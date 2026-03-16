Kimondta egy európai kormányfő, amit állítólag zárt ajtók mögött már sokan gondolnak Putyinról

„Normalizálnunk kell az Oroszországgal fenntartott kapcsolatokat, és vissza kell szereznünk az olcsó energiát. Ez józan ész kérdése” – mondta a jobboldali flamand nacionalista politikus a belga L'Echo napilapnak adott, hétvégén megjelent interjújában.
De Wever hozzátette, hogy az európai vezetők zárt ajtók mögött egyetértenek vele, de senki sem meri ezt nyilvánosan kimondani.
A belga kormányfő szerint a jelenlegi megközelítés nem tartható fenn az Egyesült Államok teljes támogatása nélkül. Ez a stratégia Kijev fegyveres támogatásán és Moszkva gazdaságának aláásásán alapul. „Mivel nem tudunk nyomást gyakorolni Putyinra az Ukrajnának küldött fegyverekkel, és az amerikai támogatás nélkül nem tudjuk megfojtani a gazdaságát, egyetlen módszer marad: megállapodást kötni” – fogalmazott.
De Wever már korábban is szembeszállt az Ukrajna melletti feltétel nélküli kiállással.
Tavaly például blokkolta az Európai Bizottság Berlin által is támogatott tervét, hogy a Belgiumban befagyasztott orosz állami vagyont fedezetként felhasználva nyújtottak volna hitel Ukrajnának.
A nyilatkozat azonnali bírálatot váltott ki Maxime Prévot belga külügyminisztertől, aki a centrista Les Engagés párt tagja. Prévot hangsúlyozta, hogy a párbeszéd nem egyenlő a kapcsolatok normalizálásával. Kiemelte: amíg Oroszország maximalista követeléseket támaszt, és elutasítja az európai részvételt a béketárgyalásokon, addig a normalizálásról szóló beszéd a gyengeség jele. Emellett súlyosan aláássa az európai egységet is.
De Wever hétfő este a Le Soir napilapnak nyilatkozva finomított az álláspontján, kijelentette, hogy nem képvisel a kormányától eltérő irányvonalat.
Elismerte, hogy amíg agressziós háború folyik Ukrajna ellen, nem lehet a kapcsolatok normalizálásáról beszélni. Elmondása szerint csupán egy háború utáni lehetséges forgatókönyvre utalt, amely egy Ukrajna és Európa számára is elfogadható békemegállapodást követne.
Nem fogjuk cserbenhagyni Ukrajnát
– tette hozzá.
Dan Jørgensen, az EU energiaügyi biztosa De Wever korábbi kijelentéseire reagálva leszögezte: az unió törvényben rögzítette, hogy nem kíván orosz energiahordozókat importálni. "Hiba lenne megismételni azt, amit a múltban tettünk. A jövőben egyetlen molekulát sem fogunk Oroszországból behozni" – mondta a biztos.
Címlapkép forrása: EU
A háború kitörése óta nem volt erre példa: újra kommunikál egymással Irán és az Egyesült Államok
Van remény a helyzet rendezésére?
Miközben Trump szétzúzza a világrendet, Ursula von der Leyen kiszervezi a hátországa újabb tagját
Szép csendben újabb brüsszeli mesterterv zárulhat le napokon belül.
Megindult az európai atomhatalom hatalmas hadiflottája, bármikor megkezdődhet a százezres tömeg evakuálása
Ezzel együtt nem állnak be Donald Trump amerikai elnök mellé.
Szabadon sodródik egy orosz hajó a Földközi-tengeren: katasztrófára figyelmeztetnek
Néhány ország súlyos veszélyeket lát az esetben.
Nagyot tévedtek a csillagászok: eddig ismeretlen bolygótípust azonosítottak
Magmaóceán borítja a világot.
Teljes sötétségbe borult az ország, az Egyesült Államok következő katonai célpontjaként emlegetik
Egyre kilátástalanabb a helyzet a sokáig rettegett rezsimben.
Váratlan fordulat: azonnali hatállyal távozik a kulcsfontosságú amerikai hivatal vezetője – Kiszivárgott a belső levél
Hat hónapot sem bírt a pozícióban.
Meglépné a kormány: átírják a magyarországi napelemek szabályait, itt vannak a legújabb részletek
Új rendelettervezeteket mutatott be szép csendben az Energiaügyi Minisztérium.
