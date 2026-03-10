Belenyúlna Brüsszel az európaiak pénztárcájába: kiderült, mit terveznek von der Leyenék

Az évtizedek óta a szabadkereskedelemre építő Európai Unióban forradalmi gondolatnak számít, hogy a közpénzeket – legyen szó támogatásokról, állami segélyekről vagy közbeszerzésekről – kizárólag Európában gyártott termékekre lehessen fordítani.

Mint arról többször írtunk, az Európai Bizottság legújabb iparvédelmi javaslatcsomagja éppen ezt célozza, válaszul a tisztességtelen kínai verseny okozta ipari károkra.

Barochez szerint ugyanakkor az EU ezzel saját magát lőheti lábin, mert a nemzetközi kereskedelem az egyik kevés terület, ahol az Európai Unió valódi globális hatalomként tud fellépni: 2024-ben a külkereskedelmi többlet elérte a 150 milliárd eurót. A szabadkereskedelem gazdagítja az európaiakat, és ha az EU az Egyesült Államok és Kína által favorizált protekcionista útra lép, azzal az aranytojást tojó tyúkot vághatja le.

A másik komoly aggálya a túlburjánzó bürokrácia veszélye: mert miközben Ursula von der Leyen bizottsága hónapok óta az egyszerűsítést hirdet és mutatja be az újabb és újabb omnibuszcsomagokat, Stéphane Séjourné francia biztos kezdeményezésére most egy rendkívül összetett szabályrendszert terjesztettek elő.

A globális ellátási és értékláncok világában termékenként kellene meghatározni, milyen küszöbértéktől minősül egy áru európai gyártásúnak. Kezdetben az autóipar, az energiaigényes termékek – például az acél, az alumínium, az alacsony szén-dioxid-kibocsátású cement – és a tisztatechnológiai ágazatok, így az akkumulátorgyártás, az atomenergia, a hőszivattyúk és a szélturbinák kerülnének a szabályozás hatálya alá.

Egy elektromos autó vásárlója például csak akkor kaphatna állami támogatást, ha a jármű – az akkumulátor nélkül számítva – legalább 70 százalékban európai alkatrészekből áll. Ez a rendszer várhatóan évekig leköti majd a közigazgatásban dolgozók tömegeit.

A cikk arra figyelmeztet, hogy az európai preferencia önmagában nem orvosolja az európai gazdaság strukturális hátrányait, míg a túlszabályozás pedig épp azoknak árt a legtöbbet, akiket elvileg védeni hivatott: mindenekelőtt a fogyasztóknak, de hosszabb távon az egész európai gazdaságnak is.

Címlapkép forrása: EU