értéke 2023-ban mintegy 82 milliárd eurót tett ki, ami

alig több mint tizede az USA-val folytatott forgalmának.

Igaz ugyan, hogy még így is az EU számít Mexikó harmadik legnagyobb partnerének, de érthető, hogy nem akarják kockáztatni az amerikai kapcsolatukat. A kérdés csak az, Trump jobban kezeli-e majd a helyzetet, ha az ő megállapodása után az EU-val is aláír az országot vezető Claudia Sheinbaum, vagy pont az fogja felbőszíteni, ha az idővel való játékot egy tudatos elsunnyogási kísérletnek értékeli.

Persze Mexikó óvatossága is érthető, hiszen a jelen állás szerint júniusban összehozható aláírás késleltetésével nem adnak nyilvánosan muníciót az USA nyomásgyakorlásához, az újratárgyalások után pedig ki tudja, mikor kerül a téma megint Trump asztalára, aki novemberben egy meglehetősen jelentős félidős választással fog szembenézni.

Az unió szempontjából ugyan komoly diplomáciai erődemonstráció lenne, ha sikerülne ezen a vonalon beelőzni Trumpot, a Bizottság várhatóan rugalmas és megértő lesz Mexikó aggályaival kapcsolatban, így könnyen nyárra vagy akár az év végére is elnapolhatják az egyezmény frissítését.

Címlapkép forrása: EU