Orbán magyar szakembereket küldene Ukrajnába a megsérült olajvezeték ellenőrzésére
Portfolio
Orbán Viktor válaszlevelében arról nyugtatja az Európai Tanácsot vezető António Costát, hogy minél előbb pontot szeretne tenni az ügy végére. Úgy véli, ha egy tényfeltáró misszió keretében magyar és szlovák szakértők is megállapítanák, hogy az ukránok valóban nem tudták még megjavítani a Barátság kőolajvezetéket, akkor az ország védelmére szánt uniós hitel kérdését is feloldhatnák.
Úgy tűnik, Magyarország és Szlovákia tényfeltáró misszió kiküldését sürgeti annak megállapítására, hogy jelenleg használható állapotban van-e a Barátság (Druzhba) kőolajvezeték ukrajnai szakasza. A vezetéket még januárban érte orosz dróntámadás, amiről csak a közelmúltban értesült a magyar nyilvánosság, azonban

a magyar kormány szerint a javítás üteme komoly kérdéseket vet fel.

Ukrajna és több uniós vezető azzal érvel, hogy a károk mértéke és a biztonsági helyzet jelentősen megnehezíti a helyreállítást, miközben az oroszok továbbra sem tartózkodnak attól, hogy a vezeték menti infrastruktúrákat is célozzák. A Politico által nyilvánosságra hozott levélben azonban az áll, hogy ha erről közvetlenül tudna meggyőződni Magyarország, azzal fel lehetne oldani a helyzetet.

Magyarország érdeke, hogy a szállítás a lehető leghamarabb helyreálljon. Magyarország kész konstruktívan részt venni minden olyan erőfeszítésben, amely hozzájárul e cél eléréséhez. Ebben az összefüggésben Magyarország támogatja egy tényfeltáró misszió ötletét, magyar és szlovák delegált szakértők részvételével, annak érdekében, hogy ellenőrizzék a Barátság vezeték állapotát. Magyarország elfogadja egy ilyen misszió megállapításait.

Teljes mértékben tisztában vagyok azokkal a politikai nehézségekkel, amelyeket az Európai Tanács Ukrajnának nyújtandó pénzügyi támogatásáról szóló következtetéseinek végrehajtásában bekövetkezett késedelem okozott. Kezdeményezésem célja egyben e kérdés mielőbbi rendezésének elősegítése is

– áll a miniszterelnök levelében.

A levél második felében Orbán az általa Magyarország kimaradásával elfogadott, Ukrajnának folyósított 90 milliárdos hitelről beszél, amelynek mintegy 65 százalékát a védekezés folytatására fordíthatnák a költségvetésileg április környékére teljesen ellehetetlenülő ukránok.

Bár a kölcsönben a magyarokon túl nem vesznek részt a csehek és a szlovákok sem, az jogilag könnyen blokkolhatóvá vált, miután az immobilizált orosz vagyonok helyett az EU közös költségvetésének (MFF) mozgásterét kellett fedezetként használni.

Címlapkép forrása: EU

