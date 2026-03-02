Robert Fico már Ursula von der Leyent is előcitálná a Barátság olajvezeték miatt

Új szintre léphet a Barátság kőolajvezeték körüli vita: Robert Fico szlovák kormányfő hétfőn bejelentette, hogy egyeztetést kezdeményezne Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével a szállítás mielőbbi helyreállítása érdekében – számolt be a Reuters. Magyarország is részt venne az egyeztetésen a pozsonyi tervek szerint.

A szlovák kormányfő szerint az ügy már nem pusztán kétoldalú kérdés Kijev és Pozsony között, hanem európai–ukrán problémává vált,

amelyben az Európai Bizottságnek is állást kell foglalnia.

Fico azt szeretné, ha a találkozóra ideális esetben Ukrajna és Magyarország bevonásával kerülne sor.

A Barátság vezetéken január 27-én, Lviv térségében végrehajtott orosz dróntámadás után akadozni kezdett a szállítás, és a mostani üzemzavar már több mint egy hónapja tart. A magyar és a szlovák kormány álláspontja szerint Kijev szándékosan késlelteti az orosz kőolajszállítások újraindítását, míg az ukrán fél arra hivatkozik, hogy a nyugat-ukrajnai szivattyúállomások és az azokhoz kapcsolódó áramellátási infrastruktúra helyreállítása időigényes, a szakemberkapacitások pedig korlátozottak.

Az uniós közvetítésű vita középpontjában így az áll, hogy technikai vagy politikai okokból húzódik-e az ellátás helyreállítása.

A diplomáciai feszültség személyes dimenziót is kapott, miután Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arról beszélt, hogy korábban megállapodott Ficóval egy személyes találkozóról az ügy rendezése érdekében, és meghívta a szlovák kormányfőt Ukrajnába, amit a szlovák fél el is fogadott. Az ukrán elnök ugyanakkor értetlenségének adott hangot amiatt, hogy a később már ezt a harmadik országban tartandó egyeztetést vetették fel. Zelenszkij szerint,

ha a vita tárgya az Ukrajnában található infrastruktúra és olajtermék, akkor logikus lenne a helyszínen tárgyalni.

Fico korábban jelezte: kész találkozni az ukrán elnökkel, de célszerűbbnek tartana egy harmadik országban tartott egyeztetést. A háttérben nemcsak a technikai kérdések, hanem a politikai üzenetküldés is erősödött. Zelenszkij nyilvánosan azt mondta, az ilyen félreértéseket nem közösségi médián keresztül kellene rendezni, hanem személyes, eredményorientált tárgyalásokon. A csúcstalálkozóhoz való esetleges magyar csatlakozásról egyelőre nincs hivatalos információ, noha a vezeték működése Magyarország számára is stratégiai jelentőségű.

Orbán Viktor hétfő reggel a nemzetbiztonsági egyeztetést követően új elemet hozott a vitába: közölte, hogy a rendelkezésre álló műholdfelvételek és operatív információk alapján a Barátság kőolajvezeték működőképes. A magyar miniszterelnök hozzátette, hogy a felvételeket nyilvánosságra hozzák. A magyar kormányfő már vasárnap este rendkívüli információkra utalt, és előre jelezte, hogy hétfőn részletes beszámolót ad a vezeték ukrajnai szakaszának állapotáról. A műholdas bizonyítékok közzététele a magyar álláspont szerint alátámaszthatja, hogy nem műszaki akadály áll a háttérben.

Ahogy arról írtunk, a kép azonban nem egyértelmű, mivel az ukrán állítások szerint a támadás súlyos károkat okozott, különösen az áramellátási infrastruktúrában, amely nélkül a szivattyúállomások nem tudnak teljes kapacitással működni. Kérdéses az is, hogy a műholdfelvételek mennyire alkalmasak az infrastruktúra tényleges üzemképességének megállapítására, hiszen a felszíni állapot nem feltétlenül tükrözi a belső rendszerek működését. A technikai vita így könnyen politikai értelmezési keretbe csúszhat át, ami még inkább felerősítheti a konfliktust Kijev és két EU-tagország között.

Címlapkép forrása: Portfolio