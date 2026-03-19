  • Megjelenítés
Minden erejükkel ellenálltak az Európai Uniónak eddig, most már Norvégia is belépne
Uniós források

Portfolio
Norvégia EU-csatlakozását szorgalmazza az északi ország konzervatív ellenzéki pártjának vezetője, Ine Eriksen Søreide. Szerinte a közös biztonsági kihívások, mindenekelőtt az orosz fenyegetés miatt a Brüsszellel fenntartott eddigi távolságtartó viszony már nem tartható fenn – tudósított a Politico.

Ine Eriksen Søreide, a norvég Høyre (Konzervatív Párt) múlt hónapban megválasztott elnöke a Politicónak adott interjújában beszélt erről. Kijelentette, hogy pártja álláspontja szerint Norvégia érdekeit a teljes jogú EU-tagság szolgálná a legjobban. A korábbi védelmi, majd külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a csatlakozási vitát a mai Európai Unióról kell lefolytatni.

Nem szabad a korábbi, 1994-es állapotokból kiindulni, amikor a norvégok egy népszavazáson 52,2–47,8 százalékos arányban elutasították a belépést

– tette hozzá.

Norvégia az Európai Gazdasági Térség (EGT) tagjaként az uniós szabályok jelentős részét átveszi. Az utóbbi években mintegy 14 ezer EU-s jogszabályt ültettek át a nemzeti jogba, az ország mégsem szólhat bele a döntéshozatalba. Søreide szerint ez gyakorlatilag "másodrendű tagságot" jelent. Ezt jól szemlélteti a közelmúltban kirobbant ferroötvözet-vita is. Brüsszel importkorlátozásokat vezetett be a norvég termékekre, és Oslo hiába tagja az egységes belső piacnak, nem tudott hatékonyan védekezni az intézkedés ellen.

Még több Uniós források

Belenézhettünk az EU-tagállamok elé tárt új mestertervbe: teljesen felforgathatják az uniós piacot

Elkaszálták az ukránok 90 milliárdos hitelét, nem Magyarország vétója volt az egyetlen

Azonnali összedolgozásra fogják fegyvergyáraikat Európa legerősebb vezetői

A pártelnök a kereskedelmi előnyökön túl a védelempolitikát, az űrkutatást, az egészségügyet, valamint az északi-sarki régió biztonságát is fontos területként említette.

Úgy véli, a teljes jogú tagság ezeken a területeken is komoly hasznot hozna.

Izland esetleges csatlakozási tárgyalásainak újraindítása szintén ösztönzőleg hathat Oslóra. Egy ilyen intézményi változás ugyanis tovább nehezítené Norvégia jelenlegi, kívülálló pozíciójának fenntartását.

A norvég közvéleményben az elmúlt másfél évben megnőtt az EU-tagság támogatottsága: ezt nagyrészt a transzatlanti kapcsolatok megromlása és Donald Trump amerikai elnök Grönland elcsatolásáról szóló fenyegetőzései váltották ki.

Sokat rontott a helyzeten a Trump és Jonas Gahr Støre norvég miniszterelnök között kiszivárgott, feszült üzenetváltás is. Ebben az amerikai elnök a Nobel-békedíj elmaradása miatt kritizálta norvég kollégáját. Az eset sokak számára egyértelművé tette a washingtoni kapcsolatok törékenységét.

Søreide ugyanakkor elismerte, hogy a csatlakozás nem valósulhat meg egyik napról a másikra.

A jelenlegi munkáspárti kisebbségi kormány ugyanis nem mutat hajlandóságot a vita megnyitására. Emellett a következő parlamenti választásokra csak 2029-ben kerül sor. A konzervatív pártelnök éles kritikával illette a kabinetet, amiért tabuként kezeli a kérdést. Søreide a legközelebbi választáson miniszterelnöki ambíciókkal indul. Pártja jelenleg mintegy 18 százalékon áll a közvélemény-kutatásokban, de a támogatottsága az utóbbi hónapokban folyamatosan emelkedik.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Építőipar 2026

2026. március 19.

Network on Wheels - Portfolio Sunday business ride

2026. március 22.

Járműipar 2026

2026. március 26.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Magyarország kilenc másik tagállammal együtt dobott bombát az uniós csúcstalálkozóra
Elkaszálták az ukránok 90 milliárdos hitelét, nem Magyarország vétója volt az egyetlen
Sorra kérték számon Orbán Viktort a sorsdöntő EU-csúcsra érkező államfők
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility