Brexitbánás: már a harmadik nagy EU-s programba akarják visszakönyörögni magukat a britek

A brit üzleti és kereskedelmi miniszter, Peter Kyle szerdán és csütörtökön Brüsszelben tárgyal az Európai Bizottság vezetőivel annak érdekében, hogy szorosabb kapcsolatokat alakítson ki Brüsszel és London között, és elérje, hogy a készülő európai preferenciarendszer az Egyesült Királyságra is kiterjedjen.
A brit kormány attól tart, hogy a „Made in Europe” termékeket előnyben részesítő ipargyorsító szabályozás (IAA) kizárhatja a brit vállalatokat az uniós közbeszerzésekből és állami támogatásokból. London szerint az uniós és a brit gazdaság túlságosan szorosan összefonódik ahhoz, hogy egy kizárólag tagállamokra korlátozott rendszer működőképes legyen.
Az európai preferenciarendszert eredetileg még novemberben tervezte bemutatni Stéphane Séjourné iparstratégiai biztos, azonban az arról szóló vita, hogy mi férjen bele és mi nem a Made in Europe címkébe, annyira vitatott, hogy az erre a hétre kitűzött február 24-i dátumra sem sikerült megegyezni a részletekben. Ahogy arról már korábban írtunk, a rendszer meghatározná, hogy mely iparágak mekkora mértékben használjanak európai gyártmányú anyagokat.
- A balti és skandináv országok, valamint Németország is attól tartanak, hogy egy túl szűk meghatározás visszafoghatja az innovációt és korlátozhatja a nem uniós technológiákhoz való hozzáférést.
- Franciaország ezzel szemben azt szeretné, ha a jogosultság az Európai Gazdasági Térség tagjaira – Norvégiára, Liechtensteinre és Izlandra –, valamint az Európai Unióval kölcsönös közbeszerzési megállapodással rendelkező országokra korlátozódna.
Persze a vám-, hibrid és hagyományos háborúk közepette már csak diplomáciailag is hasznos, hogy a brit kormány is része akar lenni az uniós versenyképességi hajrának, de a hosszú távú stratégiák szempontjából érthető, hogy más az elképzelése a német és francia vezetésnek.
A brit kormány azonban nemcsak a preferenciarendszer mentén próbálkozik, hiszen korábban már megpróbált kedvezményes hozzáférést szerezni a 150 milliárd eurós SAFE hitellel finanszírozott fegyverbeszerzésekhez is. A Magyarország által is igényelt eszköz 65 százalékban írja elő az európai részarányt, és az EU ahhoz kötötte volna a britek preferenciába vételét, hogy pénzügyi hozzájárulást fizessenek. Az Euronews értesülései szerint a tárgyalások végül azon csúsztak el, hogy
az EU 2 milliárd euróra gondolt, az Egyesült Királyság viszont ennek 5 százalékánál, nagyjából 100 millió euró körül húzta meg ennek határát.
Az Egyesült Királyság emellett részt kíván venni az Európai Unió Ukrajnának szánt, 90 milliárd eurós hitelcsomagjában is, amelyet jelenleg a magyar kormány blokkol a Barátság kőolajvezeték orosz lebombázása óta kialakult vita miatt.
Keir Starmer miniszterelnök a múlt hónapban úgy fogalmazott, hogy akár a 150 milliárd eurós programról, akár más kezdeményezésekről van szó,
Európa tágabb értelemben vett együttműködése – vagyis az Európai Unió és más európai országok közötti szorosabb kapcsolat – a józan érdek.
A brit kormányfő ugyanakkor belpolitikai szempontból nehéz helyzetben van. Az általa vezetett Munkáspárt a közvélemény-kutatások szerint több ponttal elmarad a Reform UK mögött, amelyet a brexit egyik leghangosabb támogatója, Nigel Farage vezet.
Ilyen szempontból külön érdekes, hogy egy januári felmérés szerint a britek 58 százaléka már úgy véli, hiba volt kilépni az Európai Unióból, 54 százalék támogatná a visszacsatlakozást, míg 62 százalék a szorosabb együttműködés mellett áll anélkül, hogy az ország ismét teljes jogú taggá válna.
Bár Brüsszel nyilván nyitott az együttműködésekre, és egyre szorosabbak az egyezkedések a szigetországgal, abban változatlannak tűnik az álláspont, hogy az Egyesült Királyság nem választhatja ki a számára kedvező elemeket az egységes piacból anélkül, hogy elfogadná az Európai Unió négy alapszabadságát: az áruk, a szolgáltatások, a tőke és a személyek szabad mozgását.
Mindettől függetlenül tagadhatatlan a közeledés. Szerdán a két fél aláírt egy bizalmas információk cseréjére épülő versenyképességi együttműködést, és az Európai Parlamentet vezető Roberta Metsola például csütörtökön tért vissza Londonból, miután azt mondta, mégis jó lenne bevenni a briteket a SAFE-be, amelynek egyébként várhatóan egy második köre is lesz. Eközben nagyban folyik a májusi EU–Egyesült Királyság csúcstalálkozó szervezése is, ami a második ilyen alkalom lesz a brexit óta.
Címlapkép forrása: EU
