Európai Bizottság: elfogadhatatlan Zelenszkij fenyegetése

Az Európai Bizottság szokásos pénteki sajtótájékoztatóján az egyik leghangsúlyosabb téma a magyar-ukrán konfliktus drasztikus eszkalálódása volt. Ugyan az EB-szóvivőnek nem állt módjában részletekben kommentálni a történéseket, azt világosan leszögezte, hogy
a Zelenszkij által használt nyelvezet elfogadhatatlan és nem hangozhatnak el fenyegetések EU-tagállamok ellen.
A szóvivő emellett azt is hangsúlyozta, hogy mindkét oldalon egyre jobban eszkalálódik a retorika és ez egyáltalán nem segíti a probléma megoldását, pedig ez lenne az Európai Unió egészének az érdeke.
Ugyan a magyar kormány régóta kritizálja az ukrán vezetést, a közvetlenebb üzengetést azt robbantotta ki, hogy miután az oroszok januárban lebombázták a Magyarország ellátásának 90 százalékát biztosító Barátság kőolajvezetéket, Orbán Viktor azt kezdte kommunikálni februárban, hogy az ukránok blokád alá vettek minket, hiszen már rég meg kellett volna szerelniük a vezetéket.
Ukrajna válasza erre sokáig az volt, hogy a rendszer bonyolultabb elemei sérültek meg, és a bombázások miatt egyébként is nehéz elintézni a szükséges javításokat, azonban nemrég Zelenszkij elismerte, hogy szíve szerint nem javítaná meg a vezetéket, hiszen ezzel is csak Oroszország finanszírozásához járulna hozzá.
Alapvetően a magyar olajvásárlások elenyésző mértéket képeznek az orosz bevételekben, de a vezeték megjavítása még így is jelentős erőforrásokat köthet le a megszállás alatt álló Ukrajnának,
viszont vitán felüli, hogy megérné a javítás, ugyanis Orbán Viktor ehhez kötötte vétóját az Ukrajnának megszavazott 90 milliárd eurós védelmi hitel kérdésében.
Ergo, amíg nincs egyértelmű, részletes teljesítési szándék arra, hogy helyreállítsák az olajszállítást a Barátságon, addig Orbán Viktor – Robert Fico szlovák miniszterelnökkel együtt – blokkolni fogja az Ukrajnának kritikus támogatást.
Az ukrán elnök a helyzet minél gyorsabb megoldása helyett messzebb ment retorikájában, amikor szerdán egy felvételen arra utalt:
megadja a magyar miniszterelnök címét a fronton harcoló katonáknak, hogy "a saját nyelvükön" beszéljék meg vele a kérdést.
Ezt követően nem sokkal történt, hogy Magyarország lefoglalt két Ausztriából Ukrajnába nagy értékben aranyat, dollárt és eurót szállító páncélautót. A NAV pénzmosás gyanújában nyomoz, miközben az ukrán álláspont szerint ez egy teljesen szokványos vagyontranszfer volt két bank között.
A bizottsági szóvivőt erről is többen kérdezték, amiről elmondta, hogy még túl friss az eset ahhoz, hogy bárhogyan is kommentálják, ezután azonban több újságírónak kénytelen volt annyival válaszolni, hogy
Köszönjük a kérdését, semmit sem kívánok hozzátenni az előbb elmondottakhoz.
A bizottság láthatóan mindent megtesz azért, hogy valamilyen módon rendezze a konfliktust, hiszen azt is megerősítették, hogy Ursula von der Leyen valóban pénzügyi támogatást is felajánlott a Barátság megjavításához, de további részleteket nem osztott meg arról, hogy uniós szakemberek esetleg mikor tudnának a terepen foglalkozni a javításokkal.
A helyzetben az idő nem csak a magyar olajellátás miatt ketyeg, hanem azért is, mert
a március 19–20-án tartott EU-csúcson kellene formálisan is hozzájárulni a 90 milliárdos ukrán hitel első részletének elutalásához, ami nélkül Ukrajna védelme is záros határidőn belül összeomolhat.
Címlapkép forrása: EU
Itt a bejelentés: hatalmas drágulás jön a magyar kutakon!
Mutatjuk a friss árakat.
Megtörtént az elképzelhetetlen: úgy udvarol egymásnak Trump és az elrabolt elnök helyettese, mintha nem lenne holnap
Vadonatúj bejelentés tanúskodik a közeledésről.
Enyhül az influenzaszezon, de a kórházban kezeltek már több mint harmada RSV-s
És nagyjából mind gyerek
Nagy lépést tesz Kanada a Brüsszellel való összefonódás útján
Tovább mélyítik a már így is szoros együttműködést.
Figyelmeztetést adott ki Ukrajna: óva intik az állampolgáraikat a Magyarországra utazástól
"A magyar hatóságok önkényes fellépése miatt".
Már a stratégiai olajtartalékok felszabadításáról tárgyaltak Brüsszelben
90 napra elegendők.
Furcsa jelenség a piacon: olcsóbban lehet megvenni a Dubajban ragadt aranyat
30 dolláros diszkontokkal adják a kereskedők.
A Hormuzi-szoros visszavág
Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify,&
Értékpapírok könyvelése a KKV-knál: tipikus hibák és buktatók
Az értékpapírok könyvelése ma már nem csak a nagyvállalatok terepe: egyre több KKV tart állampapírt, kötvényt, részvényt, és közben gyakran megjelennek brókerszámlák, fedezeti ügyletek
Globális energiahatékonyság: javuló számok, növekvő kihívások
Valószínűsíthetően 2025-ben is javult a globális energiahatékonyság, azonban még messze vagyunk a 2030-ra lefektetett célok teljesülésétől - állapította meg elem
Nőhet a vagyonod bérlés mellett?
A személyes pénzügyek egyik nagy tévedése, hogy a lakásbérlés kidobott pénz lenne, míg a tulajdonlás felelős pénzügyi döntés. Sajnos az utóbbi évek őrülete miatt a legtöbb ember nem hi
Milliókat hagyhat az asztalon, aki most nem figyel: így alakultak a személyi kölcsön kamatok márciusra
Komoly lendületben van a hazai személyi kölcsön piac: a legfrissebb adatok szerint idén januárban több mint 84 milliárd forintot vettek fel a magyarok, az átlagos hitelösszeg pedig megközelíti
Üzemanyagárak és infláció: mit jelent a közel-keleti konfliktus az olajárra és a forintra?
A közel-keleti feszültség gyorsan beárazódott az olajpiacon, miközben a dollár-forint árfolyam is mozgott. Megnézzük, ez együtt mekkora drágulást okozhat forintban, mennyire jelenik meg a kuta
Nincs közvetlen kitettségünk, de mi is reagáltunk az iráni háborúra
A HOLD-nak nincs közvetlen kitettsége a Közel-Keleten, de több olyan fejlődő piac is esést szenvedett el, ahol aktívak vagyunk. Ezért pozíciók felvételével már elkezdtük kihasználni... The
Mikroműanyagok: környezeti terhelés, élettani hatások, prevenciós lehetőségek
A vizeinkbe és szervezetünkbe jutó mikroműanyag-szennyezést csak a termelés csökkentésével és környezetbarát anyagokkal állíthatjuk meg.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Milliárdokat költöttek rá, mégsem működik: fogják a fejüket a bankok és az ügyvédi irodák
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Új világrendet épít az USA: itt senkinek sem osztanak lapokat
Az iráni beavatkozást még számos másik követheti.
A Hormuzi-szoros lezárásába beleremeghet a világgazdaság
A meddig lesz a döntő a krízis várható hatásai kapcsán.