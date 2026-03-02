  • Megjelenítés
Ursula von der Leyen: véget kell vetni az atomprogramnak
Uniós források

Ursula von der Leyen: véget kell vetni az atomprogramnak

Portfolio
Az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyen először európai majd több közlek-keleti vezetővel is egyeztetett, hogy tisztábban lásson az Iránban kirobbantott háború ügyében. Az európai biztosok kollégiumának mai ülése előtt három gondolatban összegezte az eddig kialakult uniós álláspontot.

Mélyen aggasztónak nevezte Ursula von der Leyen a Közel-Keleten zajló fejleményeket. Elmondta, hogy a hétvégén kilenc közel-keleti és több európai vezetővel egyeztetett, és hangsúlyozta: a helyzet továbbra is rendkívül ingatag, de három dolog biztos:

  1. Von der Lyen szerint megújult remény látszik az elnyomott iráni nép számára, és az Európai Unió határozottan támogatja jogukat arra, hogy saját jövőjükről maguk dönthessenek.
  2. Másodszor hangsúlyozta, hogy mindent meg kell tenni az eszkaláció megakadályozásáért. Von der Leyen a lehető leghatározottabban elítélte Irán és szövetségesei felelőtlen és válogatás nélküli támadásait a térség szuverén területei ellen.
  3. Harmadik pontként a régió stabilitásának kiemelt fontosságát hangsúlyozta. Úgy fogalmazott: a tartós megoldás kizárólag diplomáciai lehet, amely hiteles politikai átmenetet jelent Iránban, az atom- és ballisztikus programok végleges leállítását, valamint a térséget destabilizáló tevékenységek megszüntetését.

Az elmúlt napokban-órákban több támadás is történt, köztük egy dróntámadás a brit ciprusi légibázis ellen, valamint csapás érte a Saudi Aramco olajlétesítményét is. Az Európai Bizottság szokásos sajtótájékoztatóján is felmerült a kérdés, ahol a szóvivők elmondták,

egyelőre semmilyen védelmi záradék aktiválása nem merült fel ezekkel kapcsolatban.

Bejelentette azt is, hogy az Európai Bizottság Biztonsági Kollégiumának ülésén áttekintik a helyzetet, mivel az energiaellátástól a nukleáris kérdésen és a közlekedésen át a migrációig és a biztonságig számos területen fel kell készülni a legutóbbi események következményeire.

Még több Uniós források

Kikerül az asztalra a Magyarország gazdasági modelljét fenyegető uniós terv

Amíg a világ Iránra figyel, új fronton csúszik háborúba az EU és az USA

Egy egész ország GDP-jét lopták el az EU-ban, rekordméretű csalásokat lepleztek le

Kapcsolódó cikkünk

140 milliárdos bérleti díjat írnak alá az EU közös piacának használatához

Európai célpontot támadott meg Irán - Megszólalt Ursula von der Leyen

Meglépte Ursula von der Leyen – életbe lépteti a Magyarország által is hevesen támadott paktumot

Címlapkép forrása: EU

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Retail Day 2026

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Titkos bunkert bombázott szét Izrael, Teherán példátlan megtorlással fenyegetőzik – Percről percre híreink az iráni háborúról kedden
NATO-tagállamot lőhetett Irán, Trump biztosítaná a Hormuzi-szorost, kiderült, ki lehet az új iráni vezető – Híreink az iráni háborúról percről percre szerdán
Amíg a világ Iránra figyel, új fronton csúszik háborúba az EU és az USA
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility