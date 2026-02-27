  • Megjelenítés
Meglepő kijelentéseket tett Orbán Viktor Magyarország uniós tagságáról és céljairól

Az Európai Unió bővítési perspektívája beszűkült, különösen a nyugat-balkáni országok esetében – jelentette ki Orbán Viktor pénteken Budapesten, a délkelet-európai országok parlamenti elnökeinek konferenciáján. A miniszterelnök szerint az orosz–ukrán háború tovább rontja a csatlakozási kilátásokat. Emellett azt is hangsúlyozta, hogy „Magyarországnak nem érdeke az EU meggyengítése vagy széthullása”. Érdekesség, hogy miközben a kormányfő kritikus hangot ütött meg, Marta Kos bővítési biztos januárban és februárban is arról beszélt: a bővítés teljesítményalapú folyamat, és az előrehaladás a tagjelölt országok reformlépéseitől függ, az elmúlt időszakban a háború miatt új lendületet kapott.

A térség uniós csatlakozási esélyei ma kedvezőtlenebbek, mint korábban bármikor, és az orosz–ukrán háború elhúzódása tovább rontja a kilátásokat – mondta el Orbán Viktor a délkelet-európai országok parlamenti elnökeinek budapesti konferenciáján az MTI szerint. A miniszterelnök azt javasolta az érintett államoknak, hogy

az uniós integráció fenntartása mellett készüljenek olyan nemzeti fejlesztési stratégiákkal is, amelyek abból indulnak ki, hogy a csatlakozás időben bizonytalan.

Emellett Magyarország támogatásáról biztosította a térség országait, akár uniós tagként, akár azon kívül működnek együtt.

A kormányfő az Európai Unió jövőjéről szólva kijelentette, hogy

Magyarországnak nem érdeke az EU meggyengítése vagy széthullása, hanem annak fenntartása és megerősítése.

Ugyanakkor a további föderalizáció helyett a tagállami hatáskörök erősítését és a gazdasági együttműködésre épülő megállapodásokat tartja kívánatosnak. Úgy fogalmazott: a közös piac és a négy szabadság elve fontos, de az integráció további mélyítését nem támogatja. Az energiapolitikában a kelet–nyugati infrastruktúra mellé az észak–déli összeköttetések kiépítését sürgette.

Beszédében kitért a transzatlanti kapcsolatokra is, azt megfogalmazva, hogy az Egyesült Államok új elnökének politikája átalakította a korábbi viszonyokat, ami Európában is vitákat generál. Magyarország álláspontja szerint a biztonsági együttműködés fenntartása kulcsfontosságú, ugyanakkor

az EU belső szerkezetéről szóló vitákban a nemzeti szuverenitás megerősítése szükséges.

Orbán szerint a Nyugat-Balkán integrációja az EU számára is gazdasági és stratégiai érdek, mivel a térség új erőforrásokat és növekedési potenciált jelenthet.

Ezzel egyébként épp az uniós fősodor álláspontjával került azonos platformra a magyar miniszterelnök: a bővítési folyamat kapcsán 2026 januárjában és februárjában Marta Kos bővítési biztos többször is azt hangsúlyozta, hogy a Nyugat-Balkán és Ukrajna csatlakozási folyamata érdemi előrehaladást mutat, ami az EU gazdasági érdeke is. Kos viszont hangsúlyozta, hogy tárgyalások üteme kizárólag a tagjelöltek reformteljesítményétől függ. Kiemelte: a bővítés továbbra is teljesítményalapú folyamat, és az Európai Bizottság célja, hogy a következő intézményi ciklusban konkrét lépések történjenek az előrehaladott tárgyalási szakaszban lévő országok esetében.

Az unió küszöbét két balkáni ország is hamarosan átlépheti: az uniós értékelések szerint Montenegró és Albánia is tag lehet már akár 2028-ban.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

