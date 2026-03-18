Elstartol a Brexit visszapörgetése – a brit pénzügyminiszter zord valósággal szembesítette a választókat

Rachel Reeves brit pénzügyminiszter egyértelmű irányváltást hirdetett meg az Egyesült Királyság gazdaságpolitikájában, miután szerdai Economistnak adott interjújában „rajtpisztolylövésként” írta le a folyamat kezdetét, amelynek célja a Brexit utáni távolságtartás felülírása. A Keir Starmer vezette kormány egyre hangsúlyosabban törekszik az EU-hoz való stratégiai közeledésre, azonban
Reeves most gyakorlatilag elismerte, hogy a Brexit hatása a brit GDP-re valóban 6–8 százalékos visszaesést eredményezhetett.
Emellett számos vállalat teljesen feladta az EU-val folytatott kereskedelmet, ami tovább rontja a növekedési kilátásokat, és a miniszter szerint ilyen számok mellett „ostobaság lenne” a jelenlegi pályán maradni.
A korábban ígéretesnek tartott kétoldalú kereskedelmi megállapodások nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. Reeves szerint ezek együttes gazdasági hatása kisebb, mint amit egyetlen, az EU-val kötendő mezőgazdasági megállapodás hozhatna. Mindez különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy az EU továbbra is az Egyesült Királyság legnagyobb kereskedelmi partnere, a Brexit által felállított akadályok ellenére is.
A brit kormány ezért egyre szélesebb körű, technikai értelemben a közös piac felé visszavezető igazodást készít elő. A tervek már nemcsak az energiára és az agrárszektorra korlátozódnak, hanem kiterjednének a belső piac több területére is. Reeves világossá tette:
az uniós szabályokhoz való igazodásnak kellene az alapértelmezettnek lennie, az attól való eltérés csak kivétel lehet.
Ez lényegében a Brexit egyik központi ígéretének – a szabályozási függetlenségnek – a gyakorlati feladását jelenti.
A kiválás előtti időkhöz képest persze a közvélemény is átfordult, a legfrissebb felmérések szerint
a britek 58 százaléka ma már az EU-hoz való visszacsatlakozást támogatná.
A Munkáspárt korábban kerülte a kérdést, ám a növekvő politikai nyomás – különösen a liberális és zöld pártok erősödése – arra készteti, hogy újragondolja álláspontját. Az EU így a korábbi politikai tehertételként való keretezésből egyre inkább lehetséges gazdasági mentőövvé válik.
Formálisan ugyanakkor London továbbra sem beszél visszalépésről, hiszen ezt alapvetően csak netto-befizetőként tehetné meg. A kormány így egyelőre kizárja az egységes piac teljes jogú tagságát, az új vámuniót és a személyek teljesen szabad mozgását is.
Bárcsak a maradásra szavaztunk volna, de már nem lehet visszafordítani az időt.
- fogalmazott Reeves.
Népszavazás kiírását nem tervezik, így hiába akarnák technikai és kommunikációs téren is visszacsinálni a Brexitet, korántsem biztos, hogy a terveikre túl nagy nyitottság lesz az EU-ban.
Bár geopolitikailag fontos győzelemként lehetne elkönyvelni egy visszacsatlakozást, több tagállam érthető okokból elutasítja azt, hogy az Egyesült Királyság csak az előnyös elemeket vegye át a tagságból.
Ráadásul London egyelőre általános elveket fogalmaz meg, konkrét tárgyalási javaslatok nélkül, így nehéz látni, hogy pontosan meddig mehet az összefonódás rövid, közép- és hosszú távon. Az Európai Bizottság mindenesetre kész tárgyalni, és már folyik a munka a Brexit óta másodjára megtartott EU–UK csúcstalálkozón, amely a tervek szerint májusban lehet esedékes.
Addig is példaértékű lehet, hogy továbbra sem tisztázott az Egyesült Királyság milyen mértékben részesülhet majd a 150 milliárdos uniós SAFE-hitellel finanszírozott fegyverbeszerzésekből. Fő szabály szerint ezeknek 65 százalékban európai eredetűnek, vagy partner országokban gyártottnak kell lenniük.
A britek azért lobbiznak, hogy őket is a partnerek közé sorolják, de ők ezért cserébe csak mindössze egy 100 millió eurónak megfelelő hozzájárulásban gondolkoztak, miközben
az EU ennek 20-szorosára gondolt, amiből jól látszik, hogy a vállalt befizetések mértéke határozhatja meg, hogy mennyire engedik majd vissza az unió kötelékébe.
Címlapkép forrása: EU
