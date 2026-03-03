Brüsszelből csitítják a piacokat, nem lesz energiaválság, nem kell pánikolni Európa miatt

Az amerikai–izraeli csapások nyomán eszkalálódó közel-keleti konfliktus súlyos zavarokat okozott az energiapiacokon, az olaj- és gázárak is kilőttek. Ennek oka, hogy a támadások megtorlásaként Irán a Perzsa-öböl térségének energetikai létesítményeit vette célba, hogy globális kínálatszűkítéssel gazdasági nyomást gyakoroljon Washington szövetségeseire. Iráni dróntámadások érték a QatarEnergy létesítményeit, a világ legnagyobb LNG-termelőjét, amely ideiglenesen leállította a termelést. Elemzők szerint ez eddig a legsúlyosabb gazdasági fenyegetés a konfliktus kezdete óta.
A piaci reakció azonnali volt: az európai irányadó gázár,
a holland TTF több mint 50 százalékkal is emelkedett napközben, végül 39 százalékos pluszban, 44,51 euró/MWh szinten zárt, ami több mint négy éve a legnagyobb egynapos százalékos ugrás.
Az ellátási aggodalmakat tovább erősítette, hogy Irán gyakorlatilag lezárta a Hormuzi-szorost, amely kulcsfontosságú útvonal a közel-keleti olaj- és gázszállítások számára.
Az Európai Bizottság egyelőre visszafogottan reagál, és nyugtatja a piacokat. Jól jelzi, hogy nem aggódnak az ellátási zavarok miatt, hogy
bár olajipari szakértői egyeztetést összehív, gázügyi rendkívüli találkozót nem szervezett.
Az uniós végrehajtó testület energiaügyi szóvivője szerint Brüsszel jelenleg nem lát aggodalomra okot a gázellátásban, mivel az EU az elmúlt években diverzifikálta beszerzési forrásait. Ugyanakkor bejelentették, hogy a héten összehívnak egy tagállamokkal közös energetikai munkacsoportot, az Nemzetközi Energiaügynökséggel együttműködésben, és folyamatosan figyelik az ár- és ellátási fejleményeket.
A helyzetet árnyalja, hogy az európai gáztárolók töltöttsége jelenleg 30 százalék körül van, amit a fűtési szezon végén a Bizottság még biztonságos szintnek tekint.
Egyes tagállamok azonban sérülékenyebbek: Hollandiában például a készletek alig haladják meg a 10 százalékot. Az ING elemzése emlékeztet arra, hogy a 2022-es energiaválság idején a gázárak közel fél éven át extrém magasan maradtak. Igaz, akkor Európa gázellátása 80 százalékban Oroszországtól függött, most pedig az Egyesült Államok és Norvégia váltak a legnagyobb LNG-beszállítókká.
Címlapkép forrása: Portfolio
