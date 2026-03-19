Barátság kőolajvezeték: exkluzív részleteket tudtunk meg a tényfeltáró bizottság látogatásáról

Az uniós csúcs előtt közös levélben fordult a magyar és a szlovák külügyminisztérium az Európai Bizottság elnökéhez, Ursula von der Leyenhez, amelyben élesen bírálták az uniós intézmények fellépését a Barátság kőolajvezeték ügyében. A dokumentumban azt írták: csalódottak az EU „hajlandóságának és képességének hiánya” miatt, amiért nem képviseli következetesen a tagállamok érdekeit Ukrajnával szemben a tranzit újraindításának kérdésében. Kiemelték, hogy a vezeték megszakadása már január 27-én bekövetkezett, azóta mintegy ötven nap telt el, miközben szerintük az uniós reakció „lassú és hatástalan”.
A levél külön kifogásolja, hogy a magyar és a szlovák fél csak a médiából értesült arról, hogy az Európai Bizottság szakértőket küldött a Brod környéki sérült nyomóállomáshoz és tranzitszakaszhoz. Mint arról beszámoltunk, Ursula von der Leyen kedden jelentette be, hogy
az uniós végrehajtó testület tényfeltáró delegációt küldene az orosz dróntámadás miatt megsérült vezeték állapotának felmérésére, valamint hogy Brüsszel pénzt is ad a helyreállítási munkálatokra az ukrán félnek, amit Volodimir Zelenszkij elnök el is fogadott.
A birtokunkba került diplomáciai levélben a két tagállam külügyminiszterei azt írják, Budapest és Pozsony kezdettől fogva jelezték, hogy saját szakértőiket is bevonnák a helyszíni vizsgálatba, ám erre nem került sor.
Ez szerintük megkérdőjelezi a vizsgálat hitelességét, és aláássa az átláthatóságot.
A két ország ismételten egy átfogó, közös szakértői misszió felállítását sürgeti, amely pontos képet adna a károk mértékéről és a helyreállítás ütemezéséről, valamint azt is kéri, hogy az EU gyakoroljon nyomást Ukrajnára a helyzet gyors rendezése érdekében.
A csúcs helyszínén egy diplomata a Portfolio kérdésére azt mondta: a tényfeltáró küldetés megszervezése jóval bonyolultabb, mint elsőre látszik, mert az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusának aktiválásához kötődik. Elmondása szerint ez a mechanizmus – amelyet eredetileg katasztrófavédelmi célokra hoztak létre – csak akkor indítható el, ha az érintett fél, jelen esetben Ukrajna, hivatalosan kéri, és a tagállamok is jóváhagyják. A diplomata szerint enélkül a szakértők nem juthatnak el a helyszínre, így a vizsgálat tényleges megkezdése is csúszik.
Hozzátette: jelenleg az EU intézményei és a tagállamok is keresik a megfelelő jogi és intézményi megoldást arra, hogyan lehetne a mechanizmust aktiválni, vagy adott esetben más formában mégis elindítani a küldetést.
Úgy fogalmazott, hogy a folyamat több lépcsős: először biztonsági ellenőrzéseken kell átesnie a kijelölt csoportnak, ezt követi a hivatalos aktiválás, majd csak ezután történhet meg a helyszíni látogatás. A diplomatának ugyanakkor nem volt egyértelmű információja arról, hogy ezek a lépések pontosan hol tartanak, és hogy a szükséges ukrán jóváhagyás megszületett-e.
Lapunk kérdésére azt is elmondta, hogy bár már vannak uniós szakértők Ukrajnában, ők nem kifejezetten ehhez a misszióhoz tartoznak, hanem más uniós programok keretében dolgoznak ott.
A most szervezett tényfeltáró küldetés esetében viszont még nem tisztázott teljesen a résztvevők köre, illetve az sem, hogy milyen státuszban dolgoznak majd – a Bizottság alkalmazottjaiként vagy független szakértőként.
A diplomata külön kiemelte, hogy jelenleg nincs tudomása arról, hogy magyar vagy szlovák szakértők részt vennének a misszióban, ami egybevág a két ország levelében megfogalmazott kritikával.
A folyamat csúszását jól mutatja, hogy az eredeti tervek szerint a küldetést még az uniós csúcs előtt koordinálták volna, hogy a vezetők már konkrét információk birtokában tárgyalhassanak a kérdésről. Ez azonban nem történt meg: a diplomata szerint a csúcs napján sem volt egyértelmű, hogy a misszió ténylegesen elindult-e, vagy még mindig az engedélyezési szakaszban van.
A vita hátterében egy gyorsan eszkalálódó konfliktus áll a Barátság kőolajvezeték körül, amelyen keresztül Magyarország és Szlovákia továbbra is orosz olajat kap. Január 27-én egy dróntámadás következtében leálltak a szállítások a brodi szivattyúállomás közelében. Február közepén Budapest és Pozsony alternatív megoldásként a horvát Adria vezetéken keresztül próbált volna orosz olajat importálni, de ezt Zágráb elutasította az uniós és amerikai szankciókra hivatkozva. Ugyanakkor nem orosz fosszillis hordozók betöltését engedélyezték.
A helyzet ezt követően gyorsan politikai konfliktussá vált: Magyarország és Szlovákia azzal vádolta Ukrajnát, hogy szándékosan nem állítja helyre a vezetéket, míg Kijev szerint a sérülések miatt objektíve nem lehetséges az azonnali újraindítás. Február 20-án Magyarország ennek nyomán az általános ügyek tanácsában megvétózta az Ukrajnának szánt, mintegy 90 milliárd eurós uniós hitelcsomaghoz kapcsolódó jogszabályt, amely egyhangú döntést igényelt – noha maga, valamint Szlovákia és Csehország sem veszt részt a finanszírozásban.
A feszültség ezt követően tovább nőtt: Ursula von der Leyen február végén, kijevi látogatásán ugyan azt mondta, hogy a hitel „így vagy úgy” megvalósul, és Volodimir Zelenszkijt a javítások felgyorsítására kérte, de a konkrét előrelépés elmaradt.
Március elején Orbán Viktor egy tényfeltáró küldetés felállítását javasolta, miközben a vita személyes és politikai szinten is kiéleződött. Március 17-én Ukrajna végül beleegyezett egy európai bizottsági vezetésű vizsgálatba, de annak gyakorlati megvalósítása – a diplomata beszámolója szerint – továbbra is akadozik.
Ukrajna viszont elutasította a magyar szakértők helyszíni szemléjét, amelyet Czepek Gábor energiaügyi miniszterhelyettes vezetett, mert állításuk szerint a magyar küldöttség csak egy nappal az érkezése előtt jelezte az érkezését. Kijev más időpontot javasolt, amelyről hivatalos diplomáciai egyeztetési kommunikációt kértek, de a magyar fél ezt elutasította.
Címlapkép forrása: EU
Terjed a halálos vírus Angliában, nem sikerült megfékezni
Hét új esetet azonosítottak.
Keményen fellép Kína a fentanil-bűnözés ellen
22 bűncselekményt vizsgáltak.
Kiderült, melyik EU-s országot sújtja a legjobban a Hormuzi-szoros lezárása
Friss tanulmány világít rá a kitettségekre.
Putyin eltűnt: kiderült, mi állhat a háttérben
Régóta nem látták.
Új járatot jelentett be Budapestről a Ryanair!
Heti négyszer fog közlekedni.
Szintet lépett a háború: rendesen szétverik a légitársaságokat
Nagyon komplex problémákat teremt a háborús helyzet.
A teljes hazai benzin- és dízelkészletet felszabadították – Megtudtuk, mekkora a baj
Három lábon áll a magyarországi ellátás.
A teljes hazai benzin- és dízelkészletet felszabadították – Megtudtuk, mekkora a baj
Három lábon áll a magyarországi ellátás.
Bod Péter Ákos: a hitelminősítők készen állnak – Mennyire aggódhat Magyarország?
Olajválságálló a magyar gazdaság?
Falba ütközött Trump mesterterve: itt van a fordulat – Ki nyeri meg a háborút?
Egyelőre süket fülekre talált az amerikai elnök követelése.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!