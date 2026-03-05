Vége van: befellegzett Ukrajna gyorsított EU-csatlakozásának

Egyértelmű üzenetet kapott az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyen egy szerdai vacsorán, ahol a tagállamok képviselőinek jelentős része világossá tette: nem fogadják el a "fordított bővítés" tervét, azaz hogy először nyerjen tagsági státuszt egy ország, majd csak utána integrálják az EU döntéshozásába és támogatási rendszerébe. Ugyan ez még csak informális keretek közt hangzott így el, Brüsszelben most úgy látják, hogy az esetleges béketárgyalásoknál kihasználhatatlan kártyává vált az ukrajnai csatlakozás által megadható garancia. Ennek tetejébe most a Barátság kőolaj vezeték leállása miatt magyar vétó fenyegeti a kritikus 90 milliárd eurós ukrán hitelt is, így a soron következő - magyar választások előtti utolsó - EU-csúcson újra Ukrajna túlélése lehet a tét.

Komoly ellenállásba ütközött a tagállamok részéről az Európai Bizottság azon terve, hogy felgyorsítsa Ukrajna uniós csatlakozását. Szerdán egy informális brüsszeli vacsorán az EU-tagországok nagykövetei gyakorlatilag világossá tették:

nem támogatják, hogy Kijev már a teljes integráció előtt megkapja a tagsági státuszt.

A Bizottság ezzel az úgynevezett „fordított bővítési” modellel próbálta volna elérni, hogy Ukrajna 2027-re csatlakozhasson az Európai Unióhoz, ami az esetleges béketervben is egyfajta garanciát nyújthatott volna a megállapodás tartósságára.

A javaslat lényege az lenne, hogy a hagyományos bővítési logikát megfordítva a tagjelölt előbb megszerezné a tagságot, és csak ezt követően építené ki fokozatosan az uniós joganyag és intézményi szabályok teljes körű alkalmazását.

A Bizottság ezt az elképzelést több lehetséges reformforgatókönyv egyikeként mutatta be a tagállamoknak, ám a diplomáciai egyeztetések során gyorsan kiderült, hogy az európai kormányok többsége ezt túl kockázatosnak tartja.

Bár a lapnak nyilatkozó tisztviselők szerint a vacsorán visszafogott volt a hangulat, láthatóan előreegyeztetett állásponttal szembesítették Ursula von der Leyen kabinetfőnökét Björn Seibertet. Egyes források szerint

a javaslat „már eleve halálra ítélt volt”, és több ország attól tart, hogy az ilyen ötletek irreális várakozásokat kelthetnek többi a tagjelölt országban is.

Érinthetetlen bővítéspolitika

Az Európai Bizottság legutóbbi bővítési jelentése szerint a jogi integrációban két legjobban álló tagjelölt jelenleg Montenegró és Albánia, de von der Leyen még esetükben is meglehetősen ambiciózusnak nevezte a 2028-ra időzített csatlakozási vágyakat.

Őket követi Moldova, és Ukrajna, utóbbinál viszont Magyarország blokkolja a tárgyalási fejezetek megnyithatóságát, így

eddig informális úton próbálták előremozdítani az ukrán jogkörnyezet igazodását.

Az USA által is generált geopolitikai nyomás miatt rajtuk kívül közben Izland is bejelentkezett, ahol már augusztusban népszavazást tarthatnak a csatlakozási szándékról, esetükben viszont gyakorlatilag csak halászati jogokban kéne egyezkedni, hiszen ők már jelenleg is bőven megfelelnek az európai követelményeknek, és így akár egy éven belül csatlakozhatnának.

A tagállamok többsége mindenesetre úgy látszik továbbra is ragaszkodik a bővítés hagyományos, érdemalapú rendszeréhez, amely szerint a csatlakozás feltétele a jogállamisági, gazdasági és intézményi kritériumok teljesítése.

Ezt korábban 2035 körülre mondták reálisnak a szakértők Ukrajna esetében.

Persze ahogy a fordított bővítést hangosan ellenző Franciaország is, a kormányok többsége alapvetően támogatja Ukrajna európai perspektíváját, különösen, hogy hosszú távon az EU-nak is megérné egy ekkora országgal növelni geopolitikai jelentőségét, de egyelőre úgy látják emiatt nem éri meg felrúgni azokat az eljárásokat, amelyek évtizedek óta meghatározzák az uniós bővítéspolitikát.

A kérdés a március 19-i európai tanácsi csúcstalálkozón is napirendre kerül, ahol az állam- és kormányfők az előzetes várakozások szerint ismét megerősíthetik az érdemalapú bővítési modellt. Ez lényegében azt jelentené, hogy

a Bizottság gyorsított csatlakozási elképzelése egyelőre lekerül az asztalról, és a folyamat a megszokott keretek között folytatódik.

Kritikus hiteldeficit

A soron következő csúcstalálkozón azonban terítékre kerül az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós pénzügyi csomag is, amelyben a magyar kormány vétója kulcsszerepet játszik. Ahogy arról már több ízben írtunk, Orbán Viktor miniszterelnök utólagosan blokkolással fenyegeti az ukrán védekezést életben tartó kölcsönt, miután nyilvánosan is kiderült, hogy egy januári orosz csapás ellehetetlenítette a Barátság vezetéken való olajszállításokat.

Magyarország ellátásának 90 százaléka ezen a csövön érkezett, és a kormány részben műholdfelvételekre alapozó álláspontja szerint Ukrajna tudatosan olajblokádba bocsátkozott, mivel a magyar kormány álláspontja szerint már rég megjavították/megjavíthatták volna a sérült rendszert.

Ezzel szemben az ukrán vezetés azt állítja, hogy a vezeték föld alatti szakasza és a nyomásfenntartásért felelős műszaki berendezések, valamint egy olajtartály sérültek meg annyira súlyosan, hogy egyelőre nem indulhat újra az olajtranzit.

A helyzeten nem könnyít, hogy bár az EU és külön a magyar kormány is tényfeltáró kontingenst akart küldeni a helyszínre, az ukrán hatóságok szerint ezt a folyamatos bombázások miatt nem lehet biztonságos körülmények közt elvégezni.

A dolog mostanra ott tart, hogy Ursula von der Leyen már technikai segítséget és a javítások kifizetését is felajánlotta Ukrajnának, de a kiélezett helyzet ellenére úgy tűnik az Európai Bizottság biztos abban, hogy időben feloldható a konfliktus, hiszen a lap által látott tervezett végkövetkeztetésben már zárójelek nélkül szerepel a szöveg, miszerint

üdvözlik a kölcsön elfogadását a társjogalkotók részéről, és várják az első kifizetést.

A márciusi csúcstalálkozó már ezek alapján is az idei egyik legfontosabbnak ígérkezik, hiszen újból terítékre kerül a kérdés, hogy Európa elengedi-e Ukrajna kezét.

Azonban Magyarország szempontjából a kérdés átpolitizáltsága még meghatározóbbá teszi az eseményt, hiszen ez lesz az április 12-i. választások előtti utolsó ilyen alkalom.

