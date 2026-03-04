Barátság vezeték: Brüsszel hivatalosan is közbelépett a kőolajvezeték miatt

Az Európai Bizottság szerdán arra kérte Ukrajnát, hogy gyorsítsa fel a Barátság kőolajvezeték javítását, amely kulcsfontosságú Magyarország és Szlovákia olajellátása szempontjából.
A kérés hátterében az áll, hogy Budapest és Pozsony kettős vétója jelenleg blokkolja egy Ukrajnának szánt, mintegy 90 milliárd eurós uniós hitelprogram és egy újabb Oroszország elleni szankciós csomag elfogadását.
Brüsszelben szerdán technikai szakértői egyeztetést tartottak a kialakult helyzet rendezésére, ahol az uniós tisztviselők jelezték:
jelenleg nincs azonnali ellátásbiztonsági kockázat sem a magyar, sem a szlovák oldalon.
A találkozón hangsúlyozták, hogy létezik alternatív szállítási útvonal is, amelyen keresztül Magyarország és Szlovákia olajhoz juthat, mégpedig a Horvátországon keresztül futó Adria-vezetéken.
A horvát Janaf hálózatüzemeltető vállalat szerdán közölte, hogy az Adria-vezeték képes teljes mértékben fedezni a két ország finomítóinak éves igényeit. A rendszer kapacitása a közlés szerint elegendő ahhoz, hogy Magyarország évente mintegy 5,75 millió tonna, Szlovákia pedig körülbelül 4,66 millió tonna kőolajat kapjon ezen az útvonalon keresztül. A vezetéken jelenleg nem orosz eredetű olajat szállítanak a térségbe.
A magyar és a szlovák felek viszont azt állítják, hogy a tranzitköltségek számításánál a horvát cég visszaél monopol helyzetével, ezért az Európai Bizottságnál versenyjogi eljárást kezdeményeznek.
Budapest és Pozsony ugyanakkor továbbra is ragaszkodik a Barátság-vezetéken érkező orosz kőolajhoz, amelyet hosszú távú szerződések alapján jóval olcsóbban tudnak beszerezni. A január 27-i orosz támadásban megrongálódott vezeték leállása után a két ország azzal vádolta Ukrajnát, hogy politikai nyomásgyakorlásra használja a tranzit kérdését, és közölték: az ellátási zavarok miatt stratégiai tartalékaikhoz kellett nyúlniuk.
Kijev közben jelezte, hogy dolgozik a vezeték helyreállításán, ugyanakkor figyelmeztetett arra, hogy a javítási munkákat folyamatos orosz támadások nehezítik, – mint arról a Portfolio már írt – pénteken adnak bővebb tájékoztatást arról, mikor indulhat meg az olajáramlás.
Az ukrán kormány egy Brüsszelnek küldött dokumentumban azt írta:
a helyreállítás aktívan zajlik, de elfogadhatatlannak tartják a Magyarország és Szlovákia részéről érkező ultimátumszerű politikai nyomást.
A konfliktus különösen kényes helyzetbe hozta az EU-t, amely egyszerre igyekszik biztosítani a tagállamok energiabiztonságát és mielőbb folyósítani az Ukrajnának ígért pénzügyi támogatást.
Címlapkép forrása: EU
A Wizz Air jövő vasárnapig meghosszabbítja a közel-keleti járatainak felfüggesztését
A Budapest és Egyiptom közti járatok számát viszont jelentősen növeli.
Leáll az építőipar a választásokig, de vajon mi lesz utána?
Interjú Koji Lászlóval, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) elnökével, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara tiszteletbeli elnökével.
Asztalt borítanak az AI-ügynökök – Megszólal a Portfolio AI in Business amerikai sztárelőadója
Így kapaszkodjunk fel a vállalati AI-szuperexpresszre.
Csúnya esés a befektetéseknél, de felbukkantak a kivételes lehetőségek is – Mit lépnek a háborúra a magyar profik?
Tippeket is megosztottak a portfóliómenedzserek.
A versenyelőnyt a retailben betartható ígéreteknek hívják − Dübörög a Retail Day 2026
Minden szakértő a szakma csúcsrendezvényén.
A háború kirobbanása óta először esik az olajár
Fontos bejelentések jöttek az USA-ból.
Történelmi szégyent emlegetnek az admirálisok: ez a brit hadiflotta valaha volt legmegalázóbb pillanata
Ilyen helyzetben még soha nem volt az egykor dicső hadiflotta.
Szivárognak a felvételek: lángba borult egy hatalmas gázszállító a Földközi-tengeren, Oroszország Ukrajnára mutogat
Moszkva szerint ukrán drónok kapták el a hajót.
NAV ellenőrzési terv 2026 - Online számlaadatokra épülő ellenőrzések
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közzétette a 2026-os ellenőrzési tervét, amelyből jól látszik, hogy az adóhatóság - a korábban kihirdetett adatvezérelt működés mentén - továbbra is, sőt
Energiaellátás Németországban, avagy fáznak-e a németek?
Az Eurostat 2025-ös adatai szerint, az adókkal és egyéb terhekkel együtt a német lakossági áramár a legmagasabb Európában.
Januárban is dübörgött a lakáshitelezés
Az MNB statisztikái alapján januárban is 250 milliárd forintot meghaladó összegben kötöttek a magyarok lakáshitel szerződéseket. Nem meglepő módon továbbra is az Otthon Start vezérli a piaco
Mennyire drágította meg az ingatlanokat az Otthon Start?
Az Otthon Start Program bejelentése jelentős fordulatot hozott a lakáspiacon: a lakások iránti kereslet megnőtt, a tranzakciók száma felrobbant. Az Otthon Start először egy keresleti sokkot jelen
Behúzott kézifék nélkül: ébredés a versenyképesebb Európa irányába
Az EU egyszerre küzd geopolitikai bizonytalansággal, energia- és nyersanyagkitettséggel, lassuló növekedéssel és innovációs lemaradással - miközben a belső erőviszonyok is látványosan átre
Mikortól számít az elévülés? Amit minden adósnak tudnia kell
Sokan csak akkor kezdenek el az elévüléssel foglalkozni, amikor egy követeléskezelő, ügyvédi iroda vagy végrehajtó megkeresi őket egy régi tartozás miatt. Pedig az egyik legfontosabb kérdé
A Bitcoinerek minden vágya teljesült. És ez rossz hír
Nagy kérdés, hogy ha egyszer véget ér a kriptótél, és újra stabilizálódnak az árfolyamok, visszafordítható-e még a Bitcoin és a pénzügyi mainstream összefonódása. Lesz-e valaha... The p
Merre áramlik a tőke az energiaátmenetben?
A piac már nem pusztán az új kapacitásokat, hanem egyre inkább a rendszer rugalmasságát és a kiszámíthatóságot árazza be.
A Hormuzi-szoros lezárásába beleremeghet a világgazdaság
A meddig lesz a döntő a krízis várható hatásai kapcsán.
A technológia letarolja a HR-t - De mit jelent ez a toborzásban?
Vendégünk volt Toldi Gábor, a DTC Solution ügyvezetője.
Elszabadult a háborús pokol: lefejezte a rezsimet Izrael és Amerika – Van kiút a pusztításból?
A Közel-Kelet-szakértő az eszkalációs fenyegetésről és a rezsimváltás esélyeiről is beszélt.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.