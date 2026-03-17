Ursula von der Leyen bejelentette, konkrét lépéseket tett az Európai Bizottság a Barátság kőolajvezeték javításánál

Az Európai Unió most már nemcsak politikai szinten követi a Barátság kőolajvezeték ügyét, hanem konkrét technikai és pénzügyi segítséget is felajánlott Ukrajnának a helyreállításhoz
– közölte kedden X-bejegyzésében Ursula von der Leyen.
Az Európai Bizottság elnöke azt közölte, hogy a január 27-i, megújult orosz támadások nyomán megszakadt a kőolajszállítás Magyarország és Szlovákia felé, ezért az uniós intézmények az elmúlt időszakban intenzív egyeztetéseket folytattak a tagállamokkal és Kijevvel a tranzit helyreállításáról.
Statement with @eucopresident on the Druzhba pipeline Following the renewed Russian strikes on January 27 on the Druzhba pipeline, leading to the interruption of crude oil supplies to Hungary and Slovakia, we have engaged in intense discussions with Member States and Ukraine at… https://twitter.com/eucopresident?ref_src=twsrc%5Etfw— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 17, 2026
Von der Leyen közlése szerint az EU technikai támogatást és finanszírozást ajánlott fel az ukrán félnek, ezt pedig Kijev elfogadta is. Hozzátette, hogy
az európai szakértők azonnal rendelkezésre állnak, ami arra utal, hogy Brüsszel a korábbi, kevésbé konkrét nyilatkozatok után most kézzelfoghatóbb szerepet vállalna a vezeték helyreállításában.
Az uniós bizottsági elnök emellett azt is világossá tette, hogy a közösség elsődleges célja az energiaellátás biztonságának fenntartása valamennyi európai polgár számára.
Ez érdemi elmozdulást jelent ahhoz képest, amit az EU energiaügyi minisztereinek hétfői brüsszeli tanácskozása után lehetett hallani. Ahogy arról kedden írtunk már, a Barátság vezeték ügye ugyan napirenden volt az iráni válság miatt feszült olajpiaci helyzet és a Barátság vezeték leállása is, a nyilvánosság előtt azonban nem hangzott el konkrét megoldási javaslat. A sajtótájékoztatón sem a soros elnökséget adó ciprusi energiaügyi miniszter, sem Dan Jørgensen energiaügyi biztos nem adott egyenes választ arra, milyen lépésekkel kezelnék az emelkedő energiaárakat vagy miként próbálnák rábírni Ukrajnát a vezeték újraindítására.
Egyúttal arról beszélt, hogy a mostani válság újabb lehetőséget teremthet az EU energiaszuverenitásának megerősítésére, vagyis arra, hogy a blokk tovább csökkentse külső függőségét. A biztos már akkor is jelezte, hogy a Barátság vezeték leállása önmagában nem okozott ellátásbiztonsági válságot, mert léteznek alternatív beszerzési útvonalak, és Brüsszel nem hátrál meg az orosz olajimport teljes kivezetésének szándékától sem.
A vita ugyanakkor erősen átpolitizálódott, Magyarország részéről Steiner Attila energiaügyi államtitkár azt kérte, hogy a Bizottság kényszerítse Ukrajnát a vezeték azonnali újraindítására, és egyben az orosz gáz- és olajimportra vonatkozó szankciók feloldását is sürgette. Szlovákia hasonló álláspontot képviselt: Denisa Saková gazdasági miniszter szerint Pozsony többször is felajánlotta szakemberek és technológia küldését a javításhoz, de Kijev ezeket a felajánlásokat rendre elutasította. A két ország azt állítja, hogy Ukrajna politikai okokból nem indítja újra a szállítást, ezért addig blokkolnák az Ukrajnának szánt, megerősített együttműködéssel folyósítandó 90 milliárd eurós hitelt, amíg nem áll helyre az orosz olaj beáramlása.
A többi tagállam azonban nem sorakozott fel Budapest és Pozsony mögé, inkább azt hangsúlyozta, hogy a vezeték megrongálódásáért Oroszország felelős, miközben Ukrajna háborús körülmények között próbálja fenntartani és javítani az infrastruktúrát.
Észtország szerint nem Kijevet kellene hibáztatni, Horvátország pedig azt jelezte, hogy az Adria-kőolajvezeték kapacitásának kihasználásával képes segíteni Magyarország és Szlovákia ellátását. Von der Leyen mostani nyilatkozata ebben a helyzetben egyszerre próbálta tompítani a politikai feszültséget és jelezni, hogy Brüsszel a helyreállítás támogatása mellett párhuzamosan alternatív útvonalakon is dolgozik a nem orosz eredetű kőolaj közép- és kelet-európai eljuttatására.
Címlapkép forrása: EU
