Brüsszel rohamtempóban írja át a drága szabályt, fellélegezhetnek a bajba jutott vállalatok
Az Európai Bizottság gyors beavatkozással csökkentené a szén-dioxid-kvóták árát, hogy enyhítse az ipar növekvő versenyhátrányát. A tagállamok és az ipar azonban egyre inkább átfogóbb reformot sürget, mert a jelenlegi rendszer strukturális problémái nem oldhatók meg rövid távú lépésekkel – írta meg a Handelsblatt.

Az Európai Bizottság már májusban módosítaná a kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) egyik kulcselemét, a piaci stabilitási tartalékot (MSR), amely eddig a felesleges kvóták kivonásával tartotta magasan az árakat.

Az új terv szerint ez a mechanizmus gyengülne, több kvóta maradna a piacon, ami lefelé nyomhatja a jelenleg tonnánként közel 70 eurós CO₂-árat.

A gyorsított jogalkotási eljárás révén a változás akár még az év vége előtt életbe léphetne.

A lépés célja az energiaintenzív iparágak – például acél-, vegyipar, cement-, papír- és üveggyártás – versenyképességének javítása, amelyek hónapok óta bírálják a magas kvótaárakat. Szerintük az európai vállalatok hátrányba kerülnek, mivel más régiókban nincs hasonló szén-dioxid-költség. A német politikai és ipari szereplők ugyanakkor ennél mélyebb reformot követelnek, beleértve a kvóták ingyenes kiosztásának fenntartását és a szabályozás gyors átalakítását.

A jelenlegi rendszer egyik gyenge pontja a szén-dioxid-határkiigazítási mechanizmus (CBAM), amely elvileg kiegyenlítené a versenyt az importtermékek megadóztatásával, de a gyakorlatban kiskapukat hagy. A feldolgozott termékek egy része például kikerüli a szabályozást, így harmadik országbeli gyártók előnybe kerülhetnek.

Emiatt az EU már most lassítaná az ingyenes kvóták kivezetését, amíg a rendszer nem működik hatékonyabban.

A szélesebb körű ETS-reform csak később, várhatóan hosszas – akár két évig tartó – tárgyalások után valósulhat meg, és már a 2040-es klímacélokhoz igazítaná a kvóták csökkentésének ütemét. Közben szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a rugalmasság növelése nem mehet a klímacélok rovására: a rendszernek egyszerre kell versenyképes keretet és kiszámítható beruházási környezetet biztosítania az európai ipar számára.

