McGrath: Növekedni szeretne? Európával jó üzletet csinál!

Az Európai Uniónak egyszerűbb és kiszámíthatóbb vállalati keretre van szüksége ahhoz, hogy a globális versenyben megőrizze vonzerejét az innovatív vállalkozások számára. Az úgynevezett „EU Inc.” vagy 28. rendszer bevezetése egységes, digitális vállalati formát kínálna az egész unióban működni kívánó cégeknek. A kezdeményezés célja, hogy az európai startupok és növekedni kész vállalatok ne kényszerüljenek más kontinensekre költözni, amikor a terjeszkedésük eléri a kritikus szakaszt. Michael McGrath, az Európai Bizottság igazságügyi biztosának véleménycikke.

Világszínvonalú tehetségbázisával, 450 millió fogyasztót számláló piacával, a stabilitás és a jogállamiság erős hagyományával Európa egyedülálló lehetőségekkel rendelkezik. A gyorsan változó globális gazdaságban azonban biztosítanunk kell, hogy Európa továbbra is vonzó hely legyen, az építkezni, innoválni és növekedni kívánó vállalkozók számára.

A geopolitikai feszültségek fokozódnak, az ellátási láncok átalakulnak, és egyre élesebbé válik a nagy gazdaságok közötti verseny. Manapság a vállalkozásoknak valódi választási lehetőségük van a tekintetben, hogy hol fektessenek be és terjeszkedjenek. Amint azt a Draghi-jelentés kiemelte, Európának többet kell tennie versenyképességének megerősítése és az európai vállalkozók támogatása érdekében.

A versenyképességhez hozzátartozik, hogy az innovációnak méltányossággal, a növekedésnek pedig stabilitással kell párosulnia, és a lehetőségeket a bizalomra kell alapozni. Egy kiszámíthatatlan világban ezek nemcsak gazdasági előnyt jelentenek, hanem Európa politikai ellenálló képességének, globális befolyásának és demokratikus stabilitásának alapjául is szolgálnak.

E versenyelőny fenntartása és fokozása érdekében az EU-nak teljes mértékben ki kell aknáznia az egységes piacában rejlő lehetőségeket.

Papíron a miénk a legnagyobb közös piac a világon. A gyakorlatban azonban a benne rejlő lehetőségek továbbra is kiaknázatlanok, különösen azon vállalkozások esetében, amelyek határokon átnyúlóan kívánnak növekedni az EU-ban. Az Unióban terjeszkedni igyekvő vállalkozásoknak ma 27 különböző társasági jogi rendszerben kell eligazodniuk. Ez a széttagoltság különösen az induló és a növekvő innovatív vállalkozások esetében lassítja a növekedést, növeli a költségeket, és akadályozza az európai terjeszkedést.

Ezért a jövő héten elő fogom terjeszteni a 28. rendszerre vonatkozó javaslatot.

A javaslat – röviden EU Inc. – olyan választható, alapértelmezetten digitális európai vállalati keretet hoz létre, amelynek célja, hogy Unió-szerte megkönnyítse a vállalkozások elindítását, működtetését és növekedését, és egyúttal arra ösztönözze a cégeket, hogy Európában maradjanak.

Az elmúlt évben az Európai Bizottságnál dolgozó kollégáimmal együtt Unió-szerte széles körű egyeztetéseket folytattam vállalkozókkal, befektetőkkel és érdekelt felekkel. Üzenetük egyértelmű volt: Európának egyszerűbb és kiszámíthatóbb vállalati keretre van szüksége a határokon átnyúló tevékenységet folytatni kívánó vállalatok számára.

Célzott konzultációnkon a válaszadók több mint 85%-a jelentős akadályként azonosította a nemzeti társasági jogszabályok közötti különbségeket, míg közel háromnegyedük állította, hogy egy könnyen azonosítható uniós társasági forma, egyfajta „uniós márkanév” hiánya megnehezíti a beruházások vonzását.

Az EU Inc. közvetlenül reagál ezekre az aggályokra. Egységes, önkéntes és harmonizált vállalati szabályrendszert fog biztosítani, amelyet a több, eltérő nemzeti rendszerhez való alkalmazkodás helyettesítőjeként választhatnak a vállalatok. Bár ezt a keretet az induló és a növekvő innovatív vállalkozások igényeit szem előtt tartva alakítjuk ki, az nem korlátozódik kizárólag rájuk, hanem minden cégalapító és vállalkozás előtt nyitva áll.

Azokra a vállalatokra, amelyek az EU Inc. formát választják, gyorsabb és egyszerűbb eljárások vonatkoznak majd.

A vállalkozók 48 órán belül teljes mértékben online regisztrálhatnak egy vállalkozást egyetlen hozzáférési ponton keresztül, minimális tőkekövetelmény nélkül. A vállalati folyamatok alapértelmezés szerint digitálisak lesznek a cég teljes életciklusa során, így a részvényesi közgyűlésekre, az igazgatótanácsi ülésekre és az egyszerűsített digitális fizetésképtelenségi eljárásokra is online módon fog sor kerülni.

Az EU Inc. forma emellett elő fogja segíteni, hogy a tehetségek az európai vállalatokat válasszák. Az európai tehetségbázis az egyik legnagyobb kincsünk, vállalataink azonban gyakran nehezen tudnak versenyképes ösztönzőket kínálni. Az új keretben könnyebben, EU-szerte egységes módon lehet majd tulajdonrészt adni a munkavállalóknak, ezzel segítve a vállalatokat a növekedés zálogát jelentő tehetségek vonzásában és megtartásában.

A tőkéhez is könnyebb lesz hozzájutni.

Azáltal, hogy áttekinthetőbb és kiszámíthatóbb vállalati struktúrát biztosít, az EU Inc. egyszerűbbé teszi a vállalatok számára, hogy határokon átnyúlóan és növekedési ciklusuk minden fázisa során – az induló szakasztól a kritikus növekedési szakaszig – tőkét vonjanak be.

Ez azért fontos, mert az európai vállalatok gyakran épp akkor szembesülnek akadályokkal, amikor már készen állnak a növekedésre. Az egységes piac összetett szabályaival szembesülve sokan ekkor döntenek úgy, hogy másutt – leginkább az Egyesült Államokban – próbálnak tovább növekedni.

Európát a világ legjobb helyévé kell tennünk a vállalkozáshoz. Tehetségekben nincs hiány. Ötletekben sem szűkölködünk. Célunk olyan szabályozási környezet kialakítása, amelyben a vállalatok éppolyan könnyen terjeszkedhetnek Európa-szerte, mint egyetlen országon belül. Célunk, hogy Európában tartsuk az európai innovációt.

A 28. rendszer tehát nem csupán a társasági jog technikai reformja, hanem az egységes piacban rejlő lehetőségek teljes körű kiaknázásáról is szól.

Ugyanakkor Európa versenyképességének továbbra is az alapvető értékeinken kell alapulnia, vagyis a megbízhatóságon, a kiszámíthatóságon és a jogállamiság tiszteletben tartásán. Ezek hozzájárulnak a bizalom erősítéséhez, a bizalom pedig a fenntartható növekedés egyik legerősebb mozgatórugója. Ez jobb munkahelyeket, magasabb életszínvonalat és több lehetőséget jelent polgáraink számára, miközben erősíti Európa globális normaformáló képességét.

Nem hagyhatjuk, hogy az európai vállalkozók kontinensünk elhagyására kényszerüljenek növekedési terveik megvalósításához. Az EU Inc. az Európára jellemző biztonság és bizalom mellett gyorsaságot, egyszerűséget és növekedési lehetőséget kínál a vállalkozások számára, és így megteremtheti az uniós vállalatok következő generációjának sikeréhez szükséges feltételeket.

Üzenetünk világos: Növekedni szeretne? Európával jó üzletet csinál!

Címlapkép forrása: EU