Magyarország kilenc másik tagállammal együtt dobott bombát az uniós csúcstalálkozóra

Az EU-csúcs előtt ismét Ukrajna finanszírozása került reflektorfénybe, miután Magyarország és Szlovákia megvétózta a 90 milliárd eurós hitelcsomagot – a Barátság kőolajvezeték körüli konfliktus megint összekötötte az energiát, a háborút és az uniós döntéshozatal bénultságát. A találkozó valódi gazdasági tétje azonban nem ez, hanem az, hogyan húzza ki az EU a versenyképességi lemaradásból a saját iparát a tartósan magas energiaárak és a globális nyomás közepette. A napirend keményebb, konkrétabb beavatkozásokat ígér: egységes piacmélyítést, adminisztratív egyszerűsítést, erősebb iparpolitikát és az áramár-szabályok újragondolását, a „One Europe, one market” menetrenddel 2027 végéig. Közben az ETS felülvizsgálatát Magyarország már tíz másik tagállammal együtt követeli, ami egy konfliktusos csúcsot vetít előre.

Az uniós állam- és kormányfők csütörtökön kezdődő csúcstalálkozója előtt megint az Ukrajna támogatásáról szóló vita került a politikai fókuszba, miután Magyarország és Szlovákia megvétózta a 90 milliárd eurós, erősített együttműködés keretében folyósítandó hitelt. A háttérben a Barátság kőolajvezeték körül kirobbant politikai konfliktus áll, vagyis megint egy olyan ügy tolta előtérbe a nagy geopolitikai vitát, amely közvetlenül összekapcsolja az energiapolitikát, az orosz háborút és az uniós döntéshozatal működési zavarait.

A csúcs érdemi gazdasági mondanivalója azonban ettől még nem az ukrán finanszírozás körül fog forogni, hanem sokkal inkább arról, hogyan próbálja az Európai Unió kezelni a versenyképességi lemaradást, az ipari nyomást és a magas energiaárak problémáját.

A napirendből – és a Portfolio-nak nyilatkozó uniós tisztviselők és diplomaták beszámolói alapján – a legerősebb blokk a versenyképesség, az egységes piac és az energiaárak hármasa. Ez nem véletlen: az elmúlt két évben egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy az uniós ipar számára már nemcsak a munkaerőköltség, a szabályozási teher vagy a kínai verseny jelent problémát, hanem az is, hogy Európában tartósan magasabbak az energiaköltségek, mint több fontos globális versenytársnál. A most a kormányfők elé kerülő jogi szöveg ennek megfelelően már nem általános politikai deklarációkat sorol, hanem elég pontosan kijelöli, hol kellene beavatkozni:

az egységes piac mélyítésében, a vállalati működés egyszerűsítésében, az iparpolitika erősítésében és az áramárakat befolyásoló szabályok felülvizsgálatában.

A Portfolio által látott tanácsi következtetés tervezetének egyik legfontosabb mondata az, hogy a jelenlegi globális környezetben a „magasan versenyképes szociális piacgazdaság” uniós célját csak új lendülettel lehet fenntartani. Ez a brüsszeli nyelven megfogalmazott mondat a gyakorlatban azt jelenti, hogy az EU vezetői már nem tekintik adottnak az európai gazdasági modell versenyképességét. Az elmúlt időszakban az amerikai vámpolitika és cégtámogatások, a kínai állami iparfejlesztés, az energiaár-sokk, valamint a technológiai lemaradás egyszerre növelték a nyomást a kontinensen.

Erre reagálva indul el az „Egy Európa, egy piac” agenda, amelyet a csúcstalálkozó szerint legkésőbb 2027 végéig kellene végrehajtani.

A politikai koncepció mögött az a felismerés áll, hogy az uniós vállalatok jelentős része továbbra sem tud valóban egységes piacként működni az EU-ban. Hiába van elvileg közös piac, a gyakorlatban sok ágazatban továbbra is 27 féle nemzeti adminisztratív, cégjogi, szolgáltatási, engedélyezési és megfelelési rendszer működik.

Ez különösen fájdalmas a kisebb, innovatív vállalatoknak, amelyek nem azért nem nőnek európai méretűre, mert nincs piacuk, hanem azért, mert minden határon átlépés új jogi és bürokratikus alkalmazkodást jelent. A mostani csúcsanyag ezért már nem egyszerűen a belső piac „jobb működéséről” beszél, hanem kimondottan arról, hogy ahol lehet, az uniós szabályoknak kellene leváltaniuk a 27 nemzeti szabályhalmazt.

Ennek a gondolatnak a leglátványosabb eleme a 28. rezsim első fázisa, vagyis az uniós cégforma, a „Europe Inc,” terve.

A dokumentum alapján ez egy önkéntesen választható, digitális alapú vállalati jogi rezsim lenne, amelyet főként innovatív cégek, startupok és kkv-k használhatnának arra, hogy több tagállamban egyszerűbben működjenek és növekedjenek. A jelentősége jóval nagyobb annál, mint amit a technikai jogi nyelvezet sugall. Ha ez tényleg működőképes formát kap, akkor az EU egy régi problémára próbálna végre operatív választ adni: arra, hogy egy európai startup sokszor könnyebben lép piacra Amerikában, mint több uniós tagállamban egyszerre.

A 28. rezsim azért is érdekes, mert az utóbbi években a brüsszeli gazdaságpolitikai gondolkodás egyik visszatérő toposza lett, hogy Európában nem a kutatás vagy az innováció hiánya a legnagyobb baj, hanem a méretnövelésé. Sok jó ötlet, jó technológia és jó cég indul el, de kevésből lesz kontinensléptékű vállalat. A mostani javaslat tulajdonképpen erre próbál egyszerre jogi és adminisztratív választ adni. A tagállami kormányfők várhatóan megállapodnak arról, hogy a társjogalkotóknak – az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak – 2026 végéig kellene megállapodniuk a Bizottság javaslata alapján.

A 28. rezsim elképzelés lényege – hogy jelenleg több rétegű az uniós szabályozás, amelynek felső szintjei az EU irányelvei, majd azok alá jönnek a tagállami, netán önkormányzati szabályok – ezerfelé mikroszabályozáshoz vezetnek. Ehhez képest lehetne egy virtuális tagállam, amely az uniós magszabályozásra épül, de mind a 27 országban alkalmazható lenne, ezzel megkerülve a hagymamodellt.

Visszavágják a papírmunkát

A vállalati működés egyszerűsítésének ez azonban csak az egyik eleme, mivel a tervezett konklúziók említik az egységes, önkéntes elektronikus nyilatkozati rendszert a határon átnyúló szolgáltatásnyújtáshoz, a szakmai képesítések jobb kölcsönös elismerését, a „once-only” elv – vagyis, hogy csak egyszer kelljen kitölteni a dokumentáció – érvényesítését, illetve az európai üzleti pénztárcák (European Business Wallet) tervét is. Ezek mind ugyanabba az irányba mutatnak: az uniós végrehajtó testület és a tagállamok végre belátták, hogy nemcsak beszélni kell a terhek csökkentéséről, hanem megpróbálják felsorolni azokat a konkrét akadályokat, amelyek ma fizikailag lassítják az uniós cégek működését.

Az adminisztratív egyszerűsítés külön blokkot kapott a napirendben, ami önmagában is jelzi, milyen erős politikai igény lett a dereguláció.

A csúcstalálkozó tervezete sürgeti a függő omnibuszcsomagok – vagyis adminisztráció-gyilkos kezdeményezések – elfogadását, további egyszerűsítési kezdeményezéseket kér a Bizottságtól, és egészen odáig megy, hogy az uniós joganyag mélyreható felülvizsgálatát is kilátásba helyezi az elavult, egymást átfedő vagy feleslegesen bonyolult szabályok kiszűrésére. Ez a hangnem már erősebben emlékeztet arra a versenyképességi fordulatra, amelyet az elmúlt időszakban több tagállam és üzleti szereplő is követelt, valamint ami megjelent a februári informális csúcstalálkozó szövegében is.

A fájdalom, amit Irán erősített fel

A gazdasági vita legérzékenyebb pontja

mégis az energiaárak kérdése lesz – ahogy azt több uniós diplomata egybe hangzóan is elmondta a Portfolio-nak.

Az előzetes szöveg a közel-keleti konfliktus nyomán megugró fosszilis energiaárakra reagálva azt hangsúlyozza, hogy rövid távon célzott átmeneti eszközökre van szükség, hosszabb távon viszont továbbra is az energiaátmenet a megoldás. Ez kettős üzenet:

egyrészt a Bizottság és a Tanács nem akar szakítani azzal a narratívával, hogy a megújulók és az alacsony karbonintenzitású energiaforrások elterjedése jelenti a tartós védelmet az importált fosszilis energiahordozók árkilengéseivel szemben.

Másrészt viszont egyre nehezebb figyelmen kívül hagyni, hogy az európai ipar rövid távon nem a 2035-ös vagy 2040-es energiaszerkezet alapján versenyez, hanem a következő egy-két év villamosenergia- és gázszámlái alapján.

A tervezet konklúziók szerint az Európai Tanács ezért arra kéri a Bizottságot, hogy késedelem nélkül tegyen le egy célzott, átmeneti eszköztárat a közel-keleti válság miatt megugró import fosszilis árak kezelésére. Ennél is fontosabb, hogy a Bizottságnak meg kell vizsgálnia a nagykereskedelmi és kiskereskedelmi áramár valamennyi komponensét, és sürgős intézkedéseket kell javasolnia a rövid távú árcsökkentésre úgy, hogy közben ne vágja el a hosszú távú beruházási ösztönzőket a megújuló és alacsony szén-dioxid-intenzitású termelés elől.

Itt érkezünk el az ETS felülvizsgálatához, ami a csúcs egyik valódi, bár a diplomáciai szövegekben visszafogottan megfogalmazott konfliktuspontja.

A tervezet szerint a Bizottságnak legkésőbb 2026 júliusáig elő kell állnia az emissziókereskedelmi rendszer felülvizsgálatával, mégpedig azzal a céllal, hogy csökkenjen a karbonár volatilitása és mérséklődjön annak hatása a villamosenergia-árakra. Ez nagyon fontos mondat, mert azt jelzi: az uniós vezetők már nem egyszerűen technikai klímapolitikai eszközként tekintenek az ETS-re, hanem közvetlen versenyképességi tényezőként.

Az Ursula von der Leyen elnök által vezetett testület korábban kidolgozott egy javaslatot, amely szerint több ingyenes kvótát osztanának ki az energiaintenzív ágazatokban, de cserébe azt várnák el, hogy a megspórolt kvótadíjak értékében a cégek energiahatékonysági beruházásokat hajtsanak végre.

A rendszer lényege, hogy a kibocsátás ára piaci alapon alakuljon, és ezen keresztül beruházásra, technológiaváltásra ösztönözze a vállalatokat. Ez az alaplogika a mostani szövegben is megmarad, hiszen külön kiemelik, hogy az ETS-nek meg kell őriznie alapvető szerepét a klíma- és energiaátmenetben. Csakhogy ezzel párhuzamosan egyre több tagállam és iparági szereplő érvel amellett, hogy a rendszer árhatása túl erős, túl volatilis, és az európai áramárakban túl közvetlenül jelenik meg. Vagyis ugyanaz az eszköz, amely elvileg a zöld átmenetet gyorsítja, közben ipari versenyképességi kockázatot is okoz.

Ebben a vitában különösen fontos az a tíz ország által jegyzett miniszterelnöki levél, amely az ingyenes kvótakiosztás 2034-ig történő fenntartását sürgeti.

Az aláírók között ott van Magyarország is Ausztria, Horvátország, Románia, Bulgária, Lengyelország, Málta, Olaszország, Spanyolország és Görögország között.

Már önmagában az is figyelemre méltó, hogy ebben a körben egyszerre vannak jelen közép-európai, dél-európai és nagyobb gazdaságok, ami arra utal, hogy nem marginális elégedetlenségről van szó. A vita lényege, hogy az ipari szereplők szerint a karbonköltségek túl gyors szigorítása akkor is termeléskivándorlást, beruházási halasztást és versenyhátrányt okozhat, ha közben papíron működik a szén-dioxid-határkiigazítási mechanizmus.

Az ingyenes kvótakiosztás fenntartásának ügye ezért nem pusztán technikai klímaszabályozási kérdés, hanem nagyon is kemény iparpolitikai vita. A kérdés az, hogy az EU mennyire meri lassítani vagy finomhangolni a klímapolitikai szigorítás ütemét azért, hogy közben ne veszítsen el európai ipari kapacitásokat. A mostani csúcstalálkozó nyilván még nem fogja ezt eldönteni, de az, hogy a konklúziókban maga az ETS-felülvizsgálat megjelenik, már azt mutatja, hogy a téma felkerült a legmagasabb politikai szintre.

Az energiaárak kapcsán a tanácsi végkövetkeztetések Portfolio által látott tervezete a hálózatfejlesztést is kiemeli – ahogy azt már előzetesen is várni lehetett.

Az előzetes konklúzió alapján az Európai Tanács azt akarja, hogy 2026-ban a társjogalkotók fogadjanak el egy ambiciózus hálózati csomagot, amely gyorsítja a szükséges infrastruktúra kiépítését, javítja annak védelmét és ellenálló képességét, valamint erősíti az összekapcsoltságot. Ez első látásra technikai ügynek tűnhet, valójában azonban kulcskérdés.

Az európai energiarendszer egyik legnagyobb problémája nem egyszerűen az, hogy nincs elég megújuló kapacitás, hanem az is, hogy a megtermelt áram nem mindig oda jut el, ahol szükség lenne rá, illetve a hálózatok fejlesztése lassabb, mint a politikai célok.

Jön a protekcionista Európa?

Az iparpolitikai blokkban a másik nagy figyelmet érdemlő elem az Industrial Accelerator Act körüli vita. A tervezet alapján az Európai Tanács azt szeretné, ha az uniós társjogalkotók 2026 végéig megállapodnának az ipari gyorsító rendeletről a Bizottság március 4-i javaslata alapján. A cél a szöveg szerint egy célzott és arányos „európai preferencia” kialakítása stratégiai ágazatokban és technológiákban. Ez a megfogalmazás lényegében azt jelenti, hogy az EU egyre nyíltabban gondolkodik azon: miként lehet az uniós ipart és technológiát intézményesen előnyhöz juttatni a globális versenyben.

Ez különösen érzékeny terület, mert az unió hagyományosan a nyitott piac, a verseny és a szabályalapú kereskedelem híveként definiálta magát. Most viszont a stratégiai függőségek, a kínai kapacitások, az amerikai vámháború, a washingtoni támogatási politika és az ellátási láncok sérülékenysége miatt egyre inkább elfogadottá válik az a gondolat, hogy bizonyos területeken igenis kell iparvédelmi eszköztár.

Az ipari gyorsító rendelet (Industrial Accelerator Act) ezért nemcsak egy új jogszabály, hanem egy szemléletváltás része is: annak az elismerése, hogy a geopolitikai korszakváltásban a teljes semlegesség már önmagában versenyhátrányt jelenthet.

A csütörtöki csúcs elé kerülő tervezetből így végül az látszik, hogy az Európai Unió vezetői egyszerre próbálnak három, részben egymásnak is feszülő célt összeegyeztetni:

meg akarják őrizni a klímapolitikai átmenet hitelességét,

csökkenteni akarják az energiaárak gazdasági terhét,

és közben iparpolitikai fordulatot is végre akarnak hajtani anélkül, hogy feladnák az egységes piac alaplogikáját.

Emiatt lett az ETS felülvizsgálata, a 28. rezsim első fázisa és az ipari gyorsító rendelet a mostani csúcs valódi gazdasági súlypontja: ezek azok az ügyek, ahol már nem általános jövőképről, hanem nagyon is konkrét európai versenyképességi eszközökről kezdődik vita.

Címlapkép forrása: EU