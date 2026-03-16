Magyarország lehet a főszereplő az uniós vitában, Európa legnagyobb vállalataival került szembe

Az iráni háború nyomán gyorsan emelkedő energiaárak kerültek az uniós politikai napirend középpontjába: Brüsszelben egy héten belül három magas szintű egyeztetést tartanak – hétfőn energiaügyi miniszteri tanács, kedden környezetvédelmi tanács, csütörtökön pedig uniós csúcs – annak érdekében, hogy választ találjanak az újabb energiapiaci sokkra. A vita egyik főszereplője Magyarország lehet, amelyik Európa legnagyobb ipari cégeivel került szembe a tervével.

A közel-keleti konfliktus alig tíz nap alatt látványos árugrást okozott: az európai gázárak mintegy 50 százalékkal, az olajárak pedig 25 százalékkal emelkedtek. Az EU különösen kitett a helyzetnek, mivel energiájának mintegy 60 százalékát importálja, a földgáz esetében pedig ez az arány 90 százalék – kezdi cikkét a Les Echos.

A csúcstalálkozón várhatóan nem születnek azonnali döntések, inkább iránymutatást adnak majd az Európai Bizottságnak a lehetséges intézkedésekről. Ursula von der Leyen bizottsági elnök már vázolt néhány eszközt az árak mérséklésére:

az energiabeszerzési szerződések és a különbözeti elszámolású szerződési (CfD) típusú támogatási rendszerek szélesebb használatát,

célzott állami támogatásokat,

egyes nemzeti adók csökkentését,

valamint akár egy gázárplafon bevezetésének lehetőségét is.

Dan Jørgensen energiaügyi biztos eközben az energiahordozók adóztatásának újragondolását sürgette, mivel több tagállamban az elektromos áram még mindig jóval magasabb adóterhet visel, mint a gáz.

A legélesebb vita az uniós szén-dioxid-kvótarendszer (ETS) körül alakult ki:

Olaszország – Lengyelország, Magyarország, Szlovákia és Csehország támogatásával – a rendszer ideiglenes felfüggesztését szorgalmazza az energiaárak mérséklése érdekében.

Ezzel szemben nyolc tagállam – köztük Spanyolország, Hollandia és a skandináv országok – a mechanizmus megőrzését követeli, arra figyelmeztetve, hogy annak meggyengítése visszalépést jelentene a klímapolitikában.

Több mint száz európai nagyvállalat, például az EDF, a Vattenfall, a Volvo Cars, a Holcim és az Engie szintén a kvótarendszer fenntartása mellett állt ki.

Franciaország nemcsak az ETS védelmét támogatja, hanem az európai villamosenergia-piac 2024-ben elfogadott reformjának gyors végrehajtását is sürgeti. Párizs szerint az új szabályok már tartalmazzák az árrobbanások kezeléséhez szükséges eszközöket, ezért ezek alkalmazását kell felgyorsítani. A francia kormány különösen egy olyan mechanizmus európai bevezetését szorgalmazza, amely az áramtermelők extraprofitját visszaosztja a fogyasztóknak – ez a rendszer Franciaországban 2025 óta „univerzális nukleáris kifizetés” néven működik.

Az Európai Bizottság ugyanakkor jelezte: bármilyen rövid távú intézkedés csak átmeneti lehet, és nem veszélyeztetheti az EU hosszú távú energiapolitikai irányát, amely az elektrifikáció, a megújulók és az energiafüggetlenség felgyorsítására épül.

