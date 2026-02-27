Meglépte Ursula von der Leyen – életbe lépteti a Magyarország által is hevesen támadott paktumot

Az Európai Bizottság elnöke pénteken, egy videóüzenetben jelentette be, hogy végrehajtják a Mercosur-blokkal kötött megállapodást.
Ugyan a dél-amerikai vámunióval kötött partnerség előnyei szinte minden szinten túlmutatnak annak feltételezett hátrányain, a lépést több tagállam – köztük Magyarország is – vitatja.
Bár januárra sikerült minősített többséget szerezni a döntésnek a tagállamokat tömörítő Tanácsban, addig a Parlament egy rendkívül szoros szavazáson elérte, hogy annak alkalmazását normakontrollra küldjék az Európai Bíróságra, ami akár két évig is késleltethette volna a végrehajtást.
Mostanra gyakorlatilag Magyarország mellett Franciaország, Lengyelország, Írország, és Ausztria, valamint a lehetséges erdőírtás miatt aggódó zöld és baloldali EP-képviselők képezik az ellenzők táborát. A fő ellenérv az a két évtizede gerjesztett aggodalom miszerint az olcsón és rossz minőségű dél-amerikai hústermékek masszívan lenyomnák az európai felvásárlók árszintjét.
Bár az ilyen félelmekre a megállapodás korábbi verziói adhattak okot, a jelenlegi formájában csak a Bizottság végzett érdemi felméréseket, melyek szerint ez a hatás maximum 1-2 százalékos lehet, és a Parlament három körben kiharcolt védőintézkedései alapján már szinte bármilyen bizonyítható kilengés alapján vizsgálhatják és felfüggeszthetik egy érzékenyebb termékre vonatkozó vámkedvezményeket.
A témát több ízben is részletesen tárgyaltuk a Portfolio-n, csütörtökön azonban Argentína és Paraguay is ratifikálta a megállapodást, ezért – ahogy arról korábban Friedrich Merz német kancellár is tényként beszélt – Ursula von der Leyen meglépte, hogy „átmenetileg alkalmazzák” az egyezményt, ezzel egy sor termék fokozatos vámcsökkentése indulhat meg az így kialakított, 700 millió embert összekötő kereskedelmi összefonódásban.
Számtalan lehetőséget nyit meg. Milliárdos nagyságrendben csökkenti a vámterheket. Lehetővé teszi, hogy kis- és középvállalkozásaink olyan piacokra lépjenek be, és olyan méreteket érjenek el, amelyekről korábban csak álmodhattak. Emellett elsőként belépőként stratégiai előnyt biztosít Európa számára az éles verseny és rövid távú szemlélet világában.
Ennek az előnynek azonban kézzelfoghatóvá kell válnia. Januárban az Európai Tanács felhatalmazta a Bizottságot arra, hogy a megállapodást ideiglenesen alkalmazza attól a pillanattól kezdve, hogy az első Mercosur-ország ratifikálja azt. Korábban is világossá tettem: ha ők készen állnak, mi is készen állunk
– fogalmazott Ursula von der Leyen, aki szerint a mostani döntést több hétnyi egyeztetés előzte meg, parlamenti és tagállami szereplőkkel egyaránt.
Azt is igyekezett hangsúlyozni, hogy az átmeneti tényleg átmenetit jelent, és a végső pecsétet majd csak az Európai Parlament nyomhatja rá, ugyanakkor leszögezte:
A Mercosur az évszázad első felének egyik legmeghatározóbb kereskedelmi megállapodása.
Címlapkép forrása: EU
