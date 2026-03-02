Ursula von der Leyen: véget kell vetni az atomprogramnak

Mélyen aggasztónak nevezte Ursula von der Leyen a Közel-Keleten zajló fejleményeket. Elmondta, hogy a hétvégén kilenc közel-keleti és több európai vezetővel egyeztetett, és hangsúlyozta: a helyzet továbbra is rendkívül ingatag, de három dolog biztos:
- Von der Lyen szerint megújult remény látszik az elnyomott iráni nép számára, és az Európai Unió határozottan támogatja jogukat arra, hogy saját jövőjükről maguk dönthessenek.
- Másodszor hangsúlyozta, hogy mindent meg kell tenni az eszkaláció megakadályozásáért. Von der Leyen a lehető leghatározottabban elítélte Irán és szövetségesei felelőtlen és válogatás nélküli támadásait a térség szuverén területei ellen.
- Harmadik pontként a régió stabilitásának kiemelt fontosságát hangsúlyozta. Úgy fogalmazott: a tartós megoldás kizárólag diplomáciai lehet, amely hiteles politikai átmenetet jelent Iránban, az atom- és ballisztikus programok végleges leállítását, valamint a térséget destabilizáló tevékenységek megszüntetését.
Az elmúlt napokban-órákban több támadás is történt, köztük egy dróntámadás a brit ciprusi légibázis ellen, valamint csapás érte a Saudi Aramco olajlétesítményét is. Az Európai Bizottság szokásos sajtótájékoztatóján is felmerült a kérdés, ahol a szóvivők elmondták,
egyelőre semmilyen védelmi záradék aktiválása nem merült fel ezekkel kapcsolatban.
Bejelentette azt is, hogy az Európai Bizottság Biztonsági Kollégiumának ülésén áttekintik a helyzetet, mivel az energiaellátástól a nukleáris kérdésen és a közlekedésen át a migrációig és a biztonságig számos területen fel kell készülni a legutóbbi események következményeire.
Címlapkép forrása: EU
