Barátság vezeték: Brüsszel hivatalosan is közbelépett a kőolajvezeték miatt

Az Európai Bizottság szerdán arra kérte Ukrajnát, hogy gyorsítsa fel a Barátság kőolajvezeték javítását, amely kulcsfontosságú Magyarország és Szlovákia olajellátása szempontjából.

A kérés hátterében az áll, hogy Budapest és Pozsony kettős vétója jelenleg blokkolja egy Ukrajnának szánt, mintegy 90 milliárd eurós uniós hitelprogram és egy újabb Oroszország elleni szankciós csomag elfogadását.

Brüsszelben szerdán technikai szakértői egyeztetést tartottak a kialakult helyzet rendezésére, ahol az uniós tisztviselők jelezték:

jelenleg nincs azonnali ellátásbiztonsági kockázat sem a magyar, sem a szlovák oldalon.

A találkozón hangsúlyozták, hogy létezik alternatív szállítási útvonal is, amelyen keresztül Magyarország és Szlovákia olajhoz juthat, mégpedig a Horvátországon keresztül futó Adria-vezetéken.

A horvát Janaf hálózatüzemeltető vállalat szerdán közölte, hogy az Adria-vezeték képes teljes mértékben fedezni a két ország finomítóinak éves igényeit. A rendszer kapacitása a közlés szerint elegendő ahhoz, hogy Magyarország évente mintegy 5,75 millió tonna, Szlovákia pedig körülbelül 4,66 millió tonna kőolajat kapjon ezen az útvonalon keresztül. A vezetéken jelenleg nem orosz eredetű olajat szállítanak a térségbe.

A magyar és a szlovák felek viszont azt állítják, hogy a tranzitköltségek számításánál a horvát cég visszaél monopol helyzetével, ezért az Európai Bizottságnál versenyjogi eljárást kezdeményeznek.

Budapest és Pozsony ugyanakkor továbbra is ragaszkodik a Barátság-vezetéken érkező orosz kőolajhoz, amelyet hosszú távú szerződések alapján jóval olcsóbban tudnak beszerezni. A január 27-i orosz támadásban megrongálódott vezeték leállása után a két ország azzal vádolta Ukrajnát, hogy politikai nyomásgyakorlásra használja a tranzit kérdését, és közölték: az ellátási zavarok miatt stratégiai tartalékaikhoz kellett nyúlniuk.

Kijev közben jelezte, hogy dolgozik a vezeték helyreállításán, ugyanakkor figyelmeztetett arra, hogy a javítási munkákat folyamatos orosz támadások nehezítik, – mint arról a Portfolio már írt – pénteken adnak bővebb tájékoztatást arról, mikor indulhat meg az olajáramlás.

Az ukrán kormány egy Brüsszelnek küldött dokumentumban azt írta:

a helyreállítás aktívan zajlik, de elfogadhatatlannak tartják a Magyarország és Szlovákia részéről érkező ultimátumszerű politikai nyomást.

A konfliktus különösen kényes helyzetbe hozta az EU-t, amely egyszerre igyekszik biztosítani a tagállamok energiabiztonságát és mielőbb folyósítani az Ukrajnának ígért pénzügyi támogatást.

