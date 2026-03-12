Közbelép Brüsszel a Barátság olajvezeték ügyében – visszautasíthatatlan ajánlatot küldtek Ukrajnának

Az Európai Bizottság egy tényfeltáró küldöttség Ukrajnába küldését javasolta a Barátság kőolajvezeték megvizsgálására Kijevnek. Brüsszel ugyanakkor jelezte, nem tud részleteket a magyar delegáció kijevi látogatásáról. Brüsszelben azt is megerősítették, hogy pénzt is adnának az ukrán félnek a javítások minél előbbi befejezéséhez.

„A testület már hetekkel ezelőtt intenzív egyeztetéseket kezdett Ukrajnával és az érintett tagállamokkal a Barátság vezetékkel kapcsolatban.

Az Európai Bizottság egy helyszíni tényfeltáró misszió kiküldését javasolta. Jelenleg Ukrajna válaszára várunk

– közölte az uniós testület csütörtöki sajtótájékoztatóján Anna-Kaisa Itkonen, az Európai Bizottság szóvivője.

Mint ismert, a vezeték január 27-én, egy orosz légicsapás következtében sérült meg a Lviv megyei Brodiban.

Magyarország egy 90 milliárd eurós uniós hitel folyósítását blokkolja Ukrajna számára, amiért Kijev nem indította újra az orosz kőolaj tranzitját a Barátság vezetéken. A magyar és a szlovák kormány álláspontja szerint a csővezeték nem sérült meg olyan mértékben, hogy ne lehetne tovább üzemeltetni. Ukrajna viszont azt állítja, hogy a vezeték földalatti szakasza, az olajnyomást biztosító berendezések és egy tartály is olyan súlyosan sérültek meg, hogy egy hónapot is igénybe vehet a javítás.

A magyar delegáció ügyében az Európai Bizottság szóvivője nem tudott részletekkel szolgálni. Mint arról beszámoltunk, a kormány március 11-én bejelentette, hogy Cepek Gábor államtitkár vezetésével küldöttség utazott Kijevbe a vezeték állapotának felmérésére. Az ukrán külügyminisztérium azonban közölte, hogy a magyar küldöttségnek nincs hivatalos státusza. Hozzátették, hogy hivatalos találkozókat sem terveztek velük.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint Magyarország hivatalos diplomáciai jegyzékben értesítette Ukrajnát a delegáció érkezéséről. Az ukrán külügy a válaszjegyzékében azt közölte, hogy a tervezett időpontok nem megfelelők, keressenek egy másik időpontot.

Az Európai Bizottság azt is jelezte, pénzügyi támogatás nyújtását is fontolgatja Ukrajna számára a kőolajvezeték helyreállításához. Erről Ursula von der LEyen elnök biztosította is Robert Fico szlovák kormányfőt a héten.

Címlapkép forrása: Portfolio