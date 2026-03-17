Geopolitikai vihar közben próbál előrelépni az EU a tőkepiaci kálváriában

Európa vezetői egy olyan csúcstalálkozóra készülnek, ahol a biztonságpolitikai feszültségek és azok gazdasági következményei egyszerre rajzolják át a mozgásteret. A napirenden a külső válságok kezelése mellett mind hangsúlyosabban jelenik meg az a kérdés, hogyan lehet a bizonytalanság korszakában növelni a közösség védettségét és cselekvőképességét. Ezzel párhuzamosan a figyelem a versenyképesség újraszervezésére és a következő hosszú távú költségvetési ciklus irányainak kijelölésére is kiterjed. A háttérben pedig egy régi dilemma éleződik: mennyi szuverenitást érdemes közös keretekbe terelni ahhoz, hogy a szétszórt erőforrások valódi, összehangolt európai teljesítménnyé álljanak össze.

António Costa, az Európai Tanács elnöke meghívólevelét a Tanács március 19-i ülésére megírta. A csúcstalálkozó napirendje pedig nehéznek ígérkezik: olyan fajsúlyos kérdések megvitatására kerül sor, mint az Iránnal szemben indított háború és annak gazdasági következményei, az Ukrajnának szánt 90 milliárd dolláros hitel folyósítása, továbbá a libanoni és a gázai helyzet. E napirendi pontokkal kapcsolatban megvitatják majd a tagállamok védelmi készültségének fokozására irányuló erőfeszítéseket, valamint a közel-keleti helyzet romlása miatt áttekintik a migráció kérdését is.

Ugyancsak tárgyalnak a 2028-2034-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret (MFF) kapcsolódásáról az EU versenyképességi programjának megvalósításához, s hogy miként lehet a fejlesztési szándékokat a rendelkezésre álló finanszírozási lehetőségekkel összehangolni. Továbbá napirenden lesz az EU stratégiai versenyképességi programja, mégpedig a belgiumi Alden Biesen kastélyban február közepén folytatott informális találkozón körvonalazott új „Egy Európa, egy piac” program alapján. E program átfogó célja az európai versenyképesség erősítése és stratégiai autonómia fokozása. Ennek érdekében konkrét intézkedésekben és határidőkben kell megállapodni.

Az „Egy Európa, egy piac” program három pilléren nyugszik:

A megtakarítási és beruházási unió megvalósítása, hogy mozgósítva az európai megtakarításokat azokat innovációt és növekedést szolgáló befektetéssé alakítsa az európai vállalatok számára, Az energiaunió létrehozása, amely olyan integrált energia piac kiépítését célozza, amely megfizethetőséget, ellátásbiztonságot és a zöld átmenethez szükséges infrastruktúrát egyaránt képes biztosítani. Egységes piac megteremtése az európai távközlési és digitális hálózatok számára, ami lehetővé teszi a megfelelő méretezést, a beruházások optimalizálását és a technológiai szuverenitást.

A három pillért olyan horizontális politikák támogatnák, mint az „ötödik szabadság” – azaz a tudás, adatok, kutatás, innováció és készségek szabad áramlása –, vagy a 28. rezsim, amely az innovatív vállalatok részére kínál opcionális – azaz nem helyettesítő, hanem kiegészítő jellegű – egységes európai uniós cégjogi és adózási rendszert a határokon átnyúló növekedés számára.

A megtakarítási és beruházási unió megvalósításának soron lévő feladatai közé tartozik a tőkepiaci felügyelet „áramvonalasítása”. Ez év elején Berlin és Párizs pénzügyminiszteri szinten elindított egy E6 formációt. Ebben a hat legnagyobb uniós gazdaság – Németország, Franciaország, Olaszország, Spanyolország, Hollandia és Lengyelország – külön egyeztet azokról a témákról, amelyben nehezen áll össze az EU27 egyetértése. A hat ország most azt szorgalmazta az Európai Tanácsnál, hogy a nagy tőzsdék és más kritikus pénzügyi szervezetek felügyelete az EU szintjén történjék, ne pedig nemzeti szinten, egyszersmind próbálják újraéleszteni a blokk tőkepiacainak egyesítésére irányuló hosszú távú javaslatokat is.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 03. 12. Amíg a világ az iráni háborúra figyel, az EU hat legnagyobb országa kényszerpályára löki az összes többi tagállamot

Az EU tőkepiaci integrációjának javítására irányuló javaslatok egyébként már szerepeltek az Európai Központi Bank korábbi elnöke, Mario Draghi 2024-es versenyképességi jelentésében, valamint az 2024 novemberében elfogadott európai versenyképességi megállapodásról szóló budapesti nyilatkozatban is, ám a 27 tagállam között a részletkérdésekben eddig nem sikerült konszenzusra jutni.

Az Európai Bizottság 2025 decemberében arra tett javaslatot, hogy a nagy, határokon átnyúló tőzsdék, az elszámolóházak, a biztonsági tartalékok és a kriptotőzsdék felügyeletét a párizsi székhelyű Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) vegye át. Brüsszel indoklása szerint a központosított felügyelet biztosítaná az EU szabályainak egységes alkalmazását és ösztönözné a konszolidációt egy egyelőre meglehetősen töredezett környezetben.

Közös levelükben az E6 országok képviselői azt írták, hogy

támogatják a tőkepiacok felügyeletének konvergenciájának és hatékonyságának javítását az EU-n belül, a központosított felügyelet felé haladva a fontos határokon átnyúló entitások esetében, elkerülve ezzel a felesleges párhuzamosságokat vagy a további költségeket.

Szorgalmazták továbbá, hogy a tagállamok között ebben 2026 nyaráig megállapodás szülessen. Ahhoz persze, hogy az ESMA nagyobb hatásköröket kaphasson, a tagországok minősített többségének – legalább 15 olyannak, amely az EU lakosságának 65 százalékát képviseli – kell támogatnia a javaslatot.

Az ötlet azonban egyelőre meglehetősen vitatott a kisebb tagállamokban. Különösen azokban az országokban, ahol a pénzügyi szektornak kiemelkedő szerepe van a gazdaságban, mint például Luxemburgban és Írországban, amelyek attól tartanak, hogy a nemzeti felügyelet feladása veszélyeztetheti nemzeti érdekeiket és gyöngíthetné a helyi tőzsdét.

„Az ESMA központosított felügyeletté alakítása nem érné el a kitűzött célokat” – mondta Gilles Roth, Luxemburg pénzügyminisztere múlt kedden az EU pénzügyminisztereinek ülésén, ahol a témát tárgyalták.

Írország, amely júliusban veszi át az EU Tanács rotációs elnökségét, és ebbéli minőségében kompromisszumot kellene kovácsolnia a javaslatról, ennél árnyaltabb álláspontot képvisel, de szintén ellenzi az ESMA kizárólagos felügyeletét. „Úgy vélem, hogy a közvetlen felügyelet [nemzeti pénzügyi piaci hatóságoknál] van, de ez megtörténhet az ESMA erősebb koordinációjával és jobban érvényesített szerepével együtt” – jelentette ki Simon Harris, ír pénzügyminiszter és miniszterelnök-helyettes, hozzátéve:

szerintem központosított felügyeletre nincs szükség.

Bizonyos mértékig ez a védekező hozzáállás érthető. A tőkepiac ugyanis a gazdaságoknak egy olyan szektora, amelyet az országok fontosnak tartanak a nemzetgazdaság szempontjából. Ezért sok tagállam szerint annak nagyrészt nemzeti ellenőrzés alatt kellene maradnia. Ameddig e téren nem következik be változás a nézetekben, addig aligha lehet a felügyeleti integráció megvalósulásával számolni.

Európában azonban más okból sem valószínű egyelőre egy erős és egységes tőkepiac létrejötte. Ennek ugyanis hiányzik egy kulcsfontosságú pillére: a tőkefedezeti nyugdíjrendszer.

Az Egyesült Államokban a lakosok részvénybefektetések formájában takarítják meg nyugdíjaikat, ezért vannak ott olyan nagy nyugdíjalapok is, amelyek elég tőkeerősek a kockázatos befektetések finanszírozásához.

Európában viszont a legtöbb országban nincsenek ilyen intézmények; a nyugdíjrendszerek főleg felosztó-kirovó alapon működnek. A dolgozók és az állam ebbe fizetnek be, és a pénz onnan közvetlenül a nyugdíjasokhoz áramlik, vagyis hosszú távú megtakarítás ebben a rendszerben nem képződik.

A megtakarítási és beruházási unió példája beszédes. Az európai intézmények ugyanis hajlamosak absztrakt szinten megítélni azokat a hatékonysági projekteket, amelyek működéséhez az EU tagállamok többségében még hiányoznak az előfeltételek. Márpedig a tőkefedezeti nyugdíjrendszer széles elterjedése hiányában aligha alakulhat ki egy remélt erejű megtakarítási és beruházási unió az EU-ban.

Nem azért, mert az európai háztartások ne volnának képesek komoly összegeket megtakarítani:

évente mintegy 1400 milliárd eurót, ami közel kétszerese az Egyesült Államokban megtakarított 800 milliárd eurónyi összegnek.

Ebből az összegből mintegy 300 milliárd eurót fektetnek be Európán kívüli külföldi piacokon az ott elérhető nagyobb hozamok miatt. Noha az EU polgárok megtakarításait a betétbiztosítási rendszerek csak 100 000 euróig védik, s a betétek alacsony kamatozásában megnyilvánuló pénzügyi elnyomás megdrágította a pénz tétlen tartását, az európai emberek többsége mégis változatlanul inkább a bankokban tartja a pénzét. Úgy tűnik ugyanis, hogy bizonytalanságok idején az emberek a pénzügyi biztonságukat helyezik előtérbe, a likviditást és a lelki nyugalmat választják, még minimális vagy akár semmilyen hozam mellett is.

A politikai döntéshozók viszont már felismerték az alacsony hozamú megtakarítási számlákon Európa szerte heverő 10 ezer milliárd euróban rejlő hatalmas gazdasági potenciált.

A narratíva most arról szól, hogy ezt a bankbetétekben lévő kihasználatlan pénzt produktívabban kellene felhasználni – nagyobb megtérülést generálva a háztartások megtakarításaira, közben pedig biztosítva az EU számára a szükséges tőkét az innovatív projektekbe történő befektetéshez. Mindezt pedig a tőkefedezeti nyugdíjrendszer széleskörű és politikailag bizonyára nem könnyű bevezetése nélkül. A Megtakarítási és Beruházási Uniót ezért előszeretettel mutatják be a politikusok egy olyan „bombabiztos”, mindenki számára előnyös megoldásként, amely növeli a polgárok vagyonát, egyszersmind előmozdítja az EU gazdasági és politikai céljait. (Persze a javaslat mögött meghúzódó lejárati transzformáció nem valami csodaszer: a látra szóló betéteknek ugyanis csak szerényebb hányadát lehet prudens módon hosszúlejáratú kockázatviselő forrássá alakítani.)

Ahhoz azonban, hogy e remények valóra is tudjanak válni, számos más reformot is végre kell hajtani, mert bár a felügyeleti tevékenység centralizációja valamelyest csökkentheti a műveleti költségeket, de önmagában nem képes megteremteni azokat a feltéteket, amelyek mellett egy valóban virágzó tőkepiac tudna kialakulni. Ráadásul meg kell találni még valamilyen formában annak a módját is, hogy a tőkepiacok centralizációja ne csak a megtakarításokat szippantsa magához, de azokat azoknak az országoknak az ígéretes vállalkozásaihoz is el tudja juttatni, ahonnan a megtakarítások eredtek.

