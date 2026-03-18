Von der Leyen totálisan átírja a játékszabályokat: teljes egységesítésbe kezd a vállalkozások szabályozásában

Az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyen olyan egységes vállalati keretrendszerrel állt elő amely lehetővé tenné, hogy cégek 48 órán belül, teljesen online, minimális költséggel jöjjenek létre az EU-ban. Az új „EU Inc.” modell egyetlen szabályrendszerrel váltaná ki a 27 tagállami jogrendszer közötti eligazodást, miközben egyszerűsítené az adminisztrációt és a működést. A javaslat digitális alapú működést, könnyebb befektetési feltételeket és rugalmas részvénystruktúrát is tartalmaz. A cél az, hogy az innovatív vállalkozások számára az EU versenyképesebb és kiszámíthatóbb környezetté váljon.

Az Európai Bizottság bemutatta az úgynevezett „EU Inc.” javaslatot, amely egy egységes, választható vállalati jogi keretrendszert hozna létre az Európai Unióban. A kezdeményezés a régóta emlegetett „28. rezsim” alapját képezné, azonban nem merül ki ebben: az EU Inc. ennek a szélesebb csomagnak a vállalati jogi pillére, amely mellett a Bizottság további intézkedéseket is tervez a finanszírozás, az adózás, a digitalizáció és a munkaerőpiac területén.

A Bizottság indoklása szerint jelenleg az uniós vállalkozások jelentős adminisztratív és jogi akadályokkal szembesülnek.

Egy cég több tagállamban történő működése esetén 27 különböző jogrendszerhez és több mint 60 eltérő vállalati formához kell alkalmazkodni.

Ez a széttagoltság nemcsak költségeket növel, hanem lassítja is a növekedést, mivel a cégalapítás és a működés megszervezése akár heteket vagy hónapokat is igénybe vehet.

az EU-n belüli kereskedelmi korlátok jobban ártanak nekünk, mint a külső vámok.

- hangsúlyozta Ursula von der Leyen utalva a hirhedt Dhragi-jenetés talán legfontosabb konklúzióira, miszerint az árukereskedelemben ~40, a szolgáltatásoknak ~100 százalékos vámtehernek felel meg, ha valaki mind a 27 állam szabályainak meg próbál felelni.

Az EU Inc. ezt a problémát egy rendeleti formában bevezetett, egységes szabályrendszerrel kezelné. A vállalkozások választhatnák ezt az uniós keretet a nemzeti rendszerek helyett, ami elvben csökkentené az adminisztratív terheket és megkönnyítené a piaci terjeszkedést.

Az EU Inc. ezért több fronton ígér radikális egyszerűsítéseket, hogy a valóban versenyképesnek bizonyuló uniós cég a lehető legkönnyebben ki tudják terjeszteni vállalkozásaikat:

Gyorsabb cégalapítás: a vállalkozásokat 48 órán belül, teljesen online módon lehetne létrehozni, 100 euró alatti költséggel, minimális alaptőke-követelmény nélkül.

Egyszerűbb adminisztráció: a cégeknek elegendő lenne egyszer benyújtaniuk adataikat egy uniós szintű felületen keresztül, amely összekapcsolja a nemzeti cégnyilvántartásokat. A későbbiekben egy központi uniós nyilvántartás is létrejönne. Az adóazonosító és áfaazonosító számok megszerzése is ismételt dokumentáció nélkül történne.

Teljes digitalizáció: a vállalati működés teljes életciklusában alapértelmezetté válna a digitális ügyintézés.

Egyszerűbb befejezés és újrakezdés: digitális felszámolási eljárások és egyszerűsített fizetésképtelenségi szabályok segítenék a vállalkozások lezárását, ami különösen az innovatív startupok számára fontos.

Befektetések ösztönzése: megszűnnének a személyes jelenléthez kötött formalitások, egyszerűsödne a részvények átruházása, és nem lenne kötelező közvetítők bevonása bizonyos tranzakciókhoz. A tagállamok lehetőséget kapnának arra is, hogy az EU Inc. cégek számára tőzsdei hozzáférést biztosítsanak.

Munkaerő bevonzás erősítése: lehetővé válna az uniós szintű munkavállalói részvényopciós rendszerek alkalmazása, ahol az adózás csak a tényleges jövedelemszerzéskor történne.

Teljes hozzáférés az egységes piachoz: a cégek szabadon választhatnák meg, mely tagállamban jegyzik be őket, miközben egy tiltott gyakorlatokat tartalmazó lista biztosítaná az egyenlő bánásmódot a nemzeti vállalkozásokkal.

Visszaélések elleni garanciák: a nemzeti munkaügyi és szociális szabályok változatlanul alkalmazandók maradnak, beleértve például a munkavállalói részvételre vonatkozó előírásokat is.

Rugalmas részvénystruktúra: a cégek különböző jogokkal rendelkező részvényosztályokat hozhatnak létre, ami például a tulajdonosi kontroll megőrzését segítheti.

A Bizottság a jogalkotási javaslattal párhuzamosan egy közleményt is elfogadott, amely a „28. rezsim” további elemeit vázolja fel. Ebben kiemelt szerepet kap a vállalkozások és a hatóságok közötti kapcsolattartás további digitalizációja, például egy európai üzleti digitális azonosító (European Business Wallet) bevezetésével.

A közlemény emellett javasolja, hogy a tagállamok hozzanak létre specializált bírósági fórumokat az EU Inc.-re vonatkozó jogviták kezelésére, biztosítva az egységes jogalkalmazást. Felmerül továbbá a határokon átnyúló távmunka teljes liberalizációjának lehetősége az innovatív vállalkozások számára, amely egy tervezett munkavállalási csomag (Fair Labour Mobility) részeként kerülhet napirendre.

A finanszírozási feltételek javítása érdekében a Bizottság több kapcsolódó kezdeményezést is megemlít, például a megtakarítási és beruházási unióra épülő intézkedéseket, a nyugdíjalapok befektetési szabályainak esetleges felülvizsgálatát, valamint a kockázatitőke-alapokra vonatkozó szabályozás átdolgozását. Az adózás területén a központi irodai adózás (HOT) lehetőségét vetik fel a kkv-k számára, míg a BEFIT kezdeményezés egy egységes társaságiadó-keret kialakítását célozza.

A Bizottság ajánlást is elfogadott a különböző vállalkozási szintek egységes definíciójára, amely a szakpolitikai nyomon követés és a célzott intézkedések szempontjából meghatározó lehet.

Ennek megfelelően Innovatív vállalatnak minősül az a cég, amelynek kutatás-fejlesztési ráfordítása az elmúlt három évben elérte működési költségeinek legalább 10 százalékát vagy árbevételének legalább 5 százalékát, illetve amely jelentős, piaci vagy technológiai kockázatot hordozó innovációt fejleszt.

Ezen belül két további alkategóriát különböztettek meg, amelyek várhatóan a 2028-tól induló költségévetési ciklusban jelentős mértékben részesedhetnek majd az újonnan betervezett Versenyképességi Alap forrásaiból:

Startupnak azok számítanak, amelyek kevesebb mint 100 főt foglalkoztatnak, éves árbevételük vagy teljes vagyonuk nem haladja meg a 10 millió eurót, és tíz évnél fiatalabbak. Scaleup kategóriába azok a cégek tartoznak, amelyek árbevétele vagy mérlegfőösszege meghaladja a 10 millió eurót, az elmúlt két évben legalább 20 százalékos növekedést értek el, és 750 főnél kevesebb alkalmazottal működnek, vagy nem jegyzettek a tőzsdén.

A jogalkotási folyamat következő lépéseként a javaslat az Európai Parlament és a Tanács elé kerül, ahol

az elképzelések szerint 2026 végére születhet meg a megállapodás.

Bár egyelőre igazán hangos ellenzői nincsenek a 28. rezsimnek, egyes tagállamoknak érzékeny lehet a kérdés, hiszen a teljes jogharmoizáció hiányában például könnyen arra tendálhatnak a vállalkozások, ahol előnyösebb szabályok vannak, pl. lazább munkajogi törvények.

Címlapkép forrása: EU