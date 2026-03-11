Gúzsba kötik Ursula von der Leyent a tagállamok, megkapta a követeléslistát

A tagállamok már elkezdtek szervezkedni, hogy szigorú elvárásokkal és nagyon rövid határidővel kényszerítsék rá az Európai Bizottságot, hogy végrehajtsa a szabályegyszerűsítési csomagját. Több mint 20 uniós vezető külön is egyeztetett, hogy meghatározzák az Ursula von der Leyen vezette testületnek a menetrendet.

Az uniós vezetők 2026 végéig határidőt szabhatnak több fontos jogszabály elfogadására az egyszerűsítési és versenyképességi program részeként – derül ki az Európai Tanács készülő következtetéseinek tervezetéből, amelyet a Contexte szerzett meg.

A dokumentumot az uniós nagykövetek március 11-én vitatták meg, végleges formáját pedig a március 19-i csúcstalálkozón fogadhatják el.

A tervezet sürgeti az Európai Parlamentet és a Tanácsot, hogy még az idén fogadják el az úgynevezett omnibusz jogalkotási csomagokat, amelyek több szektor – köztük a mezőgazdaság, a védelem és az autóipar – szabályozásának egyszerűsítését célozzák.

Összesen hét ilyen, jelenleg tárgyalás alatt álló javaslat tartozik ebbe a körbe.

Az állam- és kormányfők emellett arra kérik az Európai Bizottságot, hogy további egyszerűsítési kezdeményezéseket is terjesszen elő. A dokumentum külön megemlíti az engedélyezési eljárások további gyorsítását, amelyet Németország és Olaszország is szorgalmaz.

A tervezet több stratégiai jogszabály esetében is 2026 végét jelöli meg célként.

Ezek közé tartozik az ipar felgyorsításáról szóló rendelet (Industrial Accelerator Act) – amely a „Made in EU” iparpolitikai intézkedéseket tartalmazza, és korábban részletesen bemutattuk annak tartalmát –, valamint a készülő európai vállalati jogi keret, az úgynevezett „28. rezsim”. Ugyanehhez az időhorizonthoz kötnék az üzleti célú európai digitális személyazonossági pénztárca és a digitális euró bevezetését is.

A versenyképesség kérdését a tagállami vezetők külön egyeztetésen is tárgyalták Olaszország, Németország és Belgium kezdeményezésére. A március 10-i videókonferencián legalább húsz uniós vezető vett részt, ahol a belső piac integrációjáról, a szabályozási egyszerűsítésről és az energiaárakról egyeztettek. A megbeszélés a március 19-i Európai Tanács előkészítését szolgálta.

