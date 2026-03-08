„Napfelkelte-záradékkal” mentené meg von der Leyen hátországa a Trump-paktumot

Az Európai Parlamentben új kompromisszumos javaslat körvonalazódik az EU–USA kereskedelmi megállapodás ratifikálására. A jobbközép Európai Néppárt (EPP) egy úgynevezett „sunrise clause” beépítését javasolja, amely
effektíve egy késleltetett életbe lépést jelent, hogy a megállapodás csak akkor válna hatályossá, ha bizonyos előre rögzített feltételek teljesülnek.
Az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyen még tavaly júliusban egyezett meg Trumppal az EU-ból érkező termékekre vonatkozó 15 százalékos vámplafonról – amelyet mellesleg eddig 96 százalékban az amerikaiaknak kellett megfizetniük – azért cserébe, hogy az amerikai ipari termékek vámmentesen juthassanak az unióba.
A megállapodást akkor sokan több oldalról is kritizálták, de leginkább Németország és az általuk dominált Néppárt állt ki amellett, hogy az egyezség stabilitást hozhat – ez az ígéret azonban gyorsan megdőlni látszott.
Trump azóta többletvámokkal fenyegetett az uniós digitális szabályozások, a Grönlandra küldött jelképes európai kontingensek miatt. Legutóbb pedig Spanyolországot vette célba, miután Pedro Sánchez miniszterelnök határozottan nemet mondott arra, hogy az USA hadereje bázisként használhasson spanyol támaszpontokat az Iránnal vívott háborújában.
Az újabb nyomásgyakorlás ellenére az EPP jelentős része továbbra is azon az állásponton van, hogy tartani szeretné magát von der Leyen ígéreteihez, azonban mostanra kénytelenné váltak belátni, hogy
az „üzlet az üzlet” elve nem valósulhat meg, amíg a másik fél képtelen felhagyni a könnyelműen bemondott fenyegetéseivel.
A nem teljesen újkeletű elképzelést az EPP főtárgyalója, Jörgen Warborn ismertette a héten, aki szerint egy ilyen záradék kezelhetné a többi politikai csoport aggályait. A Szocialisták és Demokraták (S&D), a liberális Renew és a Zöldek által alkotott formáció Grönland óta sikeresen tartja befagyasztva a vámalku végrehajtását, aminek feloldásán feltehetően nem fog segíteni a spanyolokat ért fenyegetés.
Azonban Warborn érvelése szerint a terve biztosítaná, hogy az EU csak akkor léptesse életbe a megállapodást, ha az USA is betartja az abban vállalt kötelezettségeket, tehát a 15 százalékos vámplafont. Ahogy arról korábban részletesen írtunk, az amerikai bírósági döntés után Trump országonként kiszabott viszonossági vámjait 10 vagy maximum 15 százalékos globális tarifák cserélik fel ideiglenesen, amik az EU effektív vámszintjét mintegy +/-1 százalékkal tolhatják el.
Ettől függetlenül, már a jelenleg életben levő 10 százalékos vámszint mellett is van néhány termék, ami meghaladja a megbeszélt maximumot, így
az EU-nak bőven van jogalapja újratárgyalni a dolgokat, egy olyan környezetben, ahol Trump maximum 5 százalékkal tudja megemelni vámtételeit.
Mindez a spanyol kiállással kiegészítve egy erős alapot szolgáltat ahhoz, hogy az EP és a tagállamok egy határozott stratégiával reagáljanak az iráni háborúval elfoglalt Trump lépéseire. A helyzet a Bizottság tárgyalóinak is kinyitja a kaput arra, hogy a részletszabályok mentén az eredeti tervek szerint újabb mentességeket csempésszen a megállapodásba.
Ehhez persze érdemi koordinációra lenne szükség, egyszerre menedzselve a pártcsaládok és a tagállamok retorikáját, hogy
közben érvényesüljön a nyomásgyakorlás és a kompromisszumkészség.
Warborn szerint a frakciók tárgyalói szerdán fognak összeülni, hogy újraértékeljék a megállapodás helyzetét. Amennyiben sikerül politikai kompromisszumot találni, az ügy a tervek szerint március 17-én kerülhet szavazásra az Európai Parlament illetékes szakbizottságában (INTA) mindössze két nappal a soron következő EU-csúcs előtt, ahol a tagállamok vezetői több sorsdöntő kérdéssel is szembetalálják majd magukat.
Címlapkép forrása: EU
