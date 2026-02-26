Összeállt tíz EU-tagállam: kőkemény feltételeket szabnának a 409 milliárd eurós kerethez

Digital Compliance 2026 2026. március 3-án újra együtt a compliance és vállalati jogász szakma: Az MI új piacokat teremt, meglévő üzleti modelleket alakít át és ezáltal új compliance kihívásokat hoz – hogyan lesz a változásból versenyelőny?

Svédország kilenc másik tagállammal – köztük Hollandiával, Franciaországgal és Németországgal – közösen igyekszik formálni a tervezett 409 milliárd eurós Európai Versenyképességi Alap kereteit. Ez az alap a 2028-ban induló következő uniós költségvetés egyik kulcseleme lesz.

A Financial Times által megismert dokumentumban a tíz ország szigorú feltételeket szorgalmaz a források elosztásához.

Véleményük szerint az alap célja az, hogy "európai hozzáadott értéket teremtsen és a piaci kudarcokat kezelje, miközben az innovációt és a termelékenység növekedését ösztönzi".

A kisebb és kevésbé fejlett tagállamok ezzel szemben a lehető legkevesebb kötöttséget szeretnék a finanszírozás terén. Attól tartanak ugyanis, hogy szigorú kritériumok esetén a fejlettebb, kutatási kapacitásokban és startupokban gazdagabb országok szerzik majd meg a forrásokat.

A tíz ország dokumentuma erre úgy reagál, hogy az alap elsődleges célja az EU globális versenyképességének megőrzése.

Hangsúlyozzák, hogy a felzárkózást más szakpolitikák, illetve a kohéziós alapok hivatottak szolgálni.

A miniszteri ülésen egy másik állásfoglalást is megvitatnak majd. Finnország, Észtország, Írország, Lettország, Szlovénia, Románia és Csehország közös dokumentumban szorgalmaz "hatékonyabb versenypolitikát". Ezek az országok kifejezetten ellenzik a fúziós szabályok széles körű lazítását, amellyel az Európai Bizottság a nagyobb európai vállalatok létrejöttét ösztönözné.

Álláspontjuk szerint "a méret önmagában nem lehet elsődleges cél".

