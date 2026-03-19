Sorra kérték számon Orbán Viktort a sorsdöntő EU-csúcsra érkező államfők

Ugyan a csütörtöki Európai Uniós csúcstalálkozó tétje elsősorban a versenyképesség és az ehhez szorosan kapcsolódó energiaárak kérdésének megoldása lenne, szinte egy államfő sem kerüli meg Orbán Viktor vétófenyegetését. A magyar miniszterelnök egyértelműen beszélt arról, hogy ameddig nem nyílik újra az Ukrajnában lebombázott Barátság-vezeték, addig nem fogja áldását adni a 90 milliárd eurós ukrán hitelre, hiába fogadta el korábban, hogy Magyarország kimaradása mellett átengedi azt. Bár jelen állás szerint Ukrajna védelmének finanszírozása már májusig garantálva van, a kölcsön kérdésköre rányomja a bélyeget a csúcstalálkozóra.

Több tagállam vezetője is fókuszba helyezte Orbán Viktor magyar miniszterelnök vétófenyegetését a március 18-i uniós csúcstalálkozón, ahol alapvetően a kontinens versenyképessége és az energiaárak lenyomása lenne a napirend legnagyobb része.

A találkozóra érkező államfők közül Christian Stocker osztrák kancellár volt az első, aki azt kérte számon, hogy Orbán az energiaaggályokat nem kéne belpolitikai lavírozásra használni, szerinte

a közelgő magyar választásokon folytatott kampány „nem érvényes érv” az ukrajnai hitel támogatásának kérdésében.

A friss holland miniszterelnök, Rob Jetten – akinek ez az első EU-csúcstalálkozója – arról beszélt, hogy az Európai Unió egy család, és ideje jobban együtt dolgozni, mert „vészterhes” időket élünk. Orbánnal kapcsolatban azt mondta, hogy eddigi beszélgetéseik alapján tipikusan „egyetértettek abban, hogy nem értenek egyet”, de

az Ukrajnának folyósítandó hitel esetében nem szabadna egy B-tervről beszélnünk, mert az Orbán zsarolásának engedést jelentene.

A finn miniszterelnök, Petteri Orpo szerint az iráni káoszt emelte ki mint tényezőt, amiből Oroszország profitál, és egyúttal Orbán Viktort is számonkérte az ukrán hitellel kapcsolatban tett ígérete miatt, hozzátéve, hogy a témakört „választási kampányfegyverként” használja.

Velük szemben Andrej Babiš cseh miniszterelnök, Orbán Viktor politikai szövetségese erősen eltolta magától a témát. Újságírói kérdésre, azt mondta:

Nem fogom meggyőzni Orbán urat. Ez az ő problémája, nem az enyém.

Ugyan a kritikák meglehetősen magasra emelik a magyar vétó tétjét, az már most is látszik, hogy a 7–8 milliárd eurós IMF-hitelnek köszönhetően Ukrajna már biztosan bírja finanszírozással a védekezést májusig. Az EU-nak azonban más eszközei is vannak, ha a magyar támogatás elmarad.

Luxemburg és Lettország vezetője egyaránt arra utalt, hogy más útja is van Ukrajna támogatásának, és bár az észt miniszterelnök, valamint a szintén észt uniós külügyi főképviselő, Kaja Kallas egyaránt a 90 milliárdos hitel fontosságát hangsúlyozták, de megfogalmazása szerint

mint tudják, választási időszakban az emberek nem igazán viselkednek ésszerűen

Ennek tudatában ő is elmondta, hogy vannak alternatívák, így kevés kétség férhet ahhoz, hogy ha szükséges, mindenképpen meg tudják oldani az ukrán védelem finanszírozását.

Ahogy arról korábban már mi is beszámoltunk, több északi állam azt tervezi, hogy ha minden kötél szakad, akkor hajlandó 30 milliárd euró értékben folyósítani Ukrajnának, amíg nem születik megállapodás a közös hitelről. Ebben akár azonban a vártnál is korábban születhet döntés, ehhez lehet szükség arra a „politikai bátorságra”, amelyről Kallas beszélt.

Erre utal, hogy bár az ukrán hitel kérdésére napirend szerint már az egy órára kiírt ebéd előtt végeznének, lapunk információi szerint azonban egy országcsoport a versenyképességi kérdések megvitatása után a tagállami kormányfők vacsorát követően – ami várhatóan este 8-kor lesz – újra napirendre venné Ukrajna támogatásának kérdését.

Az sem kizárt persze, hogy itt nem erről a külön 30 milliárdról akarnának megegyezni, hanem abban bíznak, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyelőre nem megerősített személyes részvétele után mégis kompromisszumra bírhatják Orbán Viktort.

Erre a forgatókönyvre azonban gyakorlatilag semmilyen esély nincsen, hiszen a magyar miniszterelnök személyesen is elmondta, amit a csütörtöki kormányinfón is megerősítettek, hogy

addig nem fogják támogatni a hitelt, ameddig fizikailag nem jön az olaj a Barátság vezetéken.

Címlapkép forrása: EU