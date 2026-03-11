Elveszíti pótolhatatlan jobbkezét Ursula von der Leyen

Rövid időn belül távozik az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyen egyik legfontosabb embere, Charmaine Hili, aki a jogi és belügyi ügyekért felelt az EU-vezér kabinetjében. Hili egy meglehetősen kemény, a jogi kiskapukat jól ismerő jogász hírében áll, és többek között alá tartoztak a jogállamisági kérdések is, azonban most sajtóértesülések szerint elhagyja Brüsszelt és New Yorkban folytatja pályafutását.

Elhagyja posztját Charmaine Hili, Ursula von der Leyen kabinetjének jogi és belügyi ügyekért felelős vezetője - állítja a Contexte. A máltai tisztviselő az ENSZ-hez igazol, ahol a volt belga miniszterelnök, Alexander De Croo mellett folytatja munkáját.

De Croo 2025 végén kapott megbízást az ENSZ Fejlesztési Programjának (UNDP) vezetésére, amelynek központja New Yorkban található. A kinevezése négy évre szól, és Hili arra kapott megbízást, hogy Croo kabinetfőnökeként töltse ki a mandátumot.

Hili még 2019 decemberében csatlakozott Ursula von der Leyen kabinetjéhez, ahol a migrációs és belügyi kérdésekben adott tanácsot a bizottsági elnöknek. Korábban Jean-Claude Juncker volt bizottsági elnök kabinetjében is dolgozott jogi tanácsadóként, így már a a von der Leyenét megelőző bizottsági ciklusban is közvetlen közelről vett részt az uniós döntéshozatalban, de 2010-et megelőzően az Európai Bíróságban is dolgozott.

Von der Leyen kabinetjében a jogi, szociális és belügyi témákat fogta össze, így

az ő felelősségei közé tartozott a belső biztonság, az általános belügyek, jogsértések, de a jogállamiság és a migráció kérdésköre is.

A sokak szemében könyörtelen szakmai fellépéséről ismert Hili távozása egyúttal azt is jelenti, hogy rövidesen új személy felelhet ezekért a területekért.

