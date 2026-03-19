Azonnali összedolgozásra fogják fegyvergyáraikat Európa legerősebb vezetői

Friedrich Merz német kancellár és Emmanuel Macron francia elnök a napokban megállapodtak abban, hogy „végső közvetítési kísérletet” indítanak a régóta elakadt FCAS harci repülőgép és légtér ellenőrzési program ügyében - tudta meg a Politico. A német kormányzati forrásokra hivatkozó lap szerint az időzítés nem véletlen:
a közelgő költségvetési döntések miatt legkésőbb április közepéig eredményt kell felmutatni.
Az FCAS (Future Combat Air System) egy francia–német–spanyol közös fejlesztésű, következő generációs harci repülőrendszer, amely nem csupán egy új vadászgépet jelentene, hanem egy komplex egymásra épülő koncepciót egy adott légtér védelmére.
Ennek része lenne egy új generációs vadászgép, pilóta nélküli kísérő drónok, valamint fejlett kommunikációs és adatmegosztási hálózatok. A projekt célja, hogy hosszú távon leváltsa a jelenlegi európai platformokat, például a Rafale és az Eurofighter flottákat, és biztosítsa Európa stratégiai autonómiáját a légiharc területén.
A program azonban évek óta komoly nehézségekkel küzd, mivel a felek közt feloldhtatlannak tűnő vita alakult ki az ipari munkamegosztásban és a szellemi tulajdon kérdésében a francia Dassault Aviation és a német Airbus között.
A két cég már a 2010-es évek végén elindították az együttműködést, de a konkrét fejlesztési szakaszok finanszírozása és irányítása körüli konfliktusok rendre késleltették az előrelépést. Az elmúlt években többször is felmerült, hogy a projekt teljesen zátonyra futhat.
A ukrán háború 2022-es újraélesedése és az azóta gyűrődző geopolitikai nyomás miatt azonban kellő kényszert szült arra, hogy a két európapárti vezető kezébe vegye az ügy elrendezését.
Macron hangsúlyozta, hogy a francia és a német hadsereg egyaránt támogatja a projektet, és az ipari szereplők is elismerik annak stratégiai értelmét, még ha egymással nem is tudtak eddig megegyezni. Ilyen szinten az előrelépés már megtörtént, ugyanakkor szerinte a politikai vezetés feladata, hogy rábírja a vállalatokat a kompromisszumra és az együttműködésre.
Közösen úgy döntöttünk, hogy a következő hetekben missziót indítunk az Airbus és a Dassault közötti kapcsolatok szorosabbá tételére. Ezt nyugodtan és tiszteletteljesen kell végrehajtanunk, hogy közös nevezőre jussunk. A stratégiai irányvonal azonban egyértelmű, és ebben minden érintett fél egyetért.
- mondta el Macron a csütörtöki EU-csúcs megkezdése előtt nem sokkal.
Ha a következő hetekben valóban sikerül kompromisszumot elérni, az nemcsak az FCAS jövőjét biztosíthatja, hanem a két ország által dominált E6 formációba vetett bizalmat is megalapozhatja, amely végső soron a többsebességes EU valamilyen formájának megalapozásához vezethet, ahol egyes felek szorosabb integrációra törekednek, az erősebb globális fellépés érdekében.
