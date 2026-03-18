Von der Leyen totálisan átírja a játékszabályokat: teljes egységesítésbe kezd a vállalkozások szabályozásában

Az Európai Bizottság bemutatta az úgynevezett „EU Inc.” javaslatot, amely egy egységes, választható vállalati jogi keretrendszert hozna létre az Európai Unióban. A kezdeményezés a régóta emlegetett „28. rezsim” alapját képezné, azonban nem merül ki ebben: az EU Inc. ennek a szélesebb csomagnak a vállalati jogi pillére, amely mellett a Bizottság további intézkedéseket is tervez a finanszírozás, az adózás, a digitalizáció és a munkaerőpiac területén.
A Bizottság indoklása szerint jelenleg az uniós vállalkozások jelentős adminisztratív és jogi akadályokkal szembesülnek.
Egy cég több tagállamban történő működése esetén 27 különböző jogrendszerhez és több mint 60 eltérő vállalati formához kell alkalmazkodni.
Ez a széttagoltság nemcsak költségeket növel, hanem lassítja is a növekedést, mivel a cégalapítás és a működés megszervezése akár heteket vagy hónapokat is igénybe vehet.
az EU-n belüli kereskedelmi korlátok jobban ártanak nekünk, mint a külső vámok.
- hangsúlyozta Ursula von der Leyen utalva a hirhedt Dhragi-jenetés talán legfontosabb konklúzióira, miszerint az árukereskedelemben ~40, a szolgáltatásoknak ~100 százalékos vámtehernek felel meg, ha valaki mind a 27 állam szabályainak meg próbál felelni.
Az EU Inc. ezt a problémát egy rendeleti formában bevezetett, egységes szabályrendszerrel kezelné. A vállalkozások választhatnák ezt az uniós keretet a nemzeti rendszerek helyett, ami elvben csökkentené az adminisztratív terheket és megkönnyítené a piaci terjeszkedést.
Az EU Inc. ezért több fronton ígér radikális egyszerűsítéseket, hogy a valóban versenyképesnek bizonyuló uniós cég a lehető legkönnyebben ki tudják terjeszteni vállalkozásaikat:
Gyorsabb cégalapítás: a vállalkozásokat 48 órán belül, teljesen online módon lehetne létrehozni, 100 euró alatti költséggel, minimális alaptőke-követelmény nélkül.
Egyszerűbb adminisztráció: a cégeknek elegendő lenne egyszer benyújtaniuk adataikat egy uniós szintű felületen keresztül, amely összekapcsolja a nemzeti cégnyilvántartásokat. A későbbiekben egy központi uniós nyilvántartás is létrejönne. Az adóazonosító és áfaazonosító számok megszerzése is ismételt dokumentáció nélkül történne.
Teljes digitalizáció: a vállalati működés teljes életciklusában alapértelmezetté válna a digitális ügyintézés.
Egyszerűbb befejezés és újrakezdés: digitális felszámolási eljárások és egyszerűsített fizetésképtelenségi szabályok segítenék a vállalkozások lezárását, ami különösen az innovatív startupok számára fontos.
Befektetések ösztönzése: megszűnnének a személyes jelenléthez kötött formalitások, egyszerűsödne a részvények átruházása, és nem lenne kötelező közvetítők bevonása bizonyos tranzakciókhoz. A tagállamok lehetőséget kapnának arra is, hogy az EU Inc. cégek számára tőzsdei hozzáférést biztosítsanak.
Munkaerő bevonzás erősítése: lehetővé válna az uniós szintű munkavállalói részvényopciós rendszerek alkalmazása, ahol az adózás csak a tényleges jövedelemszerzéskor történne.
Teljes hozzáférés az egységes piachoz: a cégek szabadon választhatnák meg, mely tagállamban jegyzik be őket, miközben egy tiltott gyakorlatokat tartalmazó lista biztosítaná az egyenlő bánásmódot a nemzeti vállalkozásokkal.
Visszaélések elleni garanciák: a nemzeti munkaügyi és szociális szabályok változatlanul alkalmazandók maradnak, beleértve például a munkavállalói részvételre vonatkozó előírásokat is.
Rugalmas részvénystruktúra: a cégek különböző jogokkal rendelkező részvényosztályokat hozhatnak létre, ami például a tulajdonosi kontroll megőrzését segítheti.
A Bizottság a jogalkotási javaslattal párhuzamosan egy közleményt is elfogadott, amely a „28. rezsim” további elemeit vázolja fel. Ebben kiemelt szerepet kap a vállalkozások és a hatóságok közötti kapcsolattartás további digitalizációja, például egy európai üzleti digitális azonosító (European Business Wallet) bevezetésével.
A közlemény emellett javasolja, hogy a tagállamok hozzanak létre specializált bírósági fórumokat az EU Inc.-re vonatkozó jogviták kezelésére, biztosítva az egységes jogalkalmazást. Felmerül továbbá a határokon átnyúló távmunka teljes liberalizációjának lehetősége az innovatív vállalkozások számára, amely egy tervezett munkavállalási csomag (Fair Labour Mobility) részeként kerülhet napirendre.
A finanszírozási feltételek javítása érdekében a Bizottság több kapcsolódó kezdeményezést is megemlít, például a megtakarítási és beruházási unióra épülő intézkedéseket, a nyugdíjalapok befektetési szabályainak esetleges felülvizsgálatát, valamint a kockázatitőke-alapokra vonatkozó szabályozás átdolgozását. Az adózás területén a központi irodai adózás (HOT) lehetőségét vetik fel a kkv-k számára, míg a BEFIT kezdeményezés egy egységes társaságiadó-keret kialakítását célozza.
A Bizottság ajánlást is elfogadott a különböző vállalkozási szintek egységes definíciójára, amely a szakpolitikai nyomon követés és a célzott intézkedések szempontjából meghatározó lehet.
Ennek megfelelően Innovatív vállalatnak minősül az a cég, amelynek kutatás-fejlesztési ráfordítása az elmúlt három évben elérte működési költségeinek legalább 10 százalékát vagy árbevételének legalább 5 százalékát, illetve amely jelentős, piaci vagy technológiai kockázatot hordozó innovációt fejleszt.
Ezen belül két további alkategóriát különböztettek meg, amelyek várhatóan a 2028-tól induló költségévetési ciklusban jelentős mértékben részesedhetnek majd az újonnan betervezett Versenyképességi Alap forrásaiból:
- Startupnak azok számítanak, amelyek kevesebb mint 100 főt foglalkoztatnak, éves árbevételük vagy teljes vagyonuk nem haladja meg a 10 millió eurót, és tíz évnél fiatalabbak.
- Scaleup kategóriába azok a cégek tartoznak, amelyek árbevétele vagy mérlegfőösszege meghaladja a 10 millió eurót, az elmúlt két évben legalább 20 százalékos növekedést értek el, és 750 főnél kevesebb alkalmazottal működnek, vagy nem jegyzettek a tőzsdén.
A jogalkotási folyamat következő lépéseként a javaslat az Európai Parlament és a Tanács elé kerül, ahol
az elképzelések szerint 2026 végére születhet meg a megállapodás.
Bár egyelőre igazán hangos ellenzői nincsenek a 28. rezsimnek, egyes tagállamoknak érzékeny lehet a kérdés, hiszen a teljes jogharmoizáció hiányában például könnyen arra tendálhatnak a vállalkozások, ahol előnyösebb szabályok vannak, pl. lazább munkajogi törvények.
Olyat lépett Izrael, amit később még megbánhat: végleg elszállhatott a béke reménye a kulcsfigura meggyilkolásával
A keményvonalasok malmára hajthatják a vizet.
Hamarosan érkeznek a kormány bejelentései
Jön a Kormányinfó.
Idén még nem voltak ilyen drágák a jelzáloghitelek Amerikában
Csökkent a hiteligénylések száma is.
Lecsapott az izraeli légierő: pusztító támadás ért egy iráni gázlétesítményt, beleremegtek a piacok
Az ország legnagyobb gázfeldolgozó létesítményéről lehet szó.
Több milliárdból terjeszkedik a hazai pékáruk ismert gyártója
A Ceres Tatán épít sütőüzemet.
Szavazz ránk, hátha nyerünk a Klasszison
Idén is indul a HOLD a Klasszis díjátadón, három kategóriában tudsz ránk szavazni: a legjobb alapkezelő, a legjobb portfóliómenedzser és a legjobb feltörekvő portfóliómenedzser esetén... T
Az arany drága, de a bányákban még van lehetőség
Az arany kínálata a korlátozott növekedés miatt szinte teljesen kiszámítható, ráadásul nyakunkon a "peak gold", azaz a kitermelés csúcspontja. Az árfolyam már így is mindenkori... The post
Jön a Revolut magyarországi fióktelepe. Díjmódosításokra is készülni kell
Érkezik a Revolut magyarországi fióktelepe, az ügyfelek magyar bankszámlát kapnak. Ezzel egyidőben díjmódosításokat is bejelentett a cég: a jövőben kedvezőbb feltételekkel történhet a dev
Tarozások elévülése 2014 előtt és után
Az elévülés megállapításának szempontjából nem mindegy, hogy egy tartozás 2014 előtt, vagy után keletkezett, mivel ekkor változott a Ptk. és vele a szabályozás. Akinek 2014. előtt keletk
Behajthatják rajtad az elévült tartozást?
Ijesztően nagy nagy számot mutat az elévült tartozások végrehajtása napjainkban, illetve azok az esetek, amikor a végrehajtó látszólag minden előzmény nélkül letiltja a a jövedelmet és vis
Miért szeretem nagyon az aranyat?
Óriási ralin van túl az arany, és a legtöbb elemző szerint ugyan fundamentálisan megalapozott a további emelkedés, nincs már benne akkora felértékelődési potenciál. Viszont bőven... The pos
Helyi iparűzési adó: tipikus hibák a HIPA-alap számításánál
A helyi iparűzési adóalap (HIPA-alap) pontos meghatározása az év végi zárási feladatok egyik meghatározó lépése. Bár a helyi iparűzési adó mértéke jellemzően alacsony, a HIPA adóa
Követett részvények - 2026. március
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Falba ütközött Trump mesterterve: itt van a fordulat – Ki nyeri meg a háborút?
Egyelőre süket fülekre talált az amerikai elnök követelése.
Trump iráni háborúja nélkülözi a rációt: mi jöhet most?
Három hét után segítséget kért az amerikai elnök.
A magyar boltok polcain is látni fogjuk, ha tovább tart az iráni háború
Komoly drágulás jöhet.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!