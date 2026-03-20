Elfolynak az EU-támogatások, Magyarországon lesújtóan sokba kerül a pénzek osztása

Hiába ígértek egyszerűbb és digitálisabb működést, az Európai Bizottság friss értékelése szerint az uniós kohéziós források elosztása továbbra is jelentős adminisztratív terhet ró a rendszert működtető hatóságokra és a kedvezményezettekre. A jelentés szerint az elmúlt ciklushoz képest több területen történt előrelépés, de az áttörés elmaradt, miközben az előkészítés és az ellenőrzés továbbra is komoly erőforrásokat köt le. Magyarország különösen kedvezőtlen példaként jelenik meg a túlszabályozás, a lassú kifizetések és a túladminisztrált működés miatt.

A kohéziós politika körüli vitákban rendszerint arról esik szó, mennyi pénz jut utakra, vállalkozásfejlesztésre, munkaerőpiaci programokra vagy a zöld átállásra. Sokkal ritkábban arról, mennyibe kerül magának a pénznek a mozgatása: a pályázatok kiírása, a projektek kiválasztása, a kifizetések ellenőrzése, az auditok, a beszámolók, a digitális rendszerek fenntartása. Az Európai Bizottság Regionális és Várospolitikai Főigazgatóságának friss jelentése éppen ezt a háttérgépezetet próbálta számszerűsíteni a 2021–2027-es időszakra, és az eredmény az, hogy a kohéziós és kapcsolódó alapok kezelése továbbra is jelentős adminisztratív erőforrást köt le, még akkor is, ha több területen valóban történt egyszerűsítés.

A jelentésből az rajzolódik ki, hogy ez a rendszer nem mindenütt ugyanolyan nehézkes: vannak alapok és tagállami gyakorlatok, ahol látszik a javulás, és vannak olyanok, ahol az adminisztratív súrlódás továbbra is magas.

A brüsszeli látlelet szerint a 2021–2027-es időszakban az átlagos adminisztratív költség a programköltségvetés 4,84 százaléka, vagyis 48 417 euró egymillió eurónyi programbüdzsére vetítve.

Ez önmagában nem drámai szám, de elég magas ahhoz, hogy érdemben befolyásolja, milyen gyorsan és mennyire hozzáférhetően jut el az uniós pénz a kedvezményezettekhez. A kép ráadásul szélsőségesen szór: az Európai Regionális Fejlesztési Alapnál (ERFA) és az Európai Szociális Alapnál (ESZA+) jóval alacsonyabb, az Interregnél, az Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra-alap (EMFAF-nál) és a belügyön belül a menekültügyi, a migrációs és a belső biztonsági alapoknál (HOME) lényegesen magasabb adminisztratív intenzitást mértek.

Ha az irányító és végrehajtó hatóságok oldaláról nézzük a rendszert, a legalacsonyabb adminisztratív költségeket az ERFA-, ESZA+ és a többalapú programoknál mérték, 1 millió euró kiadás menedzselése nagyjából 18 625 és 30 694 euró közötti összegbe kerül.

Ehhez képest az Interreg medián költsége 68 894 euró volt, az EMFAF-nál pedig 57 717 eurós átlagot mértek.

A jelentés ezt főként a bonyolultabb kormányzási struktúrával, a határon átnyúló koordinációval, valamint egyes alapok kisebb átlagos programméretével magyarázza.

Módszertani kert



A jelentés harmonizált Standard Cost Model alapján mérte fel a 2021–2027-es CPR-alapok adminisztratív költségeit és terheit. A kutatás 282 programhatósági kérdőívre, 201 kedvezményezetti válaszra és 456 interjúra épült, a teljes 27 tagállamot lefedve; a költségeket pénzben és teljes munkaidős egyenértékben is számszerűsítették. A hiányzó adatok egy részét k-közeli szomszéd módszerrel imputálták, az aktív gold-platinget pedig külön rövid felméréssel és többszintű statisztikai modellel becsülték, amely a programméretet, az alaptípust, a digitalizációt és más költséghajtókat is kontrollálta. A szerzők maguk is jelzik, hogy több területen önbevallásos adatokkal dolgoztak, a programok egy része még nem futott teljes üzemben, ezért az egyes ország- és alapszintű eredményeket óvatosan kell értelmezni.

A jelentés érdekes megállapítása az is, hogy a költségeket leginkább nem az előkészítés, hanem az operatív feladatok húzzák fel: a projektkiválasztás és a menedzsment-ellenőrzések a legdrágább, legmunkaigényesebb elemek.

Az irányító hatóságok viselik a költségek több mint 70 százalékát, a maradék oszlik meg a közreműködő szervezetek és az auditáló hatóságok között.

Ugyanez a különbség a kedvezményezettek oldalán is jól látszik. A legnagyobb adminisztratív terhet az Interreg-projektek résztvevői jelezték, különösen a pályázati és az ellenőrzési szakaszban. A többalapú programok és az ESZA+ kedvezményezettjei ezzel szemben inkább standardizáltabb, kevésbé költséges folyamatokról számoltak be. A legmegterhelőbb feladatok a pályázati dokumentáció összeállítása, a kifizetési igények benyújtása és az auditokra adott válaszok voltak, miközben a részfeladatok közül az információgyűjtés vált a leginkább erőforrás-igényessé. A tanulmány szerint ott, ahol a rendszer nehezebben kezelhető, a kedvezményezettek gyakrabban fordulnak külső tanácsadókhoz; ez nemcsak többletköltség, hanem annak a jele is, hogy a szabályrendszer túlnő az intézmények saját adminisztratív kapacitásán.

A mostani időszakról ugyanakkor nem az látszik, hogy minden elemében kedvezőtlenebb lenne az előzőnél. A 2014–2020-as bázishoz képest az ERFA-nál 20, az ESZA+-nál 29 százalékos költségcsökkenést mutat ki a jelentés, ami részben a programmenedzsment egyszerűsítésével, részben a digitális kommunikációval és a belső kapacitások javulásával magyarázható. Az Interregnél viszont csak 8 százalékos mérséklődést láttak, az EMFAF-nál pedig még emelkedtek is a költségek.

Közben egy érdekes ellentmondás is kirajzolódik: több hagyományos adminisztratív tétel olcsóbb lett, miközben a programelőkészítés költsége 53 százalékkal nőtt a korábbi időszakhoz képest.

Ennek oka a jelentés szerint az, hogy az új időszakban több lett az előzetes feltétel, bonyolultabb lett az intervenciós logika kialakítása, több munkát igényeltek az egyszerűsített költségopciók és a pénzügyi eszközök előkészítése, valamint olyan horizontális elveknek is meg kellett felelni, mint a „do no significant harm”.

Ebből az következik, hogy az egyszerűsítés hozott ugyan megtakarítást, de korántsem áttörésszerűt.

Így kevdezőtlen előjel a szabálykisimításokkal kampányoló versenyképességi reformtörekvésekre nézve, hogy a jelentés szerint az új CPR-szabályokhoz kötődő egyszerűsítési lépések és a digitális eszközök összességében csak korlátozott, bár mérhető költségcsökkentést eredményeztek.

Sokat lehet spórolni, de Magyarországon felemás a kép

A legegyértelműbb nyereséget a bevételtermelő projektekre vonatkozó különszabályok kivezetése, illetve az ellenőrzések számának csökkentése hozta. Az átlagos megtakarítás 1 394 euró volt egymillió euró költésre vetítve, de erősen egyenetlenül oszlott meg. Az Interreg-programok érték el a legnagyobb megtakarítást, utánuk Olaszország, Németország és Ciprus következett. Magyarországon a jelentés 1 506 eurónyi átlagos megtakarítást becsült egymillió eurónyi költésre vetítve, vagyis a magyar érték valamivel az uniós átlag felett van. Ez azonban nem feltétlenül jelent kiemelkedően jó rendszerszintű teljesítményt, inkább azt, hogy volt mit megfogni az egyszerűsítések révén.

A digitalizáció azok közé a területek közé tartozik, ahol a jelentés a leginkább egyértelmű javulást mutatja ki. A programkezelés digitalizálása, az e-kohéziós kötelezettségek és az elektronikus adatcsere jelentős munkaerőráfordítás-megtakarítást (full-time equivalent, FTE) hozott, különösen az operatív és a pénzügyi menedzsment feladatoknál.

Egymillió euró digitális beruházás átlagosan 4,14 teljes munkaidős egyenértéknek megfelelő megtakarítást eredményezett, az operatív feladatoknál ez a legmagasabb.

Alapszinten az ESZA+ és az ERFA mutatta a legnagyobb hatékonyságjavulást. Ugyanakkor a jelentés hangsúlyozza, hogy a nyereség ennél is nagyobb lehetne, ha megoldódnának az interoperabilitási problémák, vagyis ha a különböző informatikai rendszerek valóban kommunikálnának egymással, és nem kényszerítenék újra és újra ugyanannak az adatnak a bekérését.

A magyar helyzetről a digitalizációs fejezet inkább vegyes képet fest: a nemzeti szintű digitális eszközhasználat a jelentés térképe szerint kifejezetten erősnek számít, vagyis a programhatóságok magas arányban támaszkodnak országos szintű rendszerekre. Ugyanakkor a magyar digitalizációs index 8,7 lett, ami inkább közepes teljesítménynek felel meg, jóval elmaradva a legjobban teljesítő, centralizáltabb és egységesebb rendszerektől. A kedvezményezettek visszajelzései sem utalnak kiugróan jó felhasználói élményre: a projektmenedzsment és a monitoring-beszámolás terén a magyar válaszadók inkább közepes, 6–7 pontos elégedettséget jeleztek.

Vagyis a digitalizáció Magyarországon létezik és használják is, de a jelentés alapján ez még nem fordult át egységesen magas minőségű, minden szakaszban gördülékeny ügyintézésbe.

Magyarország az egyik legdurvább túlszabályozó

A jelentés egyik legerősebb állítása azonban nem a digitalizációhoz, hanem az úgynevezett gold-platinghez kapcsolódik. Az aktív gold-plating alatt a szerzők azt értik, amikor a tagállami vagy regionális hatóságok az uniós szabályokon túl további kötelezettségeket raknak a rendszerre. Ennek átlagos költségét az unióban az adminisztratív költségek mintegy 15 százalékára, vagyis 2 665 euróra becsülték egymillió eurónyi költésenként. A legnagyobb torlódást a projektkiválasztás és a kifizetés-ellenőrzés körül találták. A jelentés külön kiemeli, hogy a túlzott dokumentáció, a többszörös ellenőrzések és a minden projektre kiterjedő, nem mintavételes verifikációk különösen gyakoriak Németországban, Lengyelországban, Franciaországban és Magyarországon.

/Ez nem egyszerűen adminisztratív kellemetlenség: növeli a késedelmeket, a költségeket, és különösen a kisebb kedvezményezetteket, köztük a kkv-kat terheli aránytalanul.

Kifejezetten aggasztó, hogy Magyarország a jelentés több részében is visszatérő példája ennek a túladminisztrálásnak. A rövid, operatív idővonalakra épülő felmérésben azok közé a tagállamok közé tartozott, ahol egyes hatóságok több mint 120 nap alatt dolgozzák fel a kifizetéseket. A teljesítmény a rövid felmérés országos rangsorában különösen rossz:

Magyarország a 22 vizsgált ország közül a 22. helyre került, ami a jelentés logikája szerint a gold-plating által egyik leginkább terhelt működést jelzi.

Emellett Magyarország azon országok között van, ahol a válaszadók egy része továbbra is minden műveletnél teljes körű verifikációt alkalmaz mintavételezés helyett. Ez azért fontos, mert a CPR már elvileg a kockázatalapú megközelítés felé tolja a rendszert, a magyar gyakorlat egy része viszont a jelentés szerint továbbra is inkább a teljes lefedettségű, drágább és lassabb ellenőrzési logikához ragaszkodik.

A passzív gold-plating legalább ennyire érdekes: ez azt jelenti, hogy a rendelkezésre álló egyszerűsítési lehetőségeket a hatóságok nem használják ki. A jelentés szerint az egyszerűsített költségopciók, az egyszerűsített ellenőrzési modellek és a finanszírozás nem költséghez kötött formái továbbra is korlátozottan terjedtek el. Magyarország itt kétféleképpen jelenik meg. Egyrészt a jelentés megjegyzi, hogy az adatfelvétel lezárása után már Magyarország is azok közé a tagállamok közé került, ahol elfogadtak ESZA+-os Költségekhez nem kapcsolódó finanszírozási sémákat (Financing Not Linked to Costs - FNLC), sőt a három olyan ország egyike lett Lengyelország és Románia mellett, ahol kettő ilyen séma is van. Másrészt az egyik magyar program, a Környezeti és Energiahatékonysági Plusz program esetében a hatóságok kifejezetten úgy látták, hogy az FNLC nem illeszkedik a témákhoz és a várható projekttípusokhoz, ezért inkább maradtak a hagyományos finanszírozási modelleknél.

Vagyis Magyarország egyszerre jelenik meg az új eszközöket részben már használó, ugyanakkor azok alkalmazhatóságával kapcsolatban továbbra is óvatos tagállamként.

A jelentéshez készült interjúkhoz kapcsolódó legérdekesebb – és legbeszédesebb – magyar vonatkozású része mégsem ez, hanem az, hogy a jelentés szerint a magyar kkv-k körében továbbra is bevett gyakorlat pályázatíró és pályázatmenedzsment-tanácsadók bevonása már a jelentkezési szakaszban is. Egy magyar kedvezményezett arról beszélt, hogy a hibázástól való félelem miatt ez szinte kényszerré vált, még annak ellenére is, hogy az elmúlt évtizedben az eljárások egyszerűbbek és digitálisabbak lettek.

A szerzők szerint ez azért lényeges, mert a külső tanácsadók szükségessége maga is annak a jele, hogy a rendszer belépési költsége magas maradt, és ez végső soron csökkentheti a pályázási kedvet.

A régiós főigazgatóság jelentésének végén megfogalmazott ajánlások nagy része közvetlenül ebből a diagnózisból következik: Brüsszelnek tovább kell erőltetnie az egyszerűsítést, külön eszköztárakkal és gyakorlati útmutatókkal kellene támogatnia az egyszerűsített költségopciók és az FNLC terjedését, miközben központi platformokat kellene létrehoznia a jó tagállami gyakorlatok megosztására.

De a feladat nemcsak az Európai Bizottságra hárul: a tagállamoknak stabilabb, átláthatóbb és az uniós szabályokhoz szorosabban igazodó nemzeti szabályokat kellene alkotniuk, kerülve a gyakori módosításokat. A programhatóságoknak egyszerűbb kiválasztási kritériumokat, a projekt méretéhez és kockázatához igazított beszámolási kötelezettségeket és kimenetfókuszú, kockázatalapú auditokat kellene alkalmazniuk. Horizontális szinten pedig a jelentés egyértelműen az eredményalapú menedzsment, az automatizáció, az e-aláírás, a valós idejű státuszkövetés és az integrált adatplatformok irányába tolja a rendszert.

A magyar kormánynak szóló tanulság ebből eléggé világos:

nem pusztán több digitalizációra lenne szükség, hanem kevesebb túlellenőrzésre, gyorsabb kifizetésekre és arra, hogy a rendszer végre elhiggye magáról, hogy a kockázatalapú ellenőrzés nem a fegyelem feladása, hanem az uniós pénz hatékonyabb működtetése.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Vajda János