Kimondta egy európai kormányfő, amit állítólag zárt ajtók mögött már sokan gondolnak Putyinról

„Normalizálnunk kell az Oroszországgal fenntartott kapcsolatokat, és vissza kell szereznünk az olcsó energiát. Ez józan ész kérdése” – mondta a jobboldali flamand nacionalista politikus a belga L'Echo napilapnak adott, hétvégén megjelent interjújában.

De Wever hozzátette, hogy az európai vezetők zárt ajtók mögött egyetértenek vele, de senki sem meri ezt nyilvánosan kimondani.

A belga kormányfő szerint a jelenlegi megközelítés nem tartható fenn az Egyesült Államok teljes támogatása nélkül. Ez a stratégia Kijev fegyveres támogatásán és Moszkva gazdaságának aláásásán alapul. „Mivel nem tudunk nyomást gyakorolni Putyinra az Ukrajnának küldött fegyverekkel, és az amerikai támogatás nélkül nem tudjuk megfojtani a gazdaságát, egyetlen módszer marad: megállapodást kötni” – fogalmazott.

De Wever már korábban is szembeszállt az Ukrajna melletti feltétel nélküli kiállással.

Tavaly például blokkolta az Európai Bizottság Berlin által is támogatott tervét, hogy a Belgiumban befagyasztott orosz állami vagyont fedezetként felhasználva nyújtottak volna hitel Ukrajnának.

A nyilatkozat azonnali bírálatot váltott ki Maxime Prévot belga külügyminisztertől, aki a centrista Les Engagés párt tagja. Prévot hangsúlyozta, hogy a párbeszéd nem egyenlő a kapcsolatok normalizálásával. Kiemelte: amíg Oroszország maximalista követeléseket támaszt, és elutasítja az európai részvételt a béketárgyalásokon, addig a normalizálásról szóló beszéd a gyengeség jele. Emellett súlyosan aláássa az európai egységet is.

De Wever hétfő este a Le Soir napilapnak nyilatkozva finomított az álláspontján, kijelentette, hogy nem képvisel a kormányától eltérő irányvonalat.

Elismerte, hogy amíg agressziós háború folyik Ukrajna ellen, nem lehet a kapcsolatok normalizálásáról beszélni. Elmondása szerint csupán egy háború utáni lehetséges forgatókönyvre utalt, amely egy Ukrajna és Európa számára is elfogadható békemegállapodást követne.

Nem fogjuk cserbenhagyni Ukrajnát

– tette hozzá.

Dan Jørgensen, az EU energiaügyi biztosa De Wever korábbi kijelentéseire reagálva leszögezte: az unió törvényben rögzítette, hogy nem kíván orosz energiahordozókat importálni. "Hiba lenne megismételni azt, amit a múltban tettünk. A jövőben egyetlen molekulát sem fogunk Oroszországból behozni" – mondta a biztos.

Címlapkép forrása: EU