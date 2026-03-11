Brüsszelben asztalra csaptak, új eljárásokkal sorozták meg a magyar kormányt

Három ügyben is új eljárás elindításáról, vagy a meglévő intézkedések szigorúbb szintre lépéséről döntött az Európai Bizottság. A kötelezettségszegési csomagban van korrupciós büntetési eljárásokról szóló vita, lakossági energetikai ügy, valamint az építőanyagokra kivetett exportkorlátozások esetében hozott jogerős uniós bírósági ítélet végrehajtásáról szóló döntés is.

Az Európai Bizottság márciusi kötelezettségszegési csomagjában három olyan ügy szerepel, amely közvetlenül Magyarországot érinti. Ebből kettő ráadásul már komolyabb eljárásokkal fenyeget.

A legsúlyosabb magyar ügy az építőanyagok kivitelének korlátozásához kapcsolódik, és ez már egy hamarosan napi pénzbírsággal fenyegető ügy: az Európai Bizottság most azért küldött újabb felszólító levelet Magyarországnak, mert úgy látja, hogy az ország nem hajtotta végre az Európai Unió Bíróságának 2025. november 13-án hozott ítéletét a C-499/23-as ügyben. Ennek lényege, hogy a magyar kormány még mindig nem hajtotta végre az Európai Unió Bíróság már jogerős döntését, amely kimondta, hogy Magyarországnak haladéktalanul meg kellett volna szüntetnie a jogsértő állapotot az építőanyagok exportkorlátozását illetően.

Az alapügy lényege az volt, hogy Magyarország a Covid-időszak és a nemzetközi nyersanyaghiány idején olyan rendszert vezetett be, amely előzetes bejelentéshez kötötte bizonyos építőanyagok és nyersanyagok kivitelét, és lehetőséget adott a magyar államnak arra is, hogy elővásárlási vagy gyakorlatilag kivásárlási joggal éljen ezekre a termékekre. A hivatalos magyar indoklás szerint erre azért volt szükség, hogy biztosítható legyen a stratégiai jelentőségű építőanyagok hazai rendelkezésre állása, és ne sérüljenek kritikus infrastruktúra-fejlesztések. Az uniós oldal viszont azt mondta:

ez a gyakorlat lényegében exportkorlátozás, mert plusz adminisztrációt teremt, lassítja a szállításokat, szankcióval fenyeget, és végső soron akár teljesen meg is akadályozhatja a kivitel teljesítését.

Az ítélet szerint a magyar rendszer az áruk szabad mozgását sértő, mennyiségi korlátozással azonos hatású intézkedésnek minősül. A luxembourgi testület kimondta, hogy már önmagában az a kötelezettség, hogy a kivitelről előre értesíteni kell a hatóságokat, illetve az, hogy az állam beavatkozhat és elvonhatja az árut a külpiaci vevőtől, olyan teher, amely kifejezetten az export visszafogására alkalmas.

Az Európai Unió Bíróság azt is elutasította, hogy ezt Magyarország közbiztonsági vagy ellátásbiztonsági alapon igazolni tudta volna, mert nem bizonyította, hogy az érintett anyagok hiánya valódi és kellően súlyos veszélyt jelentett volna a társadalom valamely alapvető érdekére. Ráadásul mivel a korlátozás harmadik országokba irányuló kivitelre is kiterjedt, a Bíróság szerint Magyarország az EU közös kereskedelempolitikájába tartozó kizárólagos uniós hatáskört is megsértette.

A mostani kötelezettségszegési eljárás értelmében Magyarországnak két hónapja van reagálni, de ha az Európai Bizottság nem lát kielégítő változást, akkor újra a Bírósághoz fordulhat, immár azzal a kéréssel, hogy a testület szabjon ki pénzbírságot vagy átalányösszegű szankciót.

Korrupcióellenes hiányos fellépés is az asztalon

A második magyar ügy a köznyelvben PIF-irányelvként emlegetett szabálycsomaghoz kapcsolódik. Ez a 2017/1371-es uniós irányelv arról szól, hogyan kell a tagállamoknak büntetőjogi eszközökkel védeniük az EU pénzügyi érdekeit, vagyis leegyszerűsítve az uniós költségvetést és az uniós pénzeket. Az irányelv célja az, hogy a tagállamok jogrendjében egységesebbek legyenek azok a bűncselekményi tényállások és szankciók, amelyekkel üldözni lehet az EU-s pénzeket érintő csalást, korrupciót, hűtlen kezelésszerű magatartásokat, pénzmosást, illetve a súlyos, határon átnyúló áfacsalás bizonyos formáit. Az uniós logika itt az, hogy ha az egyik országban lazábbak a szabályok vagy gyengébbek a büntetések, akkor az az egész uniós költségvetés védelmét gyengíti.

Magyarországgal kapcsolatban az Európai Bizottság most indokolással ellátott véleményt adott ki, ami az eljárás második, súlyosabb szakasza. Ez azt jelenti, hogy Brüsszel szerint a korábbi, 2022 májusában küldött felszólító levél után sem sikerült minden problémát megoldani.

A Bizottság mostani érvelése szerint a magyar ügyben továbbra is gond van egyes szankciók hatékonyságával.

Bár ez elsőre technikai részletnek tűnhet, valójában azonban a büntetőjog egyik kulcskérdése, mivel az uniós előírás nemcsak azt várja el, hogy bizonyos cselekmények büntetendők legyenek, hanem azt is, hogy a büntetések ténylegesen visszatartó erejűek, arányosak és érdemben alkalmazhatók legyenek. Ha egy szabály túl enyhe, túl szűk körű, vagy a gyakorlatban nehezen érvényesíthető, akkor az uniós megítélés szerint nem védi megfelelően az EU pénzügyi érdekeit.

Maga a PIF-irányelv meglehetősen széles területet fed le: ide tartozik például, ha valaki hamis vagy hiányos adatokkal jut uniós támogatáshoz, ha az uniós pénzt nem arra használják fel, amire kapta a kedvezményezett, ha közbeszerzési vagy támogatási folyamatban korrupció történik, vagy ha költségvetési bevételeket károsító nagy áfacsalási konstrukció működik. Az irányelv azt is előírja, hogy súlyos esetekben a tagállamoknak kellően magas felső büntetési tételeket kell biztosítaniuk, továbbá rendezniük kell a joghatósági szabályokat, a jogi személyek felelősségét, valamint az elévülést is úgy, hogy a bűncselekmények ténylegesen üldözhetők legyenek. Vagyis nem elég általánosságban tiltani a csalást: a nemzeti jogrendszernek részleteiben is alkalmasnak kell lennie arra, hogy az EU-s pénzekkel kapcsolatos visszaéléseket felderítse és szankcionálja.

A mostani bizottsági lépésből nem derül ki nyilvánosan minden apró jogtechnikai kifogás, de az igen, hogy Magyarország esetében az Európai Bizottság továbbra sem tekinti teljesen megfelelőnek a magyar átültetést.

Ez azért érzékeny ügy, mert közvetlenül kapcsolódik ahhoz a tágabb uniós vitához, hogy mennyire védettek az EU-s források Magyarországon, ami miatt sem a helyreállítási források, sem a kohéziós támogatások egy jelentős, több mint 7 milliárd eurós része sem hívhatók le.

Ha a kormány két hónapon belül nem ad meggyőző választ vagy nem módosítja megfelelően a szabályozást, az Európai Bizottság az ügyet az Európai Unió Bírósága elé viheti.

A harmadik magyar ügy első látásra jóval technikaibb, de hosszabb távon komoly gazdasági és energetikai jelentősége van: a Bizottság azért indított eljárást Magyarország ellen, mert az ország nem küldte meg határidőre a nemzeti épületfelújítási tervének tervezetét.

Ezt az új épületenergetikai irányelv, a 2024/1275-ös irányelv írja elő, és a határidő 2025. december 31. tartott.

A nemzeti épületfelújítási terv nem egyszerű jelentés vagy papírmunka: ez az a stratégiai dokumentum, amelynek meg kell mutatnia, hogy az adott tagállam hogyan akarja 2050-ig energiahatékonyabbá és dekarbonizálttá tenni a teljes épületállományát.

Az Európai Bizottság szerint a tervezet időbeni benyújtása azért fontos, mert csak így tudja értékelni, hogy a tagállami pályák valóban hihetőek és összhangban vannak-e az uniós klíma- és energiacélokkal. Az épületfelújítási terv tehát nem puszta formaság, hanem egyfajta országos ütemterv: ebből kellene látszania, hogyan lesz a mostani épületállományból évtizedek alatt alacsony energiaigényű, korszerű és részben fosszilis energiától leváló rendszer. Az Európai Bizottság kifejezetten úgy ír erről, mint a 2050-es célokhoz vezető egyik legfontosabb stratégiai eszközről.

Magyarország esetében most még csak a felszólító levél szakaszánál tart az ügy – vagyis itt még nincs bírósági szintű fenyegetés – de ha a kormány nem reagál kielégítően, a következő lépés indokolással ellátott vélemény lehet.

