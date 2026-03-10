Von der Leyen: „Európa stratégiai hibát követett el”

Az európai villamosenergia-árak tartósan túl magasak, ami egyszerre rontja a háztartások megélhetési helyzetét és az európai ipar versenyképességét – erről beszélt Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a párizsi nukleárisenergia-csúcstalálkozón.
A politikus szerint a jövő ipara – különösen a robotika és a mesterséges intelligencia – nagy mennyiségű, olcsó és tiszta villamos energiára épül majd.
Egyre inkább az fogja meghatározni az ipari versenyt, hogy mely régiók képesek ilyen energiát nagy mennyiségben előállítani és felhasználni
– tette hozzá.
Von der Leyen hangsúlyozta, hogy Európa fosszilis energiahordozókban szegény, ezért az olaj- és gázimporttól való függés szerkezeti hátrányt jelent a kontinens számára. A közel-keleti válság szerinte ismét rámutat arra, mennyire sebezhető ez a modell. Úgy fogalmazott:
Európának a saját, alacsony kibocsátású energiaforrásaira kell építenie, vagyis a megújulókra és a nukleáris energiára.
A bizottsági elnök szerint az unió az elmúlt években jelentős előrelépést tett a megújuló energiák területén, ahol a nap- és szélenergia már megelőzte a fosszilis forrásokat az európai villamosenergia-termelésben. A nukleáris energia szerepe azonban jelentősen csökkent: míg 1990-ben az EU áramtermelésének mintegy egyharmada származott atomenergiából, ma ez az arány nagyjából 15 százalék. „Stratégiai hiba volt, hogy Európa hátat fordított egy megbízható, megfizethető és alacsony kibocsátású energiaforrásnak” – fogalmazott.
Von der Leyen szerint a jövő energiarendszerének a nukleáris energia és a megújulók kombinációjára kell épülnie.
A megújulók ugyan a legolcsóbb villamos energiát termelik, de időjárásfüggők, ezért a stabil ellátáshoz energiatárolásra, rugalmas fogyasztásra és fejlett hálózatokra van szükség. A nukleáris energia ezzel szemben folyamatos, egész évben rendelkezésre álló termelést biztosít, ezért a két technológia együtt alkothat stabil és alacsony kibocsátású energiarendszert.
A bizottsági elnök bejelentette, hogy az Európai Bizottság új európai stratégiát indít a kis moduláris atomreaktorok (SMR) fejlesztésére. A cél az, hogy ezek az új típusú reaktorok már a 2030-as évek elején működjenek Európában. A terv részeként
az Európai Bizottság egyszerűbb szabályozást és egy jogalkalmazási tesztkörnyezeteket hozna létre az új technológiák kipróbálására, valamint 200 millió eurós garanciaalapot indítana a magánbefektetések ösztönzésére.
Von der Leyen szerint az atomenergia fejlesztése európai együttműködést igényel, mert az új technológiák üzleti modellje csak nagy léptékben működik. Az uniós végrehajtó testület ezért a szabályozás összehangolását, az engedélyezési folyamatok gyorsítását és a szükséges szakemberképzés erősítését is javasolja. Hangsúlyozta azt is, hogy az EU erős ipari és kutatási háttérrel rendelkezik: az európai nukleáris iparban mintegy félmillió magasan képzett szakember dolgozik.
Beszéde végén az Európai Bizottság elnöke úgy fogalmazott: a nukleáris technológiák globális versenye már elindult, és Európának minden adottsága megvan ahhoz, hogy vezető szerepet töltsön be a következő generációs atomenergia fejlesztésében.
A nukleáris technológiai verseny elkezdődött – és Európának minden eszköze megvan ahhoz, hogy az élre álljon
– zárta beszédét.
Címlapkép forrása: EU
Putyin békét akart teremteni a konfliktusban, de amit Trumptól kapott, azt nem teszi zsebre
Peszkov ismertette a részleteket.
Von der Leyen: „Európa stratégiai hibát követett el”
Megdöbbentő kijelentést tett az Európai Bizottság elnöke.
Világszerte árat emelnek a légitársaságok a közel-keleti háború miatt
Más intézkedéseket is hoznak.
Történelmi rekord a Közel-Kelet luxusfővárosában, hihetetlen lakáspiaci tranzakciót zártak a feszültség ellenére
A luxuslakás 38 milliárd forint értékben cserélt gazdát.
Módosít a kormány a fix 3%-os kkv-hitelen, a beruházó cégek örülhetnek a változásoknak
Változnak a Széchenyi Beruházási Hitel MAX+ és az Agrár Széchenyi Beruházási Hitel MAX+ termékek.
Az akkumulátorok gyártása miatt mérgező gázt engedtek egy egész városra, orrvérzés, véres köhögés és súlyos légzési problémák jelentkeztek a helyieknél
Nagyon súlyos jelentés látott napvilágot az egyik legfontosabb beszállító gyakorlatáról.
Érezteti hatását a trumpi politika, árazzák az importőrök a folyamatos vámvárakozásokat
Visszaesésben az USA-ba érkező termékek száma a tavalyi vámpánikhoz képest.
Brugge DNS-e máig érződik a modern pénzügyekben
Az előző két cikkben megismertük először Brugge, mint tőzsdeközpont felemelkedését, majd bukását. Az innováció - a standardizált folyamatoktól a rendszerbe vetett bizalomig - képes egy...
Hogyan reagálnak a piacok a háborúkra? 107 válság tapasztalata
Az iráni háború ismét ráirányította a figyelmet arra a kérdésre, hogyan reagálnak a pénzügyi piacok a geopolitikai konfliktusokra. A közvélekedés szerint a háborúk egyértelműen negatív.
Versant Media
A Versant Media a Comcastból vált ki. Idén év elején zárult le a split, de 2025-öt már önállóan jelentette, az egy teljes pénzügyi év volt a számára. Minden Comcast tulajdonos kapott 2
Az osztalék portfólióm - 2026. február
Kicsit megkésve, de csak megszületett a februári update-om is. Adtam, vettem, meg sajnos volt egy osztalékvágás is.VáltozásokEdison International (EIX): Eladtam 62,01-en, plusz 15%-ban, de gyakorla
Irán: az ayatollah hagyatéka - a káosz stratégiája
Az iráni konfliktus nem csak katonai, hanem nagyon gyorsan energia- és ellátási kockázattá válhat: a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság az olaj- és LNG-szállításokon túl a műtrágyapiacot
Éves zárás 2025/2026: mire figyeljen a TAO (társasági adó) kalkuláció és az adókockázatok csökkentése során?
Közeledik az éves zárás, és ezzel együtt a TAO (társasági adó) kalkuláció legkritikusabb időszaka. Bár a naptári éves adózók társasági adóbevallási határideje 2026-ban június 1., a k
A Hormuzi-szoros visszavág
Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify,&
Globális energiahatékonyság: javuló számok, növekvő kihívások
Valószínűsíthetően 2025-ben is javult a globális energiahatékonyság, azonban még messze vagyunk a 2030-ra lefektetett célok teljesülésétől - állapította meg elem
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Forradalmi webinárium, a márciusi tőzsdeifjak szellemében
Piaci kitenkintő, elemzések, aktuális lehetőségek górcső alatt.
Esik az OTP, gyengül a forint: hova és meddig?
Kisebb meglepetések az OTP-nél.
Újabb csavar az Otthon Startban: még könnyebb új lakást venni
A várakozásokat is felülmúlta a program.
Milliárdokat költöttek rá, mégsem működik: fogják a fejüket a bankok és az ügyvédi irodák
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.