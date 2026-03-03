  • Megjelenítés
Brüsszelből csitítják a piacokat, nem lesz energiaválság, nem kell pánikolni Európa miatt
Uniós források

Brüsszelből csitítják a piacokat, nem lesz energiaválság, nem kell pánikolni Európa miatt

Portfolio
A közel-keleti eszkaláció miatt kilőttek az olaj- és gázárak, az európai TTF jegyzése több mint négy éve nem látott mértékben ugrott meg, miközben Irán energetikai létesítményeket támad és a Hormuzi-szoros lezárásával fenyeget. Brüsszel ugyan figyeli a fejleményeket és szakértői egyeztetéseket indít, de egyelőre nem lát ellátásbiztonsági kockázatot, és nem tart szükségesnek rendkívüli gázpiaci beavatkozást – számolt be a Financial Times.
AI in Energy 2026
Adatvezérelt, prediktív és automatizált energetikai rendszerek - erről szól az AI in Energy 2026 konferencia. Jöjjön el Ön is!
Információ és jelentkezés

Az amerikai–izraeli csapások nyomán eszkalálódó közel-keleti konfliktus súlyos zavarokat okozott az energiapia­cokon, az olaj- és gázárak is kilőttek. Ennek oka, hogy a támadások megtorlásaként Irán a Perzsa-öböl térségének energetikai létesítményeit vette célba, hogy globális kínálatszűkítéssel gazdasági nyomást gyakoroljon Washington szövetségeseire. Iráni dróntámadások érték a QatarEnergy létesítményeit, a világ legnagyobb LNG-termelőjét, amely ideiglenesen leállította a termelést. Elemzők szerint ez eddig a legsúlyosabb gazdasági fenyegetés a konfliktus kezdete óta.

A piaci reakció azonnali volt: az európai irányadó gázár,

a holland TTF több mint 50 százalékkal is emelkedett napközben, végül 39 százalékos pluszban, 44,51 euró/MWh szinten zárt, ami több mint négy éve a legnagyobb egynapos százalékos ugrás.

Az ellátási aggodalmakat tovább erősítette, hogy Irán gyakorlatilag lezárta a Hormuzi-szorost, amely kulcsfontosságú útvonal a közel-keleti olaj- és gázszállítások számára.

Még több Uniós források

Putyin az EU saját bíróságán fogja perbe Brüsszelt – precedensértékű döntés lehet kilátásban

Amíg a világ a háborúra figyelt, von der Leyen egy újabb paktummal gazdagítja Brüsszel kasszáját

Akasztanák a hóhért – bíróság elé rángatnák az EU-t az orosz szankciók miatt

Az Európai Bizottság egyelőre visszafogottan reagál, és nyugtatja a piacokat. Jól jelzi, hogy nem aggódnak az ellátási zavarok miatt, hogy

bár olajipari szakértői egyeztetést összehív, gázügyi rendkívüli találkozót nem szervezett.

Az uniós végrehajtó testület energiaügyi szóvivője szerint Brüsszel jelenleg nem lát aggodalomra okot a gázellátásban, mivel az EU az elmúlt években diverzifikálta beszerzési forrásait. Ugyanakkor bejelentették, hogy a héten összehívnak egy tagállamokkal közös energetikai munkacsoportot, az Nemzetközi Energiaügynökséggel együttműködésben, és folyamatosan figyelik az ár- és ellátási fejleményeket.

A helyzetet árnyalja, hogy az európai gáztárolók töltöttsége jelenleg 30 százalék körül van, amit a fűtési szezon végén a Bizottság még biztonságos szintnek tekint.

Egyes tagállamok azonban sérülékenyebbek: Hollandiában például a készletek alig haladják meg a 10 százalékot. Az ING elemzése emlékeztet arra, hogy a 2022-es energiaválság idején a gázárak közel fél éven át extrém magasan maradtak. Igaz, akkor Európa gázellátása 80 százalékban Oroszországtól függött, most pedig az Egyesült Államok és Norvégia váltak a legnagyobb LNG-beszállítókká.

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A közel-keleti háború "üvegnyakában"

Hétfő reggel 7 órakor kezdem írni ezeket a sorokat. Pár gondolat a hétvégén Irán ellen indított támadás tőkepiaci vonatkozásairól. Egy-egy távoli, regionális konfliktus általában nincs..

PR cikk

Konferencia ajánló

Digital Compliance 2026

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Agrárium 2026

2026. március 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Rommá lőtte a perzsa flottát Washington, elzárta a Hormuzi-szorost Irán, Izrael szárazföldi inváziót fontolgat - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról hétfőn
Záporoznak a rakéták az Öbölre, lezárták a Hormuzi-szorost, Trump megtorlást ígért – Percről percre híreink az iráni háborúról kedden
Akasztanák a hóhért – bíróság elé rángatnák az EU-t az orosz szankciók miatt
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility