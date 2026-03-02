Amíg a világ a háborúra figyelt, von der Leyen egy újabb paktummal gazdagítja Brüsszel kasszáját

Két évnyi egyeztetés után az Európai Unió és Svájc végre aláírta a partnerséget megújító szerződést, és ezzel megindulhat a rendszeresen ad hoc módon végzett együttműködések formalizálása. Ursula von der Leyen szerint ezzel a közös ambíció és jövőkép kézzelfogható valósággá vált, hiszen a megállapodások szerinte konkrét és tartós előnyöket biztosítanak mind az uniós, mind a svájci állampolgárok és vállalkozások számára.
Az Európai Unió Svájc legnagyobb kereskedelmi partnere, 2024-ben a svájci külkereskedelem több mint fele az EU-hoz kötődött, és összességében az áruforgalom közel elérte a 330 milliárd eurót.
Jelenleg több mint 1,5 millió uniós polgár él Svájcban, míg közel 450 ezer svájci az Európai Unió területén. A most aláírt csomag modernizálja a személyek szabad mozgására vonatkozó szabályokat, nagyobb jogbiztonságot teremt a bérezés és a tartózkodás kérdésében, valamint erősíti a munkavállalói jogok védelmét. Ursula von der Leyen elmondta, hogy új lehetőségek nyílnak a diákok előtt is: a jövőben többletdíjak nélkül tanulhatnak a határ túloldalán működő egyetemeken.
A szerződésben szintén nagy szerepet kapnak a vállalkozások, amelyeknek leginkább a versenyfeltételek egyenlősítésére van szükségük a jól teljesítéshez. Az új csomag célja biztonságosabb és stabilabb piacra jutást garantálni mind az uniós, mind a svájci cégek számára.
A megállapodások ezen felül elmélyítik az együttműködést a légi és a szárazföldi közlekedés területén, valamint közelebb hozzák egymáshoz a villamosenergia-piacokat.
Ez az elképzelések szerint növelni fogja az ellátásbiztonságot, és ami talán ennél is fontosabb, hozzájárulhat a stabilabb árazáshoz.
Emellett közös élelmiszer-biztonsági térség jön létre, egységes szabályrendszerrel a termelők számára mindkét oldalon. Ez egyszerre egyszerűsíti az adminisztrációt és garantálja a magas egészségügyi és biztonsági normákat, amelyeket a polgárok elvárnak.
A felek ezentúl egy sor uniós programban való részvételt kodifikáltak a friss szerződésben, amelyek leginkább a határokon átívelő (főként egészségügyi) fenyegetésekben való együttműködésekre vonatkoznak.
Beszéde végén az Európai Bizottság elnöke hangsúlyozta, hogy az EU és Svájc földrajzi értelemben szomszédok, de politikai értelemben választott partnerek.
Ahogy arról már reggel beszámoltunk, a most aláírt megállapodások lényegében arra hivatottak, hogy még jobban beágyazzák Svájcot az európai közös piacban. Ezért cserébe pedig nem alkalmanként, programszerűen fizetnének, hanem éves szinten tennének bele a közös uniós költségvetésbe (MFF).
Ez a tagállami befizetésekhez képest persze arányaiban egy jóval kisebb, hozzávetőlegesen 350 millió eurós összeg lenne,
de ahhoz, hogy a szerződés érvénybe lépjen, azt Svájc lakosainak is meg kell majd szavazniuk, amire a jelen állás szerint egy 2027-es népszavazáson kerülhet majd sor.
Címlapkép forrása: EU
