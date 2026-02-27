  • Megjelenítés
Meglépte Ursula von der Leyen – életbe lépteti a Magyarország által is hevesen támadott paktumot
Uniós források

Meglépte Ursula von der Leyen – életbe lépteti a Magyarország által is hevesen támadott paktumot

Portfolio
Több mint két évre is a süllyesztőbe kerülhetett volna az Európai Unió legfontosabb geopolitikai lépése, ha az Európai Bizottság kivárja a Parlament által megszavazott bírósági normakontroll eredményét. Miután Argentína és Uruguay ratifikálta az EU–Mercosur megállapodást, Ursula von der Leyen azonnal bejelentette, hogy „átmenetileg” végrehajtják a több tagállam által is vitatott egyezményt.

Az Európai Bizottság elnöke pénteken, egy videóüzenetben jelentette be, hogy végrehajtják a Mercosur-blokkal kötött megállapodást.

Ugyan a dél-amerikai vámunióval kötött partnerség előnyei szinte minden szinten túlmutatnak annak feltételezett hátrányain, a lépést több tagállam – köztük Magyarország is – vitatja.

Bár januárra sikerült minősített többséget szerezni a döntésnek a tagállamokat tömörítő Tanácsban, addig a Parlament egy rendkívül szoros szavazáson elérte, hogy annak alkalmazását normakontrollra küldjék az Európai Bíróságra, ami akár két évig is késleltethette volna a végrehajtást.

Mostanra gyakorlatilag Magyarország mellett Franciaország, Lengyelország, Írország, és Ausztria, valamint a lehetséges erdőírtás miatt aggódó zöld és baloldali EP-képviselők képezik az ellenzők táborát. A fő ellenérv az a két évtizede gerjesztett aggodalom miszerint az olcsón és rossz minőségű dél-amerikai hústermékek masszívan lenyomnák az európai felvásárlók árszintjét.

Még több Uniós források

Barátság-leállás: Brüsszel reagált Orbán Viktor levelére, valamint a Mol-nak is üzentek

Meglepő kijelentéseket tett Orbán Viktor Magyarország uniós tagságáról és céljairól

Brüsszel pénzt, fegyvert, paripát is kész adni, hogy Magyarország leváljon az orosz energiahordozókról

Bár az ilyen félelmekre a megállapodás korábbi verziói adhattak okot, a jelenlegi formájában csak a Bizottság végzett érdemi felméréseket, melyek szerint ez a hatás maximum 1-2 százalékos lehet, és a Parlament három körben kiharcolt védőintézkedései alapján már szinte bármilyen bizonyítható kilengés alapján vizsgálhatják és felfüggeszthetik egy érzékenyebb termékre vonatkozó vámkedvezményeket.

Kapcsolódó cikkünk

25 évig döngették a kaput, Von der Leyen most szabad bejárást nyert az EU országainak

Politikai paranoia döntheti dugába Ursula von der Leyen legnagyobb húzását

A témát több ízben is részletesen tárgyaltuk a Portfolio-n, csütörtökön azonban Argentína és Paraguay is ratifikálta a megállapodást, ezért – ahogy arról korábban Friedrich Merz német kancellár is tényként beszélt – Ursula von der Leyen meglépte, hogy „átmenetileg alkalmazzák” az egyezményt, ezzel egy sor termék fokozatos vámcsökkentése indulhat meg az így kialakított, 700 millió embert összekötő kereskedelmi összefonódásban.

Számtalan lehetőséget nyit meg. Milliárdos nagyságrendben csökkenti a vámterheket. Lehetővé teszi, hogy kis- és középvállalkozásaink olyan piacokra lépjenek be, és olyan méreteket érjenek el, amelyekről korábban csak álmodhattak. Emellett elsőként belépőként stratégiai előnyt biztosít Európa számára az éles verseny és rövid távú szemlélet világában.

Ennek az előnynek azonban kézzelfoghatóvá kell válnia. Januárban az Európai Tanács felhatalmazta a Bizottságot arra, hogy a megállapodást ideiglenesen alkalmazza attól a pillanattól kezdve, hogy az első Mercosur-ország ratifikálja azt. Korábban is világossá tettem: ha ők készen állnak, mi is készen állunk

– fogalmazott Ursula von der Leyen, aki szerint a mostani döntést több hétnyi egyeztetés előzte meg, parlamenti és tagállami szereplőkkel egyaránt.

Azt is igyekezett hangsúlyozni, hogy az átmeneti tényleg átmenetit jelent, és a végső pecsétet majd csak az Európai Parlament nyomhatja rá, ugyanakkor leszögezte:

A Mercosur az évszázad első felének egyik legmeghatározóbb kereskedelmi megállapodása.

Kapcsolódó cikkünk

Havonta 1700 milliárdot dob ki az ablakon az EU, amíg nem hajtják végre Ursula von der Leyen ellenőrizetlen mestertervét

Elfogytak az érvek vagy soha nem is voltak - Ursula von der Leyen bármikor átverheti az állítólag Magyarországot is fenyegető döntést

Trump kilóra megveheti Ursula von der Leyen mestertervének egyik főszereplőjét

Címlapkép forrása: EU

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Átrendeződött a csorda a piacon

Nagyon gyorsan változik a piac a mániák korában. Az intézményi és a kisbefektetői tőke is pillanatok alatt rendeződik át, ha egy trend végét sejti, a... The post Átrendeződött a csorda a pi

KonyhaKontrolling

Mentális nyilvántartás

A személyes pénzügyek egyik kellemetlen témája a mentális nyilvántartás vagy könyvelés. Hajlamosak vagyunk a megegyező elemeket fejben külön kategóriákba sorolni, külön kezelni. A bejegyz

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Digital Compliance 2026

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Agrárium 2026

2026. március 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Hatalmas robbanások rázták meg az 5 milliós fővárost – Felszálltak a vadászgépek, megindult az atomhatalom támadása
Nyílt háború robbant ki: az atomhatalom a szomszédos ország fővárosát bombázza
Meglepő kijelentéseket tett Orbán Viktor Magyarország uniós tagságáról és céljairól
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility