Európai Bizottság: elfogadhatatlan Zelenszkij fenyegetése

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy szokatlanul direkt fenyegetést intézett szerdán Orbán Viktor miniszterelnök ellen, amely még tovább élezheti az enélkül is gyorsan forrósodó konfliktust Magyarország és Ukrajna között. Az Európai Bizottság mindent elkövet, hogy mediáljon az oldalak között, hiszen most már legalább négy fronton van vita kormányaink közt, de azt már most is határozottan kimondták, hogy elfogadhatatlan a Zelenszkij által bemondott fenyegetés.

Az Európai Bizottság szokásos pénteki sajtótájékoztatóján az egyik leghangsúlyosabb téma a magyar-ukrán konfliktus drasztikus eszkalálódása volt. Ugyan az EB-szóvivőnek nem állt módjában részletekben kommentálni a történéseket, azt világosan leszögezte, hogy

a Zelenszkij által használt nyelvezet elfogadhatatlan és nem hangozhatnak el fenyegetések EU-tagállamok ellen.

A szóvivő emellett azt is hangsúlyozta, hogy mindkét oldalon egyre jobban eszkalálódik a retorika és ez egyáltalán nem segíti a probléma megoldását, pedig ez lenne az Európai Unió egészének az érdeke.

Ugyan a magyar kormány régóta kritizálja az ukrán vezetést, a közvetlenebb üzengetést azt robbantotta ki, hogy miután az oroszok januárban lebombázták a Magyarország ellátásának 90 százalékát biztosító Barátság kőolajvezetéket, Orbán Viktor azt kezdte kommunikálni februárban, hogy az ukránok blokád alá vettek minket, hiszen már rég meg kellett volna szerelniük a vezetéket.

Ukrajna válasza erre sokáig az volt, hogy a rendszer bonyolultabb elemei sérültek meg, és a bombázások miatt egyébként is nehéz elintézni a szükséges javításokat, azonban nemrég Zelenszkij elismerte, hogy szíve szerint nem javítaná meg a vezetéket, hiszen ezzel is csak Oroszország finanszírozásához járulna hozzá.

Alapvetően a magyar olajvásárlások elenyésző mértéket képeznek az orosz bevételekben, de a vezeték megjavítása még így is jelentős erőforrásokat köthet le a megszállás alatt álló Ukrajnának,

viszont vitán felüli, hogy megérné a javítás, ugyanis Orbán Viktor ehhez kötötte vétóját az Ukrajnának megszavazott 90 milliárd eurós védelmi hitel kérdésében.

Ergo, amíg nincs egyértelmű, részletes teljesítési szándék arra, hogy helyreállítsák az olajszállítást a Barátságon, addig Orbán Viktor – Robert Fico szlovák miniszterelnökkel együtt – blokkolni fogja az Ukrajnának kritikus támogatást.

Az ukrán elnök a helyzet minél gyorsabb megoldása helyett messzebb ment retorikájában, amikor szerdán egy felvételen arra utalt:

megadja a magyar miniszterelnök címét a fronton harcoló katonáknak, hogy "a saját nyelvükön" beszéljék meg vele a kérdést.

Ezt követően nem sokkal történt, hogy Magyarország lefoglalt két Ausztriából Ukrajnába nagy értékben aranyat, dollárt és eurót szállító páncélautót. A NAV pénzmosás gyanújában nyomoz, miközben az ukrán álláspont szerint ez egy teljesen szokványos vagyontranszfer volt két bank között.

A bizottsági szóvivőt erről is többen kérdezték, amiről elmondta, hogy még túl friss az eset ahhoz, hogy bárhogyan is kommentálják, ezután azonban több újságírónak kénytelen volt annyival válaszolni, hogy

Köszönjük a kérdését, semmit sem kívánok hozzátenni az előbb elmondottakhoz.

A bizottság láthatóan mindent megtesz azért, hogy valamilyen módon rendezze a konfliktust, hiszen azt is megerősítették, hogy Ursula von der Leyen valóban pénzügyi támogatást is felajánlott a Barátság megjavításához, de további részleteket nem osztott meg arról, hogy uniós szakemberek esetleg mikor tudnának a terepen foglalkozni a javításokkal.

A helyzetben az idő nem csak a magyar olajellátás miatt ketyeg, hanem azért is, mert

a március 19–20-án tartott EU-csúcson kellene formálisan is hozzájárulni a 90 milliárdos ukrán hitel első részletének elutalásához, ami nélkül Ukrajna védelme is záros határidőn belül összeomolhat.

Címlapkép forrása: EU

