Most is 5 méterre lehet Öntől egy orosz kém, akárhol is van – figyelmeztet az elhárítás

A kémkedés ma már nem feltétlenül kémekkel történik és az európai biztonsági szolgálatok egyre gyakrabban tapasztalják, hogy külföldi hírszerző szervezetek – különösen Oroszországból – hétköznapi embereket toboroznak kisebb-nagyobb szabotázs- vagy információgyűjtési feladatokra - állítja a Politiconak interjút adó Youssef Ait Daoud, a holland Nemzeti Nyomozó és Különleges Műveleti Egység hírszerzésért és nemzetbiztonsági fenyegetésekért felelős igazgatója.
A jelenség alapjaiban változtatja meg a fenyegetés természetét, hiszen nem kiképzett ügynökökkel, hanem látszólag teljesen átlagos civilekkel kell szembenézni.
A toborzás jellemzően online történik, sokszor közösségi platformokon vagy titkosított üzenetküldő alkalmazásokon (Telegram) keresztül, és - bár nem tüntetik fel nagybetűkkel a megrendelő nemzetet - az ajánlatok egyszerűek és direktek: pénzt és kalandot ígérnek a szabotázsakciókért.
A hatóságok szerint sokan éppen emiatt vállalják el ezeket a feladatokat – nem ideológiai meggyőződésből, hanem anyagi okokból vagy az izgalom kedvéért. Ez a motivációs háttér különösen megnehezíti a megelőzést, mivel az érintettek nem illeszkednek a klasszikus biztonsági kockázati profilozásba, ahol az elkövetők alapvetően szélsőséges közösségekben mozognak, és jellemzően nyilvánosan lekövethető érdeklődésük van a radikális ideológiák vagy a fegyverek-bombák iránt.
A jelenséget a szakértők egyre gyakrabban írják le a „bűnözés mint szolgáltatás” kifejezéssel. Ebben a modellben a hírszerző szolgálatok kiszervezik az alacsonyabb szintű műveleteket, mint például kisebb gyújtogatások, megfigyelés, adatgyűjtés vagy akár egyszerű dezinformáció terjesztés.
A megbízottak könnyen pótolhatók, így a megrendelő állam számára alacsonyabb a kockázat, hiszen a végrehajtás decentralizáltsága miatt jóval nehezebben visszakövethető.
Az egyik ismert eset Hollandiában történt, ahol három, 17 éves fiatalt vettek őrizetbe. A gyanú szerint egy orosz állami hátterű hackercsoport megbízásából próbálták feltérképezni a kulcsfontosságú Hágában található intézmények – köztük diplomáciai és nemzetközi szervezetek – internetes hálózatát egy Wi-Fi lehallgató eszközzel, amellyel csak az épületek közelébe kellett kerülniük.
Egy másik, kevésbé látványos, de tipikus példa az olyan feladatok köre, amikor online felületeken keresnek jelentkezőket egyszerű szabotázsakciókra. Előfordul, hogy konkrét összegeket ajánlanak fel például kisebb rongálásokért vagy gyújtogatásért. Ezek az akciók önmagukban nem mindig tűnnek jelentősnek, de összeadódva hozzájárulhatnak a társadalmi bizonytalanság erősítéséhez és az infrastruktúra zavarásához.
A hatóságok szerint a tendencia az ukrajnai háború kezdete óta gyorsult fel, de ma már nem csak Oroszország jelent fenyegetést, hanem Kína és Irán tevékenységére is rendszeresen figyelmeztetnek az európai hírszerző szervek.
A felderítés és a bizonyítás azonban kifejezetten nehéz, hiszen a műveletek gyakran a „szürkezónában”, a békés véleménynyilvánítás és a nyílt háborús szabotázs határán, sokszor teljesen online térben zajlanak.
Ráadásul jogilag is kihívást jelent bizonyítani, hogy az elkövető tudatosan egy idegen állam érdekében járt el, hiszen nem feltétlenül tudnak a megbízás eredetéről.
A jelenségre reagálva több európai ország is szigorította a szabályozását, és figyelemfelhívó kampányokat indított. A cél az, hogy a potenciális „alkalmi ügynökök” felismerjék a kockázatokat, és ne váljanak egy olyan rendszer részévé, ahol „beszállítóként” könnyen feláldozható eszközökké válnak.
Bár a leginkább hibrid hadviselésnek minősülő beavatkozások már az ukrajnai háború 2022-es újraélesedése előtt is jelen voltak, azóta jelentősen megnőtt az esetek száma. Tavaly év végére rendszeressé váltak a kritikus európai létesítmények körüli drónberepülések, és a legtöbb európai vezető arra számít, hogy
ha saját szempontjából sikeresen tudja lezárni a háborút Vlagyimir Putyin orosz elnök, akkor csak még nagyobb figyelmet fordít majd az ilyen jellegű destabilizáló akciók szaporítására.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Váratlan fordulat: kiderült, mi áll valójában Trump és Oroszország titokzatos közeledése mögött
Azt mondják, tudatos terv húzódik meg a háttérben.
Könyöklő verseny indult az orosz olajért: már a nyílt vízen változtatnak irányt a megrakott tankerek
India kihasználja, hogy Trump szabad kezet adott.
Fontos határidő jár ma le: még lehet regisztrálni, ha így szeretne szavazni a választáson
Már közel félmillió ember van a névjegyzékben.
Elszálltak a rezsiköltségek, de egy okos húzással hatalmas összeget spóroltak meg
Amit ma megtakaríthatsz, ne halaszd holnapra.
Kiszivárgott a titkos dokumentum: súlyosan elszámolta magát Amerika és Izrael – A biztos halálba küldenék a tüntetőket?
Kiderült, hogyan értékelik a háborút zárt ajtók mögött.
Bevallotta Zelenszkij: nagy bajban van Ukrajna – Mi lesz így a háború lezárásával?
Folyamatosan halasztják a tárgyalásokat, az ukrán elnök semmi jóra nem számít.
Megjelent a rendelettervezet: 400 ezres bírság, 9 előéleti pont is járhat bizonyos szabályszegésekért
Társadalmi egyeztetésen a rendeletmódosítás.
Kigyulladt egy autó az M0-on, megállították a forgalmat
Egyre nagyobb a torlódás.
Helyi iparűzési adó: tipikus hibák a HIPA-alap számításánál
A helyi iparűzési adóalap (HIPA-alap) pontos meghatározása az év végi zárási feladatok egyik meghatározó lépése. Bár a helyi iparűzési adó mértéke jellemzően alacsony, a HIPA adóa
Szavazz ránk, hátha nyerünk a Klasszison
Idén is indul a HOLD a Klasszis díjátadón, három kategóriában tudsz ránk szavazni: a legjobb alapkezelő, a legjobb portfóliómenedzser és a legjobb feltörekvő portfóliómenedzser esetén... T
Jön a Revolut magyarországi fióktelepe. Díjmódosításokra is készülni kell
Érkezik a Revolut magyarországi fióktelepe, az ügyfelek magyar bankszámlát kapnak. Ezzel egyidőben díjmódosításokat is bejelentett a cég: a jövőben kedvezőbb feltételekkel történhet a dev
Tarozások elévülése 2014 előtt és után
Az elévülés megállapításának szempontjából nem mindegy, hogy egy tartozás 2014 előtt, vagy után keletkezett, mivel ekkor változott a Ptk. és vele a szabályozás. Akinek 2014. előtt keletk
Behajthatják rajtad az elévült tartozást?
Ijesztően nagy nagy számot mutat az elévült tartozások végrehajtása napjainkban, illetve azok az esetek, amikor a végrehajtó látszólag minden előzmény nélkül letiltja a a jövedelmet és vis
Miért szeretem nagyon az aranyat?
Óriási ralin van túl az arany, és a legtöbb elemző szerint ugyan fundamentálisan megalapozott a további emelkedés, nincs már benne akkora felértékelődési potenciál. Viszont bőven... The pos
Követett részvények - 2026. március
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Fejlődni nem kell félnetek jó lesz
Mit okoskodik ez mesterséges intelligenciáról? Egy mosógépet sem tud beprogramozni! Hadd kezdjem egy karantén-emlékemmel. Csányi Vilmos viselkedéskutató 2021 tájékán Friderikusz Sándor vendé
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Falba ütközött Trump mesterterve: itt van a fordulat – Ki nyeri meg a háborút?
Egyelőre süket fülekre talált az amerikai elnök követelése.
Trump iráni háborúja nélkülözi a rációt: mi jöhet most?
Három hét után segítséget kért az amerikai elnök.
A magyar boltok polcain is látni fogjuk, ha tovább tart az iráni háború
Komoly drágulás jöhet.