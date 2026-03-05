Orbán Viktor vétója miatt az EU 30 milliárd eurót próbál összekalapozni a szövetséges országoktól

Az Európai Unió a partnerországokhoz fordulhat, hogy betömje az Ukrajna finanszírozásában keletkezett több tízmilliárd eurós rést. Az EU-n kívüli államok bevonására azért is szükség van, mert Magyarország egyelőre blokkolja a Kijevnek szánt, mintegy 90 milliárd eurós uniós hitelcsomagot a Barátság olajvezeték körüli vitára hivatkozva.

Az EU vezetőinek márciusi csúcstalálkozójára készített dokumentum szerint

Ukrajnának 2026 és 2027 között további 30 milliárd euróra lesz szüksége külső partnerektől.

Az Európai Bizottság becslése szerint a következő két évben összesen 135 milliárd eurónyi költségvetési és katonai támogatásra lesz szüksége az országnak – írja cikkében az Euractiv. Az EU arra számít, hogy ebből 45 milliárd eurót nyugati szövetségesek és nemzetközi szervezetek biztosítanak, viszont egyelőre ebből csak mintegy 15 milliárd eurónyi forrást sikerült lekötni.

A finanszírozási terv egyik kulcseleme egy 90 milliárd eurós uniós hitel, amelynek folyósítása azonban jelenleg magyar vétó miatt bizonytalan. Noha azt a tagállamok a decemberi uniós csúcson csak erősített együttműködéssel fogadták el, így Magyarország, Szlovákia és Csehország nem vesz részt a közös hitelfelvételben, Orbán Viktor miniszterelnök addig nem támogatja a csomagot, amíg Ukrajna nem állítja helyre a Barátság kőolajvezetéken az olajáramlást, amely az ukrán energiarendszer elleni orosz támadások során sérült meg a télen.

A politikai vitába Szlovákia is beszállt: Robert Fico szlovák miniszterelnök kijelentette, hogy ha Volodimir Zelenszkij nem teszi lehetővé az olajszállítás újraindítását Európa felé, akkor „ő maga kéri, hogy a 90 milliárd eurós hitelt állítsák le”. Zelenszkij ugyanakkor azt mondta, hogy az orosz támadások miatt a vezetéket nem lehet gyorsan helyreállítani, nem politikai okokból nem indították még újra a folyást. Az EU dokumentuma szerint Brüsszel továbbra is azt célozza, hogy a hitelt legkésőbb április elejéig folyósítsák, amikorra Kijev pénzügyi tartalékai kimerülhetnek.

Címlapkép forrása: EU