Amíg a világ Iránra figyel, új fronton csúszik háborúba az EU és az USA

Miközben a világ az iráni háborúra figyel, az Európai Unió és az Egyesült Államok között egyre feszültebbé válik a viszony több fontos gazdasági kérdésben. Ennek legújabb fejezete, hogy Brendan Carr az EU egyre erősödő törekvéseire erős hangnem, válaszl.épésekkel fenyegetve reagált. Egy viszonylag marginálisnak tűnő ügy került most a fókuszba Brüsszel több új jogszabályon dolgozik – a védelmi beszerzésektől az űrtechnológián át a digitális ellátási láncokig –, hogy előnyben részesítse az európai vállalatokat a külföldi versenytársakkal szemben, ezzel erősítve az EU technológiai függetlenségét.

Az FCC elnöke több amerikai tisztségviselő kritikájához csatlakozott, köztük Andrew Puzder EU-nagykövet és Matthew Whitaker NATO-nagykövet korábbi nyilatkozataihoz a mostani erős hangvételű bírálataival.

Csak azt szeretnénk biztosítani, hogy minden műholdas szolgáltató tisztességes esélyt kapjon Európában

– mondta Carr, aki ugyanakkor jelezte, hogy ha Európa más irányt választ, az Egyesült Államok ugyanezt a megközelítést tükrözheti vissza az amerikai piacon működő európai műholdas cégekkel szemben. Különösen az EU tervezett űrtörvényét, a Space Actet kifogásolta, amely többek között a SpaceX-et és az Amazon LEO-műholdrendszerét (Amazon Leo) is arra kötelezné, hogy korlátozza az űrszemét-kibocsátást, szigorúbb biztonsági és kiberbiztonsági előírásoknak feleljen meg, valamint jelöljön ki jogi képviselőt az Európai Unió területén.

Henna Virkkunen, az Európai Bizottság technológiai és biztonsági ügyekért felelős ügyvezető alelnöke Barcelonában a bírálatokra reagálva hangsúlyozta, hogy

az EU az elmúlt évtizedekben versenyképességet veszített az űriparban, és a javasolt szabályozás célja éppen az, hogy kiegyenlítse a versenyfeltételeket az uniós és a harmadik országbeli szolgáltatók között.

Az EU eközben más területeken is igyekszik csökkenteni az amerikai technológiától való függőségét. Az Európai Bizottság április 15-re készít elő egy intézkedéscsomagot a "technológiai szuverenitás" erősítésére a mesterséges intelligencia, a felhőszolgáltatások, a félvezetőgyártás és az adatközpontok területén. Emellett a héten bemutatandó ipari gyorsítási törvényjavaslat (Industrial Accelerator Act) "Made in EU" preferenciát vezetne be a közbeszerzésekben, bár a jelenlegi tervezet szerint ez nem terjedne ki sem a chipekre, sem a mesterséges intelligenciára, sem az űrtechnológiára.

Carr a két fél közötti "kölcsönösség" elvének fontosságát hangsúlyozta, és bírálta az európai protekcionizmust, amely szerinte a gazdaság egyre több ágazatára terjed ki.

A műholdas szektort érintő vita nem egyedi: az amerikai védelmi minisztérium már korábban is kilátásba helyezett megtorló lépéseket arra az esetre, ha az EU az európai újrafegyverkezés során háttérbe szorítaná az amerikai fegyvergyártókat.

