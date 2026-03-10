Von der Leyen: „Európa stratégiai hibát követett el”

Európa stratégiai hibát követett el, amikor visszaszorította a nukleáris energiát, miközben az olcsó és tiszta villamos energia kulcsfontosságú lesz a jövő ipari versenyében – mondta Ursula von der Leyen a párizsi nukleárisenergia-csúcson. Az Európai Bizottság elnöke ezért új európai stratégiát jelentett be a kis moduláris atomreaktorok fejlesztésére, amelyek már a 2030-as évek elején megjelenhetnek az európai energiarendszerben.

Az európai villamosenergia-árak tartósan túl magasak, ami egyszerre rontja a háztartások megélhetési helyzetét és az európai ipar versenyképességét – erről beszélt Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a párizsi nukleárisenergia-csúcstalálkozón.

A politikus szerint a jövő ipara – különösen a robotika és a mesterséges intelligencia – nagy mennyiségű, olcsó és tiszta villamos energiára épül majd.

Egyre inkább az fogja meghatározni az ipari versenyt, hogy mely régiók képesek ilyen energiát nagy mennyiségben előállítani és felhasználni

– tette hozzá.

Von der Leyen hangsúlyozta, hogy Európa fosszilis energiahordozókban szegény, ezért az olaj- és gázimporttól való függés szerkezeti hátrányt jelent a kontinens számára. A közel-keleti válság szerinte ismét rámutat arra, mennyire sebezhető ez a modell. Úgy fogalmazott:

Európának a saját, alacsony kibocsátású energiaforrásaira kell építenie, vagyis a megújulókra és a nukleáris energiára.

A bizottsági elnök szerint az unió az elmúlt években jelentős előrelépést tett a megújuló energiák területén, ahol a nap- és szélenergia már megelőzte a fosszilis forrásokat az európai villamosenergia-termelésben. A nukleáris energia szerepe azonban jelentősen csökkent: míg 1990-ben az EU áramtermelésének mintegy egyharmada származott atomenergiából, ma ez az arány nagyjából 15 százalék. „Stratégiai hiba volt, hogy Európa hátat fordított egy megbízható, megfizethető és alacsony kibocsátású energiaforrásnak” – fogalmazott.

Von der Leyen szerint a jövő energiarendszerének a nukleáris energia és a megújulók kombinációjára kell épülnie.

A megújulók ugyan a legolcsóbb villamos energiát termelik, de időjárásfüggők, ezért a stabil ellátáshoz energiatárolásra, rugalmas fogyasztásra és fejlett hálózatokra van szükség. A nukleáris energia ezzel szemben folyamatos, egész évben rendelkezésre álló termelést biztosít, ezért a két technológia együtt alkothat stabil és alacsony kibocsátású energiarendszert.

A bizottsági elnök bejelentette, hogy az Európai Bizottság új európai stratégiát indít a kis moduláris atomreaktorok (SMR) fejlesztésére. A cél az, hogy ezek az új típusú reaktorok már a 2030-as évek elején működjenek Európában. A terv részeként

az Európai Bizottság egyszerűbb szabályozást és egy jogalkalmazási tesztkörnyezeteket hozna létre az új technológiák kipróbálására, valamint 200 millió eurós garanciaalapot indítana a magánbefektetések ösztönzésére.

Von der Leyen szerint az atomenergia fejlesztése európai együttműködést igényel, mert az új technológiák üzleti modellje csak nagy léptékben működik. Az uniós végrehajtó testület ezért a szabályozás összehangolását, az engedélyezési folyamatok gyorsítását és a szükséges szakemberképzés erősítését is javasolja. Hangsúlyozta azt is, hogy az EU erős ipari és kutatási háttérrel rendelkezik: az európai nukleáris iparban mintegy félmillió magasan képzett szakember dolgozik.

Beszéde végén az Európai Bizottság elnöke úgy fogalmazott: a nukleáris technológiák globális versenye már elindult, és Európának minden adottsága megvan ahhoz, hogy vezető szerepet töltsön be a következő generációs atomenergia fejlesztésében.

A nukleáris technológiai verseny elkezdődött – és Európának minden eszköze megvan ahhoz, hogy az élre álljon

– zárta beszédét.

