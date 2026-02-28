Ki sem fizették még a helyreállítási alap pénzeit, már tömeges visszaélésekre gyanakodnak

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Az Európai Unió 650 milliárd eurós helyreállítási alapja a lezárásához közeledik, miközben az ellenőrzési rendszer több eleme csak a kifizetések megindulása után állt fel, ez pedig megnövelte a visszaélési kockázatokat – állítja az Európai Számvevőszék friss különjelentése. Az auditorok felróják a késve kiépített kontrollrendszereket, nem egységes adatbányászati gyakorlatokat és egymásnak nem teljesen megfelelő jelentési számokat, ami a program végjátékában különösen kockázatossá teszi a rendszert. A tét túlmutat az RRF-en: ha a következő uniós költségvetésben szélesebb körben is teljesítményalapú finanszírozás jön, a mostani tapasztalatok precedenst teremtenek az uniós pénzek jövőbeli ellenőrzésére.

Az Európai Unió helyreállítási és rezilienciaépítési eszköze (RRF) 2021 februárjában indult, és mintegy 650 milliárd eurós keretből finanszíroz reformokat és beruházásokat. A konstrukció lényege, hogy a kifizetések nem számlák és konkrét projektszintű költségek alapján történnek, hanem előre rögzített mérföldkövek és célok teljesítéséhez kötődnek. Ha egy tagállam igazolja, hogy egy adott reform vagy beruházási csomag elérte a vállalt eredményeket, az Európai Bizottság utalja a pénzt. Ez a modell gyorsaságot és rugalmasságot ígért a pandémia utáni helyreállításban, amely az energiaválság 2022 kirobbanásával teljesen felborult, ami miatt sok kritika éri az eszközt.

A gyors végrehajthatóságra tervezett, utólagos kifizetésre épülő rendszer sajátos ellenőrzési kockázatokat is jelent: ha a finanszírozás nem közvetlen számlákhoz kapcsolódik, akkor a csalásfelderítés, a jelentéstétel és a visszaszerzés rendszere is eltér a hagyományos, számlaalapú uniós programok gyakorlatától.

A program lezárása már a küszöbön van, a tagállami menedzsmentnyilatkozatok 2026. szeptember 30-ig esedékesek, az utolsó RRF-kifizetés végső határideje 2026. december 31. Ez azt jelenti, hogy a csalásgyanús ügyek feltárására, jelentésére és pénzügyi korrekciójára már nem évek, hanem hónapok állnak rendelkezésre. A nagyobb beruházások jellemzően a program vége felé gyorsulnak fel, így a kockázatok is sokszor a végjátékban jelentkeznek.

Ebben a helyzetben különös súlya van az Európai Számvevőszék legfrissebb különjelentésének. A dokumentum nem országonkénti veszteségmérleget készít, és nem közöl összesített csaláskár-becslést. A hangsúly azon van, hogy a megelőzés–felderítés–jelentés–korrekció–visszaszerzés lánc mennyire működőképes az RRF sajátos, mérföldkő-alapú finanszírozási logikájában. Itt pedig súlyos kockázatokat látnak:

a fő probléma az, hogy később alkották meg a visszaélés követési rendszereket, mint ahogy az RRF-kifizetések elindultak,

a tagállamok nem egységes kontrollingszabályokat és szűrőket használnak,

ráadásul már most több gyanús ügyet kiszúrtak az uniós ügynökségek, valamint a tagállami hatóságok is,

miközben a valódi kifizetési és ellenőrzési dömping csak most indul meg.

A kérdés túl is mutat a helyreállítási eszközön:

az Európai Bizottság 2028–2034-es költségvetési javaslata több területen is teljesítményalapú kifizetési modell felé mozdulna, így az RRF tapasztalatai precedensértékűek lehetnek.

Mi miatt is aggódik a Számvevőszék?

Az Európai Számvevőszék attól tart, hogy a rosszul meghúzott keretek, kidolgozatlan ellenőrzési folyamatok szélesre tárták a kaput a visszaélések előtt. Ehhez a luxemburgi szervezet négy tagállamban végzett terepvizsgálatot: Dániában, Olaszországban, Romániában és Spanyolországban. Országonként a koordináló és audit szerv mellett két végrehajtó szervezetet is megvizsgáltak, a 2024 júliusáig teljesített kifizetésekhez és azok ellenőrzéséhez kapcsolódóan.

Az egyik legfontosabb megállapítás azok időzítésére vonatkozik, felróva, hogy a Bizottság PFIU rendszer-auditjai 2022 februárjában indultak. Ezek olyan rendszerellenőrzések, amelyek nem konkrét projekteket, hanem a tagállami irányítási és ellenőrzési struktúrák egészét vizsgálják, különös tekintettel arra, hogy a csalásmegelőzési, -felderítési és -jelentési mechanizmusok megfelelnek-e az RRF-rendelet követelményeinek. 2025 júniusáig minden tagállam legalább egyszer, hat tagállam kétszer is sorra került.

A Számvevőszék ugyanakkor azt találta, hogy a 27 tagállamból csak 17-ben zárult le az első audit még az első RRF-kifizetés előtt.

Tíz esetben az első kifizetések úgy történtek meg, hogy az Európai Bizottságnak nem állt rendelkezésére elegendő bizonyíték a csalás elleni kontrollok hatékonyságáról.

A jelentés arra is rámutat, hogy a belső kontrollrendszerre vonatkozó átfogó bizottsági útmutató csak 2023 januárjában készült el és került megosztásra a tagállamokkal, miközben az auditok már 2022 elején elindultak. A rendszerépítés tehát részben a kifizetésekkel párhuzamosan zajlott.

A nemzeti csalásellenes stratégiák időzítése szintén vegyes képet mutat:

Spanyolország 2021 szeptemberében, az első kifizetési kérelem előtt két hónappal fogadta el általános RRF-stratégiáját.

Románia 2022 májusában, gyakorlatilag az első kérelemmel egy időben.

Olaszország 2022 októberében, tíz hónappal az első kérelem után.

Dánia pedig 2023 novemberében, tizenegy hónappal az első kifizetési igénylést követően.

A végrehajtói szinten még nagyobb időbeli csúszások láthatók, mivel a vizsgált nyolc szerv közül négy esetben a konkrét csalásellenes politika csak az első kifizetési kérelem után született meg. Olaszország egyik energetikai programokért felelős végrehajtójánál például 18 hónap telt el az első kérelem és a visszaélések kiszűrésére vonatkozó szabályzat elfogadása között. Dániában két vizsgált végrehajtónál 15 hónapos volt a késedelem. Mindez azt jelenti, hogy több esetben a kifizetések megindulása megelőzte a részletes végrehajtói szintű csalásellenes keretek kialakítását.

A felderítési oldalon a jelentés nem egységes eszközhasználatot mutat, pedig az Európai Bizottság által működtetett Arachne közbeszerzésértékelési rendszer erre alkalmas lenne. Ez hét kockázati kategóriában, 0–50 közötti pontszámmal értékeli a projekteket, kedvezményezetteket és szerződéseket. A csalás szempontjából kiemelt kategória 33 indikátorból áll, amelyek 5 és 20 közötti súlyt kapnak.

A 86 válaszoló audit- és végrehajtó szerv közül 65 százalék használja az Arachne rendszert, 16 százalék más nemzeti adatbányász eszközt alkalmaz, 19 százalék pedig semmilyen adatbányász megoldást nem használ RRF-csalások felderítésére. Ez azt jelzi, hogy az uniós szinten rendelkezésre álló eszköztár alkalmazása nem egységes.

A csalás láthatósága három fő csatornán keresztül mérhető, és ezek eltérő számokat mutatnak:

A tagállami menedzsmentnyilatkozatok alapján 2021 és 2024 vége között hat tagállam összesen 51 gyanús csalási esetet jelentett a Bizottság gazdasági főigazgatóságának. Ezzel szemben az Európai Ügyészség 2024-es éves jelentése szerint az RRF indulása óta 307 RRF-hez kapcsolódó csalási ügyet vizsgált. Ebből 32 jutott bírósági szakaszba, 80 személlyel szemben emeltek vádat, és két ügyben született elmarasztaló ítélet. Az OLAF 2024-es éves jelentése a megosztott irányítású programok és az RRF körében összesen 95 megnyitott vizsgálatot említ, RRF-bontás nélkül. Az OLAF tájékoztatása szerint 2025 áprilisában 42 RRF-hez kapcsolódó, feltételezett szabálytalansági ügy volt folyamatban, és addig egyetlen vizsgálat sem zárult le csalás megállapításával.

A három adatsor nem ugyanazt méri, de az eltérések nagyságrendje arra utal, hogy a tagállami jelentési csatornán jóval kevesebb ügy jelenik meg, mint az ügyészségi oldalon. A válaszadó szervek 58 százaléka jelezte, hogy egy gyanús ügyet az OLAF felé jelentene, ami szintén nem teljes körű jelentési gyakorlatot tükröz.

Még bőven lehetne korrigálni, kérdés, sikerül-e

Az Európai Bizottság a Számvevőszék megállapításaira adott válaszában hangsúlyozza, hogy a mérföldkő-alapú rendszerben is alkalmazhatók pénzügyi korrekciók. Ha csalás, korrupció vagy összeférhetetlenség miatt egy mérföldkő teljesítése megkérdőjeleződik, akár 100 százalékos átalánycsökkentés is lehetséges. A Bizottság szerint 2026. szeptember 30. után sem válik „jelentésmentessé” a rendszer:

a tagállamoknak továbbra is fennáll a jelentési kötelezettségük az OLAF és az Európai Ügyészség felé, az iratmegőrzési kötelezettség pedig öt évig érvényes.

A válasz konkrét vállalásokat is tartalmaz az uniós végrehajtó testület oldaláról: a jelentéstételi útmutató frissítését 2026. március 31-ig, a záródátum utáni bejelentési rend kidolgozását 2026. augusztus 31-ig, a tagállami visszaszerzésekről szóló útmutató aktualizálását pedig szintén 2026 márciusának végéig ígérik.

Fontos hangsúlyozni, hogy a jelentés által rajzolt összkép nem az, hogy az RRF-nél tömeges, rendszerszintű csalás történnének.

Inkább arra mutat rá, hogy a kontrollrendszer több elemében késéssel épült ki, az eszközhasználat nem egységes, és a jelentési csatornák között jelentős eltérések vannak. Mindez egy olyan időszakban válik különösen érzékennyé, amikor a program pénzügyi lezárása már közel van, miközben a kockázatok egy része tipikusan késleltetve jelenik meg.

A 650 milliárd eurós eszköz kifutásához közeledve a kérdés így már nem pusztán az, hogy rendelkezésre állnak-e jogi eszközök a korrekcióra, hanem az is, hogy a rendszer képes-e időben és következetesen kezelni a feltárt ügyeket, valamint a 2026 utáni ötéves iratmegőrzési időszakban is biztosítani az ellenőrzés és a visszaszerzés működőképességét.

