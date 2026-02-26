Újabb pert veszített el a magyar állam az Európai Unió Bíróságán

Az Európai Unió Bírósága kimondta, hogy Magyarország megsértette az uniós jogot azzal, hogy megakadályozta a Klubrádiót abban, hogy továbbra is médiaszolgáltatást nyújtson a budapesti 92,9 MHz-es frekvencián – derül ki a luxemburgi testület közleményéből.

A kereskedelmi rádió 2014-ben kötött hétéves, további öt évre megújítható szerződést a Médiatanáccsal. A hatóság a szerződés lejártakor elutasította a hosszabbítást arra hivatkozva, hogy a rádió kétszer megsértette a havi adatszolgáltatási kötelezettséget a műsorkvótákra vonatkozóan, ami a magyar médiatörvény alapján ismételt jogsértésnek minősül, és automatikusan kizárja a megújítást.

A Médiatanács ezt követően pályázatot írt ki a frekvenciára, ám a Klubrádió jelentkezését érvénytelennek nyilvánította. Indoklása szerint hibák voltak a műsortervben, továbbá a rádió az előző öt évben negatív saját tőkével rendelkezett, ami a hatóság megítélése szerint nem garantálta egy stabilan működő médiaszolgáltató jelenlétét a piacon.

Az Európai Bizottság ekkor kötelezettségszegési eljárást indított, arra hivatkozva, hogy Magyarország megsértette az elektronikus hírközlési keretszabályozást, az arányosság és a diszkriminációtilalom elvét, a megfelelő ügyintézés követelményét, valamint az uniós Alapjogi Charta véleménynyilvánítási és tájékozódási szabadságra vonatkozó rendelkezéseit.

Az uniós bíróság ítéletében a Bizottság kifogásainak többségét megalapozottnak találta.

Emlékeztetett arra, hogy a rádiófrekvenciák használati jogát objektív, átlátható, megkülönböztetésmentes és arányos feltételek alapján kell odaítélni. A magyar szabályozás ugyanakkor automatikusan kizárja a megújítást ismételt jogsértés esetén, még akkor is, ha a jogsértések csekély súlyú, formai jellegű hibák, amelyeket már szankcionáltak és kijavítottak.

A bíróság szerint ez sérti az arányosság elvét, különösen azért is, mert a megújításból kizárt médiaszolgáltatók ideiglenes használati jogra sem pályázhatnak.

A testület aránytalannak minősítette a pályázat érvénytelenítését, mivel a műsortervben talált kisebb pontatlanságok – ha javítják őket – nem befolyásolták volna érdemben a pályázat tartalmát. A negatív saját tőkére alapított kizárási feltétel pedig ellentétes volt az átláthatóság és az arányosság követelményével, mivel a pályázati kiírás nem tartalmazott ilyen feltételt, és abból ilyen elvárás nem volt egyértelműen levezethető.

A bíróság szerint, ha a pályázó működőképessége nem kérdőjelezhető meg, az ilyen jellegű kizárás túlmutat azon, ami a stabil piaci jelenlét biztosításához szükséges.

Az ítélet kitért arra is, hogy a megújítás elutasításáról szóló döntés a vonatkozó uniós szabályozásban előírt hathetes határidőn túl született meg, és a pályázati eljárást sem szervezték meg időben, így az nem tette lehetővé a döntéshozatalt a frekvenciahasználati jog lejárta előtt. A bíróság szerint mindez a megfelelő ügyintézés elvének sérelmét jelenti. Emellett megállapította, hogy a döntések és a magyar médiatörvény alkalmazása sértette az uniós Alapjogi Charta 11. cikkében rögzített véleménynyilvánítási és tájékozódási szabadságot, mivel a rádió tevékenységének ellehetetlenítéséhez vezető kifogások jórészt formai vagy kisebb jelentőségű hiányosságokra vonatkoztak.

