Orbán Viktor vétója miatt az EU 30 milliárd eurót próbál összekalapozni a szövetséges országoktól

Az EU vezetőinek márciusi csúcstalálkozójára készített dokumentum szerint
Ukrajnának 2026 és 2027 között további 30 milliárd euróra lesz szüksége külső partnerektől.
Az Európai Bizottság becslése szerint a következő két évben összesen 135 milliárd eurónyi költségvetési és katonai támogatásra lesz szüksége az országnak – írja cikkében az Euractiv. Az EU arra számít, hogy ebből 45 milliárd eurót nyugati szövetségesek és nemzetközi szervezetek biztosítanak, viszont egyelőre ebből csak mintegy 15 milliárd eurónyi forrást sikerült lekötni.
A finanszírozási terv egyik kulcseleme egy 90 milliárd eurós uniós hitel, amelynek folyósítása azonban jelenleg magyar vétó miatt bizonytalan. Noha azt a tagállamok a decemberi uniós csúcson csak erősített együttműködéssel fogadták el, így Magyarország, Szlovákia és Csehország nem vesz részt a közös hitelfelvételben, Orbán Viktor miniszterelnök addig nem támogatja a csomagot, amíg Ukrajna nem állítja helyre a Barátság kőolajvezetéken az olajáramlást, amely az ukrán energiarendszer elleni orosz támadások során sérült meg a télen.
A politikai vitába Szlovákia is beszállt: Robert Fico szlovák miniszterelnök kijelentette, hogy ha Volodimir Zelenszkij nem teszi lehetővé az olajszállítás újraindítását Európa felé, akkor „ő maga kéri, hogy a 90 milliárd eurós hitelt állítsák le”. Zelenszkij ugyanakkor azt mondta, hogy az orosz támadások miatt a vezetéket nem lehet gyorsan helyreállítani, nem politikai okokból nem indították még újra a folyást. Az EU dokumentuma szerint Brüsszel továbbra is azt célozza, hogy a hitelt legkésőbb április elejéig folyósítsák, amikorra Kijev pénzügyi tartalékai kimerülhetnek.
Címlapkép forrása: EU
Irán nagyon súlyos stratégiai hibát vétett – Felvételek bizonyítják a pusztítást, kudarcot mondott Teherán ütőkártyája
Évtizedeken át készültek a háborúra, most kudarcot mondott a stratégia egyik legfontosabb eleme.
Nem kérnek Brüsszel védelmi hiteléből - inkább saját zsebből fegyverkezne a lengyel elnök
Áll a bál a Magyarország által is igényelt SAFE-eszköz körül.
Majdnem eladták a legendás épületet, de jött a csavar: nagyot léptek a Corvin Palace tulajdonosai
Idén száz éves az épület.
Kimondták az amerikai elemzők: Oroszország az iráni háború egyik legnagyobb nyertese
Moszkva hatalmasat nyert.
2022 réme újra fenyeget - A szakadék szélére lökte a közel-keleti konfliktus az EU-ba igyekvő országot
A gazdasági válság mellett ráadásul akár még a háborúba is belesodródhatnak.
Aláírta Orbán Viktor: magyar kontingenst küld a Barátság vezetékhez Ukrajnába
Az ukrán vezetés továbbra is vitatja a magyar kormány álláspontját
Energiaellátás Németországban, avagy fáznak-e a németek?
Az Eurostat 2025-ös adatai szerint, az adókkal és egyéb terhekkel együtt a német lakossági áramár a legmagasabb Európában.
Januárban is dübörgött a lakáshitelezés
Az MNB statisztikái alapján januárban is 250 milliárd forintot meghaladó összegben kötöttek a magyarok lakáshitel szerződéseket. Nem meglepő módon továbbra is az Otthon Start vezérli a piaco
NAV ellenőrzési terv 2026 - Online számlaadatokra épülő ellenőrzések
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közzétette a 2026-os ellenőrzési tervét, amelyből jól látszik, hogy az adóhatóság - a korábban kihirdetett adatvezérelt működés mentén - továbbra is, sőt
Mennyire drágította meg az ingatlanokat az Otthon Start?
Az Otthon Start Program bejelentése jelentős fordulatot hozott a lakáspiacon: a lakások iránti kereslet megnőtt, a tranzakciók száma felrobbant. Az Otthon Start először egy keresleti sokkot jelen
Behúzott kézifék nélkül: ébredés a versenyképesebb Európa irányába
Az EU egyszerre küzd geopolitikai bizonytalansággal, energia- és nyersanyagkitettséggel, lassuló növekedéssel és innovációs lemaradással - miközben a belső erőviszonyok is látványosan átre
Mikortól számít az elévülés? Amit minden adósnak tudnia kell
Sokan csak akkor kezdenek el az elévüléssel foglalkozni, amikor egy követeléskezelő, ügyvédi iroda vagy végrehajtó megkeresi őket egy régi tartozás miatt. Pedig az egyik legfontosabb kérdé
A Bitcoinerek minden vágya teljesült. És ez rossz hír
Nagy kérdés, hogy ha egyszer véget ér a kriptótél, és újra stabilizálódnak az árfolyamok, visszafordítható-e még a Bitcoin és a pénzügyi mainstream összefonódása. Lesz-e valaha... The p
Merre áramlik a tőke az energiaátmenetben?
A piac már nem pusztán az új kapacitásokat, hanem egyre inkább a rendszer rugalmasságát és a kiszámíthatóságot árazza be.
A Hormuzi-szoros lezárásába beleremeghet a világgazdaság
A meddig lesz a döntő a krízis várható hatásai kapcsán.
A technológia letarolja a HR-t - De mit jelent ez a toborzásban?
Vendégünk volt Toldi Gábor, a DTC Solution ügyvezetője.
Elszabadult a háborús pokol: lefejezte a rezsimet Izrael és Amerika – Van kiút a pusztításból?
A Közel-Kelet-szakértő az eszkalációs fenyegetésről és a rezsimváltás esélyeiről is beszélt.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.