Két tűz közé került az Európai Unió, már a háborús válság elhárítása a cél a kontinensen

A szombaton indult, kiterjedt izraeli–amerikai támadássorozat – amely a régió évtizedek óta legsúlyosabb háborús helyzetét idézte elő – az iráni legfelsőbb vezető, Ali Hámenei halálához vezetett. Ezt követően Irán megtorló csapásokat indított nyugati szövetséges célpontok ellen az Öböl térségében, ami tovább növelte a konfliktus földrajzi és politikai kiterjedését.
A válság közvetlenül is elérte az EU területét: Ciprus déli partvidékén egy brit katonai támaszpontot feltételezhetően iráni dróntámadás ért, nem sokkal azután, hogy Keir Starmer brit miniszterelnök engedélyezte az amerikai erők számára brit bázisok használatát iráni célpontok elleni műveletekhez. Az emírségekben pedig francia haditengerészeti egységek lettek dróntámadások célpontjai.
Az EU külügyminiszterei rendkívüli ülésen reagáltak a helyzetre; Franciaország jelezte, hogy két további hadihajót küld az uniós Aspides vörös-tengeri haditengerészeti misszióba.
Az unió formálisan még nem vált hadviselő féllé, de a katonai és logisztikai lépések azt mutatják, hogy az európai szerepvállalás fokozatosan mélyül.
Politikailag az EU megosztott Trump döntésének megítélésében, csak abban mutatkozik egység, hogy Irán stabilitása Hámenei rendszere nélkül kedvezőbb lehet, és hogy a megtorló iráni csapásoknak véget kell vetni.
Ugyanakkor több tagállam élesen bírálta az amerikai–izraeli akciót. Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök egyszerre ítélte el az iráni rezsimet és a szerinte indokolatlan, veszélyes katonai beavatkozást, azonnali deeszkalációt és a nemzetközi jog tiszteletben tartását sürgetve.
Ezzel szemben Friedrich Merz német kancellár úgy fogalmazott: nem most van itt az ideje a szövetségesek kioktatásának, és a nemzetközi jogi minősítéseknek csekély gyakorlati hatása lenne. Több fővárosban kétségek merültek fel azzal kapcsolatban, hogy
a „Tomahawk-rendszerváltás” reális stratégia-e, miközben nő az aggodalom az Európában esetlegesen aktivizálódó, Teheránhoz köthető proxyhálózatok miatt.
Az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője, Kaja Kallas szerint a háború átrendezheti a közel-keleti erőviszonyokat, és akár egy kevésbé fenyegető Irán kialakulásához is vezethet, de egyelőre korai lenne biztos következtetéseket levonni. A legsúlyosabb rövid távú következmények Európát gazdasági oldalról érhetik: az Öböl térségén áthaladó áruszállítás költségei meredeken emelkedtek, az olajár egyetlen nap alatt akár 13 százalékkal is megugrott. Egy uniós tisztviselő szerint Washington „elvégezte a piszkos munkát”, Európa azonban jóval óvatosabb nézőpontból értékeli a helyzetet, tudatában annak, hogy a konfliktus elhúzódása közvetlen gazdasági és biztonsági következményekkel járhat a kontinens számára.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
