Ursula von der Leyen: véget kell vetni az atomprogramnak

Az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyen először európai majd több közlek-keleti vezetővel is egyeztetett, hogy tisztábban lásson az Iránban kirobbantott háború ügyében. Az európai biztosok kollégiumának mai ülése előtt három gondolatban összegezte az eddig kialakult uniós álláspontot.

Mélyen aggasztónak nevezte Ursula von der Leyen a Közel-Keleten zajló fejleményeket. Elmondta, hogy a hétvégén kilenc közel-keleti és több európai vezetővel egyeztetett, és hangsúlyozta: a helyzet továbbra is rendkívül ingatag, de három dolog biztos:

Von der Lyen szerint megújult remény látszik az elnyomott iráni nép számára, és az Európai Unió határozottan támogatja jogukat arra, hogy saját jövőjükről maguk dönthessenek. Másodszor hangsúlyozta, hogy mindent meg kell tenni az eszkaláció megakadályozásáért. Von der Leyen a lehető leghatározottabban elítélte Irán és szövetségesei felelőtlen és válogatás nélküli támadásait a térség szuverén területei ellen. Harmadik pontként a régió stabilitásának kiemelt fontosságát hangsúlyozta. Úgy fogalmazott: a tartós megoldás kizárólag diplomáciai lehet, amely hiteles politikai átmenetet jelent Iránban, az atom- és ballisztikus programok végleges leállítását, valamint a térséget destabilizáló tevékenységek megszüntetését.

Az elmúlt napokban-órákban több támadás is történt, köztük egy dróntámadás a brit ciprusi légibázis ellen, valamint csapás érte a Saudi Aramco olajlétesítményét is. Az Európai Bizottság szokásos sajtótájékoztatóján is felmerült a kérdés, ahol a szóvivők elmondták,

egyelőre semmilyen védelmi záradék aktiválása nem merült fel ezekkel kapcsolatban.

Bejelentette azt is, hogy az Európai Bizottság Biztonsági Kollégiumának ülésén áttekintik a helyzetet, mivel az energiaellátástól a nukleáris kérdésen és a közlekedésen át a migrációig és a biztonságig számos területen fel kell készülni a legutóbbi események következményeire.

Címlapkép forrása: EU