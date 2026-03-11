Kiderült, hogyan tarthatják életben Ukrajnát, ha Magyarország megvétózza a 90 milliárdos hitelt

Alternatív finanszírozási megoldáson dolgozik az Európai Unió, miután egyre nagyobb a kockázat, hogy Magyarország vagy Szlovákia megvétózza az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelt. A balti és skandináv országok arra készülnek, hogy saját zsebből járulnak hozzá az ukrán védekezéshez, így addig azt mindenképp lehetne folytatni, ameddig nem lenne reálisabb megszerezni a kölcsönhöz szükséges egyhangúságot. A nemrég megszerzett IMF-hitel miatt már most is jobban áll Ukrajna helyzete, de egyre inkább a magyar választásokat tekintik a pontnak, amely sorsdöntő lehet a fél éve húzódó kérdés megoldásában.

Az Európai Unió egyes tagállamai alternatív úton támogatnák meg Ukrajnát, ha Magyarország és Szlovákia továbbra is blokkolná az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelcsomagot. A Politico diplomáciai forrásai szerint

több tagállam – elsősorban a balti és északi országok – készek lennének kétoldalú kölcsönökkel biztosítani Kijev számára a szükséges források egy jelentős részét, mintegy 30 milliárd eurót.

Nagyjából fél éve vált szélesebb körben is ismertté, hogy Ukrajnának 2026 tavaszára elfogynak az anyagi forrásai, és így belátható időn belül összeroppanhat a védelme is. Az USA kiszállása után az uniós vezetők az európai pénzintézetekben immobilizált orosz vagyoneszközök fedezetként való használatával akarták biztosítani egy jelentősebb, 140 milliárdos hitelt, amely két évre biztosította volna Ukrajna finanszírozását.

Ezt egyes tagállamok, főleg az ezzel járó biztosítékok vállalásától óvakodó Németország és a pénzek messze legnagyobb részét birtokló Belgium túl kockázatosnak ítélte, viszont abban szinte teljes körű egyetértés alakult ki, hogy folytatni kell Ukrajna támogatását.

Ezt egy részről azért tartják fontosnak, mert a tapasztalatok arra mutatnak, hogy Oroszország Ukrajna után még nagyobb fenyegetéssé válna az EU-ra nézve,

más részről pedig azért, mert ha az USA kiszállása után kénytelenek lennének teljesen elengedni egy lehetséges tagállam kezét, az egyértelművé tenné, hogy az unió nem komolyan vehető geopolitikai tényező.

Ezek mentén a decemberi uniós csúcson végül az döntés született, hogy az orosz eszközök felhasználása nélkül, a következő hétéves ciklus költségvetésének (MFF) mozgásterének fedezetével vesznek fel egy közös hitelt, amelyből Magyarország, Csehország valamint Szlovákia kimarad.

Konfliktusélezés

Ez a kompromisszum akkor a magyar miniszterelnöknek is elfogadható volt, azonban miután orosz bombázások miatt megszűnt Magyarország és Szlovákia Barátság kőolajvezetéken keresztül történő ellátása, Orbán Viktor ennek helyreállításától tette függővé, hogy megvétózza az Ukrajnának szánt, 90 milliárd eurós hitelt az MFF forrásainak felhasználása miatt.

A vezeték leállásában továbbra is nehéz teljesen tisztán látni, de a helyzett fokozottságából kiindulva az elkönyvelhető, hogy nem egyszerű, gyorsan kivitelezhető javításokat kéne elvégeznie Ukrajnának. A folyamatos bombázások és bonyolultabb infrastrukturális sérülések miatt jelentősebb erőforrás-átrendezésekre is szükség lehet.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök legutóbbi nyilatkozata szerint ehhez egy-másfél hónapra lenne szükség, azonban erre is korlátozott hajlandóság mutatkozik, különösen azután, hogy Magyarország pénzmosás gyanújával lefoglalta két - elvileg bejelentett - Kijevbe tartó pénzszállító páncélautó rakományát.

Eközben bár az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyen azt is felajánlotta, hogy pénzzel és szakértőkkel is támogatnák a Barátság helyreállítását, Zelenszkij Orbán Viktornak címzett "burkolt" fenyegetését ő is elfogadhatatlannak tartotta. A magyar kormány szerdán küldött egy négy fős delegációt Kijevbe, hogy tárgyalásokat folytassanak egy esetleges tényfeltáró misszió keretéről, de egyelőre az sem tisztázott, hogy fogadni fogják-e őket, így

egy héttel a március 19-én kezdődő uniós csúcs előtt még nem látni, hogy alakul a magyar vétó.

Hitelezett mozgástér

Ukrajna szempontjából az már elmondható, hogy az idő szerencsére már most is kevésbé szorít. Bár eredetileg március végére mondták a szakértők, hogy kifogynak a pénzből, miután az IMF február végén jóváhagyta az eredetileg EU-s támogatáshoz kötött saját 7 milliárd eurós hitelét, úgy néz ki májusig már biztos kitartanak.

Ezen felül Hollandia már konkrét pénzügyi vállalást is tett: Eelco Heinen holland pénzügyminiszter kedden arról tájékoztatta kollégáit, hogy

kormánya évente 3,5 milliárd eurónyi kétoldalú támogatást irányoz elő Ukrajna számára egészen 2029-ig.

Erre jön még rá az északi országok, köztük az észt-lett-litván hármas, a finnek, svédek és dánok által összetett 30 milliárdos finanszírozás, amellyel a korábbi számítások alapján szűkösen, de 2026 őszéig tudnák fenntartani Ukrajna védelmét és makro-finanszírozási szükségleteit.

A 2026–2027-re becsült pénzügyi hiány, feltételezve, hogy a háború 2026-ban véget ér (milliárd euró) Év Makro-finanszírozási szükségletek Katonai szükségletek Teljes szükséglet 2026 20,1 51,6 71,7 2027 32,2 31,8 64 2026-2027 52,3 83,4 135,7 Forrás: EU

Ettől függetlenül szinte biztos, hogy szükség lesz további forrásokra, hiszen bár a legoptimistább várakozások szerint akár év végére is megszülethet valamiféle tűzszünet Oroszország és Ukrajna között, annak érdemi fenntartása is jelentős védelmi költségeket jelent. Emiatt bár lehetnek szerződésmódosításon vagy jogászkodáson alapuló elméleti utak az unió előtt,

a gyakorlatban csak egy kivitelezhető megoldás van: a magyar és szlovák támogatás bebiztosítása.

Kompromisszumkényszer

Az ügyben úgy látszik, Szlovákia máris kötélnek kezd állni: Robert Fico szlovák miniszterelnök von der Leyennel folytatott megbeszélése után elmondta, hogy megállapodtak a Barátság helyreállításában, ezzel gyakorlatilag visszatáncolva a vétós ultimátumból.

Magyarország esetében azonban a felfokozott politikai helyzet miatt sokkal bonyolultabb a kérdés. Orbán Viktor ígérete szerint az orosz olaj érkezésében nem hozhat kompromisszumot Magyarország, nem kiegyezéssel, hanem ha kell, kényszerrel szerzi meg az ukránok által szerinte pusztán politikai okokból visszatartott ellátást.

Zelenszkij korábbi egy-másfél hónapos bejelentése pont azt jelenti, hogy a javítás elkészülésére vagy közvetlenül az április 12-i magyar választások előtt, vagy kicsivel utána kerülhet sor.

Ez kinyitja az összes szereplő mozgásterét, hiszen nem mindegy, hogy ki hogyan tudja kommunikálni, mit sikerült elintézni.

Mivel a magyar kormány álláspontja szerint jelenleg nem áll fenn tényleges ellátási válság, a kérdés inkább politikai és kockázatkezelési szempontból válhat hangsúlyossá. Ebben a helyzetben az lehet a mérlegelés tárgya, hogy politikailag melyik pálya hordoz kevesebb bizonytalanságot::

az, ha Orbán Viktor akármilyen keretezés mellett – akár uniós közvetítéssel – megállapodásra jut Volodimir Zelenszkijjel, és ezzel lezárul a vita

vagy az, ha a magyar–ukrán nézeteltérés elhúzódik a választásokig. Ebben az esetben ugyan fennmaradhat a jelenlegi politikai keretezés, ugyanakkor egy esetleges külső piaci vagy geopolitikai sokk könnyen ellátási zavarhoz vezethetne, amely már lényegesen kedvezőtlenebb helyzetet teremtene.

Brüsszelben ugyanakkor abban is bízhatnak, hogy a magyar választások után – függetlenül attól, melyik politikai erő alakít kormányt – könnyebb lehet rendezni a helyzetet. A kampányidőszak lezárultával csökkenhet az a politikai nyomás, amely jelenleg a konfliktus fenntartásának irányába hat, így a felek nagyobb mozgástérrel közelíthetnének egy technikai vagy diplomáciai megoldáshoz.

Ez különösen azért lehet fontos, mert egy új kormánynak már kevésbé fűződhet közvetlen politikai érdeke a Barátság-vezetékkel kapcsolatos vita napirenden tartásához. Ebben a helyzetben a tárgyalások inkább az energiaellátás stabilitásának és a gazdasági környezet kiszámíthatóságának a szempontjai mentén folytatódhatnak.

Eközben Zelenszkijre a belső nyomás is nagy, hogy ne engedjen a pénzszállítmányokat lefoglaló és alapvetően az Oroszországnak kedvező békefeltételek mellett érvelő magyar kormánynak. Ennek köszönhetően viszont bárhogy is számolnak a szereplők,

a most beharangozott balti-skandináv támogatás mindenképpen arra mozdíthatja a mérleget, hogy ne kelljen gyorsított tempóban megoldást találni a megsérült Barátság vezeték helyzetére.

Címlapkép forrása: EU