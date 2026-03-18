Elstartol a Brexit visszapörgetése – a brit pénzügyminiszter zord valósággal szembesítette a választókat

Minden eddiginél határozottabban hirdetett új irányt a brit pénzügyminiszter, amely az Európai Unióhoz való szorosabb gazdasági igazodást helyezi középpontba. Úgy véli, a Brexit akár közel 10%-os GDP-visszaesést is okozhatott az Egyesült Királyság számára. A kormány hivatalosan nem beszél visszalépésről, de a kijelölt pálya egyre már szinte a teljes gazdasági reintegrálódás irányába mutat, azonban kérdéses mennyire lesznek erre a nyitottak az európai tagállamok anélkül, hogy a britek újra vállalnák a közös kasszába való befizetéseket.

Rachel Reeves brit pénzügyminiszter egyértelmű irányváltást hirdetett meg az Egyesült Királyság gazdaságpolitikájában, miután szerdai Economistnak adott interjújában „rajtpisztolylövésként” írta le a folyamat kezdetét, amelynek célja a Brexit utáni távolságtartás felülírása. A Keir Starmer vezette kormány egyre hangsúlyosabban törekszik az EU-hoz való stratégiai közeledésre, azonban

Reeves most gyakorlatilag elismerte, hogy a Brexit hatása a brit GDP-re valóban 6–8 százalékos visszaesést eredményezhetett.

Emellett számos vállalat teljesen feladta az EU-val folytatott kereskedelmet, ami tovább rontja a növekedési kilátásokat, és a miniszter szerint ilyen számok mellett „ostobaság lenne” a jelenlegi pályán maradni.

A korábban ígéretesnek tartott kétoldalú kereskedelmi megállapodások nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. Reeves szerint ezek együttes gazdasági hatása kisebb, mint amit egyetlen, az EU-val kötendő mezőgazdasági megállapodás hozhatna. Mindez különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy az EU továbbra is az Egyesült Királyság legnagyobb kereskedelmi partnere, a Brexit által felállított akadályok ellenére is.

A brit kormány ezért egyre szélesebb körű, technikai értelemben a közös piac felé visszavezető igazodást készít elő. A tervek már nemcsak az energiára és az agrárszektorra korlátozódnak, hanem kiterjednének a belső piac több területére is. Reeves világossá tette:

az uniós szabályokhoz való igazodásnak kellene az alapértelmezettnek lennie, az attól való eltérés csak kivétel lehet.

Ez lényegében a Brexit egyik központi ígéretének – a szabályozási függetlenségnek – a gyakorlati feladását jelenti.

A kiválás előtti időkhöz képest persze a közvélemény is átfordult, a legfrissebb felmérések szerint

a britek 58 százaléka ma már az EU-hoz való visszacsatlakozást támogatná.

A Munkáspárt korábban kerülte a kérdést, ám a növekvő politikai nyomás – különösen a liberális és zöld pártok erősödése – arra készteti, hogy újragondolja álláspontját. Az EU így a korábbi politikai tehertételként való keretezésből egyre inkább lehetséges gazdasági mentőövvé válik.

Formálisan ugyanakkor London továbbra sem beszél visszalépésről, hiszen ezt alapvetően csak netto-befizetőként tehetné meg. A kormány így egyelőre kizárja az egységes piac teljes jogú tagságát, az új vámuniót és a személyek teljesen szabad mozgását is.

Bárcsak a maradásra szavaztunk volna, de már nem lehet visszafordítani az időt.

- fogalmazott Reeves.

