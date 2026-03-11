Keményen reagált Ursula von der Leyen a magyar kormány felvetésére: végzetes hiba Oroszországgal üzletelni

Az Európai Uniónak nem szabad visszatérnie az orosz fosszilis energiahordozókhoz, mert ez stratégiai hiba lenne, és tovább növelné Európa függőségét a geopolitikailag kockázatos importtól – jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerdán az Európai Parlament plenáris ülésén. A kijelentés különösen érzékeny politikai vitába illeszkedik, mivel Magyarország hevesen ellenzi az orosz energiaimport teljes felszámolását, azzal érvelve, hogy az olcsóbb orosz olaj és földgáz segíthet mérsékelni a magas európai energiaárakat. Von der Leyen több energetikai témát is érintett: az európai energiaszámlák összetételénél is tagállami lépéseket sürgetet, főként adócsökkentést javasolt számukra. Valamint hamarosan átalakulhat a villamosenergia-piacon alkalmazott árazási modell is.

Az Európai Unió továbbra sem térhet vissza az orosz fosszilis energiahordozókhoz, mert ez stratégiai hiba lenne

– erről beszélt Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerdán az Európai Parlament plenáris ülésén, az uniós állam- és kormányfők március 19–20-i csúcstalálkozója előtti vitában. A bizottsági elnök a közel-keleti konfliktus, az energiaárak és az európai energiapolitika összefüggéseiről szólva külön hangsúlyozta, hogy

Európa sebezhetősége alapvetően abból fakad, hogy még mindig jelentős mértékben importál fosszilis energiahordozókat instabil régiókból.

Von der Leyen szerint az elmúlt évek intézkedéseinek köszönhetően az Európai Unió ma már jóval kevésbé függ a külső energiaimporttól, mint korábban, a közel-keleti események azonban ismét rávilágítanak arra, hogy a fosszilis energiahordozók globális piaca mennyire gyorsan reagál a geopolitikai feszültségekre.

Mint mondta, az európai diverzifikációs politika már most is mérhető eredményeket hozott, ugyanakkor a kontinens még mindig kitett az árkilengéseknek.

A bizottsági elnök arra figyelmeztetett, hogy a konfliktus kirobbanása óta már most jelentős áremelkedések láthatók az energiapia­cokon. Elmondása szerint a földgáz ára 50 százalékkal, az olaj ára pedig 27 százalékkal nőtt.

Ha ezt pénzben fejezzük ki, az európai adófizetők számára tíz nap háború már 3 milliárd euró többletköltséget jelentett a fosszilis energiahordozók importján keresztül. Ez a függőségünk ára

– fogalmazott.

Von der Leyen beszédében hangsúlyozta: amíg az Európai Unió jelentős mennyiségű fosszilis energiahordozót importál politikailag instabil térségekből, addig kiszolgáltatott marad. Mint fogalmazott, „amíg jelentős arányban importálunk fosszilis energiahordozókat instabil régiókból, addig sérülékenyek és függők maradunk”.

A bizottsági elnök külön kitért arra a politikai vitára is, amely az utóbbi időben egyre gyakrabban merül fel az uniós energiapolitikában. Egyes politikai szereplők ugyanis azt javasolják, hogy az energiaárak mérséklése érdekében az Európai Uniónak fel kellene adnia jelenlegi stratégiáját, és ismét nagyobb mértékben kellene támaszkodnia az orosz fosszilis energiahordozókra. Ezzel egyértelműen utalt a magyar kormány álláspontjára, amelyet legutóbb Szijjártó Péter külügyminiszter és Orbán Viktor miniszterelnök fogalmazott meg, azt javasolva, hogy adják fel a szankciókat.

Von der Leyen ezt határozottan elutasította, úgy fogalmazva: „egyesek azt mondják, hogy fel kellene adnunk hosszú távú stratégiánkat, és akár vissza kellene térnünk az orosz fosszilis energiahordozókhoz” – mondta. Hozzátette:

Ez stratégiai hiba lenne. Egy ilyen lépés még inkább függővé, még sérülékenyebbé és gyengébbé tenné Európát.

A bizottsági elnök ezért arra kérte az uniós intézményeket és a tagállamokat, hogy tartsák az irányt a jelenlegi energiapolitikai stratégia mellett. Mint fogalmazott, a végrehajtás lehet pragmatikusabb és rugalmasabb, de az alapirány helyes. „Tartanunk kell a hosszú távú stratégiánkat” – jelentette ki.

Von der Leyen beszédében arra is rámutatott, hogy az Európai Uniónak vannak olyan energiaforrásai, amelyek nem teszik ki a geopolitikai kockázatoknak: a megújuló és a nukleáris energia.

A bizottsági elnök szerint ezek ára az elmúlt tíz napban változatlan maradt, szemben a fosszilis energiahordozók drasztikus drágulásával.

A beszéd egy olyan időszakban hangzott el, amikor az uniós energiapolitika körül ismét erős politikai viták zajlanak. Magyarország például következetesen ellenzi az orosz fosszilis energiahordozóktól való teljes leválást, és több alkalommal is jelezte, hogy az ilyen irányú uniós lépések súlyos gazdasági következményekkel járhatnak. A

A magyar kormány álláspontja szerint az orosz olaj és földgáz továbbra is olcsóbb, mint a legtöbb alternatív beszerzési forrás, ezért ezek a szállítások hozzájárulhatnak az európai energiaárak mérsékléséhez. Budapest szerint a teljes leválás nemcsak költséges lenne, hanem az európai ipar versenyképességét is ronthatná. Ezért a magyar kormány perre is vitte az Európai Tanács azon január végi döntését, amelyen döntöttek arról, hogy 2027 végétől a vezetékes olaj- és gázvásárlásokra is embargót vezetnek be az orosz import esetében.

Von der Leyen beszédében részletesen ismertette, hogy egy átlagos európai energiaszámlában milyen tényezők játszanak szerepet. Elmondása szerint az ár több mint 56 százalékát maga az energia ára adja, a hálózati költségek 18 százalékot tesznek ki, az adók és illetékek 15 százalékot, míg a karbonköltségek átlagosan mintegy 11 százalékot.

A bizottsági elnök szerint az uniós intézményeknek minden egyes tényezőt meg kell vizsgálniuk annak érdekében, hogy csökkenteni lehessen a háztartások és a vállalatok energiaköltségeit. Külön kiemelte, hogy

problémát jelent az a piaci mechanizmus – a marginális árazás –, amelyben a földgáz ára határozza meg az áram árát is.

A Bizottság ezért több lehetséges megoldást vizsgál, például az úgynevezett hosszú távú villamosenergia-vásárlási szerződések szélesebb alkalmazását, a különbözeti szerződések használatát, illetve bizonyos állami támogatási eszközöket.

Szóba került az is, hogy az Európai Unióban az elektromos hálózatok fejlesztése nélkül nem lehet hatékonyan kihasználni a megújuló energiát. Von der Leyen szerint tavaly rekordot döntött az új megújuló kapacitások telepítése, több mint 80 gigawattnyi új kapacitással. Ugyanakkor – mint mondta – ennek az így megtermelt energa sokszorosa nem jut el a hálózatokba, mert azok nem képesek befogadni.

A bizottsági elnök az adók szerepéről is beszélt, emlékeztetett arra, hogy az energiaszámlákban szereplő adók és illetékek nemzeti hatáskörbe tartoznak, ugyanakkor jelentős különbségek vannak az egyes tagállamok között. Példaként említette, hogy egyes országok nulla százalékos adót alkalmaznak a lakossági villamos energiára, míg máshol ez az arány meghaladja a 16 százalékot.

A karbonköltségek kapcsán a bizottsági elnök védelmébe vette az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszert is: mint mondta:

ha ez a rendszer nem létezne, akkor az Európai Unió jelenleg mintegy 100 milliárd köbméterrel több földgázt fogyasztana, ami ismét növelné az importfüggőséget.

Von der Leyen beszéde végén az európai versenyképesség kérdésére is kitért. Elmondta, hogy a Bizottság hamarosan bemutat egy „Egy Európa, egy piac” elnevezésű ütemtervet, amely a következő évek legfontosabb jogalkotási lépéseit tartalmazza majd. A cél az, hogy 2027 végéig számos olyan intézkedést fogadjanak el, amelyek erősítik az egységes piac működését és az európai gazdaság versenyképességét.

A bizottsági elnök hangsúlyozta: az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak közösen kell vállalnia ezeknek a lépéseknek a végrehajtását. Mint fogalmazott, az Európai Unió pontosan tudja, milyen kihívásokkal néz szembe, és azt is tudja, milyen intézkedésekre van szükség – most az a feladat, hogy ezeket valóban végre is hajtsák az európai polgárok érdekében.

