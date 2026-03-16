Kimondta egy európai kormányfő, amit állítólag zárt ajtók mögött már sokan gondolnak Putyinról
Bart De Wever belga miniszterelnök az EU és Oroszország közötti kapcsolatok normalizálását sürgette az olcsó energiához való hozzáférés érdekében. Ezzel szembement az unió eddigi, Ukrajna maximális támogatására épülő stratégiájával. Kijelentése éles vitát váltott ki, többek között a saját kormányán belül is - számolt be a Financial Times.

„Normalizálnunk kell az Oroszországgal fenntartott kapcsolatokat, és vissza kell szereznünk az olcsó energiát. Ez józan ész kérdése” – mondta a jobboldali flamand nacionalista politikus a belga L'Echo napilapnak adott, hétvégén megjelent interjújában.

De Wever hozzátette, hogy az európai vezetők zárt ajtók mögött egyetértenek vele, de senki sem meri ezt nyilvánosan kimondani.

A belga kormányfő szerint a jelenlegi megközelítés nem tartható fenn az Egyesült Államok teljes támogatása nélkül. Ez a stratégia Kijev fegyveres támogatásán és Moszkva gazdaságának aláásásán alapul. „Mivel nem tudunk nyomást gyakorolni Putyinra az Ukrajnának küldött fegyverekkel, és az amerikai támogatás nélkül nem tudjuk megfojtani a gazdaságát, egyetlen módszer marad: megállapodást kötni” – fogalmazott.

De Wever már korábban is szembeszállt az Ukrajna melletti feltétel nélküli kiállással.

Tavaly például blokkolta az Európai Bizottság Berlin által is támogatott tervét, hogy a Belgiumban befagyasztott orosz állami vagyont fedezetként felhasználva nyújtottak volna hitel Ukrajnának.

A nyilatkozat azonnali bírálatot váltott ki Maxime Prévot belga külügyminisztertől, aki a centrista Les Engagés párt tagja. Prévot hangsúlyozta, hogy a párbeszéd nem egyenlő a kapcsolatok normalizálásával. Kiemelte: amíg Oroszország maximalista követeléseket támaszt, és elutasítja az európai részvételt a béketárgyalásokon, addig a normalizálásról szóló beszéd a gyengeség jele. Emellett súlyosan aláássa az európai egységet is.

De Wever hétfő este a Le Soir napilapnak nyilatkozva finomított az álláspontján, kijelentette, hogy nem képvisel a kormányától eltérő irányvonalat.

Elismerte, hogy amíg agressziós háború folyik Ukrajna ellen, nem lehet a kapcsolatok normalizálásáról beszélni. Elmondása szerint csupán egy háború utáni lehetséges forgatókönyvre utalt, amely egy Ukrajna és Európa számára is elfogadható békemegállapodást követne.

Nem fogjuk cserbenhagyni Ukrajnát

– tette hozzá.

Dan Jørgensen, az EU energiaügyi biztosa De Wever korábbi kijelentéseire reagálva leszögezte: az unió törvényben rögzítette, hogy nem kíván orosz energiahordozókat importálni. "Hiba lenne megismételni azt, amit a múltban tettünk. A jövőben egyetlen molekulát sem fogunk Oroszországból behozni" – mondta a biztos.

