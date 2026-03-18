Most is 5 méterre lehet Öntől egy orosz kém, akárhol is van – figyelmeztet az elhárítás

Egyre gyakoribbak az esetek, amikor a tipikusan orosz szolgálati háttérhez köthető illegális csoportok online felületeken fogadnak fel civileket arra, hogy kisebb szabotázsakciókat kövessenek el, amelyek az általános társadalmi biztonságérzetet hivatottak aláaknázni. A gyújtogatásoktól a megfigyelésig és a bérkommentelésig minden játszik, és sokszor nem pusztán a pénz, hanem a kalandvágy is hajtja a vállalkozókat, akiket persze gondolkodás nélkül magára hagy a „megbízó”, ha a hatóságok rajtakapják.

A kémkedés ma már nem feltétlenül kémekkel történik és az európai biztonsági szolgálatok egyre gyakrabban tapasztalják, hogy külföldi hírszerző szervezetek – különösen Oroszországból – hétköznapi embereket toboroznak kisebb-nagyobb szabotázs- vagy információgyűjtési feladatokra - állítja a Politiconak interjút adó Youssef Ait Daoud, a holland Nemzeti Nyomozó és Különleges Műveleti Egység hírszerzésért és nemzetbiztonsági fenyegetésekért felelős igazgatója.

A jelenség alapjaiban változtatja meg a fenyegetés természetét, hiszen nem kiképzett ügynökökkel, hanem látszólag teljesen átlagos civilekkel kell szembenézni.

A toborzás jellemzően online történik, sokszor közösségi platformokon vagy titkosított üzenetküldő alkalmazásokon (Telegram) keresztül, és - bár nem tüntetik fel nagybetűkkel a megrendelő nemzetet - az ajánlatok egyszerűek és direktek: pénzt és kalandot ígérnek a szabotázsakciókért.

A hatóságok szerint sokan éppen emiatt vállalják el ezeket a feladatokat – nem ideológiai meggyőződésből, hanem anyagi okokból vagy az izgalom kedvéért. Ez a motivációs háttér különösen megnehezíti a megelőzést, mivel az érintettek nem illeszkednek a klasszikus biztonsági kockázati profilozásba, ahol az elkövetők alapvetően szélsőséges közösségekben mozognak, és jellemzően nyilvánosan lekövethető érdeklődésük van a radikális ideológiák vagy a fegyverek-bombák iránt.

A jelenséget a szakértők egyre gyakrabban írják le a „bűnözés mint szolgáltatás” kifejezéssel. Ebben a modellben a hírszerző szolgálatok kiszervezik az alacsonyabb szintű műveleteket, mint például kisebb gyújtogatások, megfigyelés, adatgyűjtés vagy akár egyszerű dezinformáció terjesztés.

A megbízottak könnyen pótolhatók, így a megrendelő állam számára alacsonyabb a kockázat, hiszen a végrehajtás decentralizáltsága miatt jóval nehezebben visszakövethető.

Az egyik ismert eset Hollandiában történt, ahol három, 17 éves fiatalt vettek őrizetbe. A gyanú szerint egy orosz állami hátterű hackercsoport megbízásából próbálták feltérképezni a kulcsfontosságú Hágában található intézmények – köztük diplomáciai és nemzetközi szervezetek – internetes hálózatát egy Wi-Fi lehallgató eszközzel, amellyel csak az épületek közelébe kellett kerülniük.

Egy másik, kevésbé látványos, de tipikus példa az olyan feladatok köre, amikor online felületeken keresnek jelentkezőket egyszerű szabotázsakciókra. Előfordul, hogy konkrét összegeket ajánlanak fel például kisebb rongálásokért vagy gyújtogatásért. Ezek az akciók önmagukban nem mindig tűnnek jelentősnek, de összeadódva hozzájárulhatnak a társadalmi bizonytalanság erősítéséhez és az infrastruktúra zavarásához.

A hatóságok szerint a tendencia az ukrajnai háború kezdete óta gyorsult fel, de ma már nem csak Oroszország jelent fenyegetést, hanem Kína és Irán tevékenységére is rendszeresen figyelmeztetnek az európai hírszerző szervek.

A felderítés és a bizonyítás azonban kifejezetten nehéz, hiszen a műveletek gyakran a „szürkezónában”, a békés véleménynyilvánítás és a nyílt háborús szabotázs határán, sokszor teljesen online térben zajlanak.

Ráadásul jogilag is kihívást jelent bizonyítani, hogy az elkövető tudatosan egy idegen állam érdekében járt el, hiszen nem feltétlenül tudnak a megbízás eredetéről.

A jelenségre reagálva több európai ország is szigorította a szabályozását, és figyelemfelhívó kampányokat indított. A cél az, hogy a potenciális „alkalmi ügynökök” felismerjék a kockázatokat, és ne váljanak egy olyan rendszer részévé, ahol „beszállítóként” könnyen feláldozható eszközökké válnak.

Bár a leginkább hibrid hadviselésnek minősülő beavatkozások már az ukrajnai háború 2022-es újraélesedése előtt is jelen voltak, azóta jelentősen megnőtt az esetek száma. Tavaly év végére rendszeressé váltak a kritikus európai létesítmények körüli drónberepülések, és a legtöbb európai vezető arra számít, hogy

ha saját szempontjából sikeresen tudja lezárni a háborút Vlagyimir Putyin orosz elnök, akkor csak még nagyobb figyelmet fordít majd az ilyen jellegű destabilizáló akciók szaporítására.

