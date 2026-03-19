Minden erejükkel ellenálltak az Európai Uniónak eddig, most már Norvégia is belépne

Ine Eriksen Søreide, a norvég Høyre (Konzervatív Párt) múlt hónapban megválasztott elnöke a Politicónak adott interjújában beszélt erről. Kijelentette, hogy pártja álláspontja szerint Norvégia érdekeit a teljes jogú EU-tagság szolgálná a legjobban. A korábbi védelmi, majd külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a csatlakozási vitát a mai Európai Unióról kell lefolytatni.

Nem szabad a korábbi, 1994-es állapotokból kiindulni, amikor a norvégok egy népszavazáson 52,2–47,8 százalékos arányban elutasították a belépést

– tette hozzá.

Norvégia az Európai Gazdasági Térség (EGT) tagjaként az uniós szabályok jelentős részét átveszi. Az utóbbi években mintegy 14 ezer EU-s jogszabályt ültettek át a nemzeti jogba, az ország mégsem szólhat bele a döntéshozatalba. Søreide szerint ez gyakorlatilag "másodrendű tagságot" jelent. Ezt jól szemlélteti a közelmúltban kirobbant ferroötvözet-vita is. Brüsszel importkorlátozásokat vezetett be a norvég termékekre, és Oslo hiába tagja az egységes belső piacnak, nem tudott hatékonyan védekezni az intézkedés ellen.

A pártelnök a kereskedelmi előnyökön túl a védelempolitikát, az űrkutatást, az egészségügyet, valamint az északi-sarki régió biztonságát is fontos területként említette.

Úgy véli, a teljes jogú tagság ezeken a területeken is komoly hasznot hozna.

Izland esetleges csatlakozási tárgyalásainak újraindítása szintén ösztönzőleg hathat Oslóra. Egy ilyen intézményi változás ugyanis tovább nehezítené Norvégia jelenlegi, kívülálló pozíciójának fenntartását.

A norvég közvéleményben az elmúlt másfél évben megnőtt az EU-tagság támogatottsága: ezt nagyrészt a transzatlanti kapcsolatok megromlása és Donald Trump amerikai elnök Grönland elcsatolásáról szóló fenyegetőzései váltották ki.

Sokat rontott a helyzeten a Trump és Jonas Gahr Støre norvég miniszterelnök között kiszivárgott, feszült üzenetváltás is. Ebben az amerikai elnök a Nobel-békedíj elmaradása miatt kritizálta norvég kollégáját. Az eset sokak számára egyértelművé tette a washingtoni kapcsolatok törékenységét.

Søreide ugyanakkor elismerte, hogy a csatlakozás nem valósulhat meg egyik napról a másikra.

A jelenlegi munkáspárti kisebbségi kormány ugyanis nem mutat hajlandóságot a vita megnyitására. Emellett a következő parlamenti választásokra csak 2029-ben kerül sor. A konzervatív pártelnök éles kritikával illette a kabinetet, amiért tabuként kezeli a kérdést. Søreide a legközelebbi választáson miniszterelnöki ambíciókkal indul. Pártja jelenleg mintegy 18 százalékon áll a közvélemény-kutatásokban, de a támogatottsága az utóbbi hónapokban folyamatosan emelkedik.

