Navracsics: a választásokig nem tárgyalunk a befagyasztott EU-pénzekről
Uniós források

Portfolio
Magyarország nem tervezi újból kinyitni a tárgyalásokat az Európai Bizottsággal a befagyasztott forrásokról – mondta el Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter Brüsszelben. A miniszter az EU többéves pénzügyi keretének lehívásáról és a kohéziós forrásokról beszélt, és hangsúlyozta a kormány álláspontját a következő költségvetési ciklussal kapcsolatban is.

Navracsics Tibor csütörtökön az Általános Ügyek Tanácsán vett részt Brüsszelben, ahol a fő téma a jelenlegi, 2021–2027-es közös költségvetési keret (MFF) kohéziós politikájának félidős felülvizsgálata volt.

A miniszter elmondása szerint a téma azért is fontos Magyarország számára, mert míg az előző, 2014–2020-as időszakban kiemelkedően teljesítettünk a források lehívásában, addig időarányosan ebben a ciklusban is hatékonyan használjuk fel a forrásokat, annak ellenére, hogy a feljogosító feltételek teljesítetlensége miatt a pénzek jelentős része felfüggesztés alatt van.

Ezt a képet némileg árnyalja az EU kimutatása, amely szerint a ciklus második felére – amikor tipikusan felfutnak a források – a strukturális és beruházási források lehívottsága 2 százalékkal maradt el az európai átlagtól.

2021-2027-es költségvetési ciklus ESB forrásainak kumulatív lehívottsága. Forrás: EU

A miniszter arról is beszélt, hogy bár nem hivatalos napirendi pont, a felzárkóztatást célzó kohéziós politika miatt felmerül a következő, 2028–2034-es ciklus MFF-tervezete is, amelynél az Európai Bizottság komoly elosztástechnikai újrarendezésre készül.

Ennek bmutatása valóban sok kritikát kapott, mivel az új versenyképességi és védelmi prioritásokra hivatkozva a jelenlegi norma szerint az MFF egy-egy harmadát kitevő kohéziós politikát és közös agrárpolitikát becsomagolnák egy arányaiban kisebb Nemzeti és Regionális Partnerségi Programba (NRP), amelynek eredményeként ezek a területek várhatóan kevesebb forráshoz fognak jutni.

Magyarország nem fogadja el az új struktúrát.

– fogalmazott a miniszter, aki szerint a kohéziós politika valójában a versenyképesség alapját képezi, és nem érdemes eltéríteni annak forrásait más, szükségesebbnek ítélt beruházásokra.

Navracsics újságírói kérdésre elmondta, hogy még tárgyalnak a Magyarország által igényelt forrásátcsoportosításokról, és hogy lát rugalmasságot ez ügyben a Bizottság részéről, azonban a visszatartott kohéziós forrásokat nem fogja felhozni.

Szerinte másfél hónappal a választások előtt nincs értelme erről egyeztetni.

Majd ha új kormány alakul, akkor az új mandátum fényében lesz értelme felkeresni az Ursula von der Leyen vezette végrehajtó szervet.

Címlapkép forrása: EU

