Macron kiadta az ukászt Brüsszelnek – kőkemény szigorítások jöhetnek a választások miatt

Az elkövetkező időszakban választás fog választást követni az unióban, ezért Emmanuel Macron francia elnök levélben kereste meg az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyent. Macron szerint geopolitikai kockázatot jelent, ha az EU nem tartja be a szigorú digitális szabályozásait, ezért konkrét javaslatain túl azt is sürgette, hogy a Bizottság akár közvetlen szankciós jogot kaphasson, ha felmerül a külföldi beavatkozás lehetősége.

Emmanuel Macron francia elnök levélben fordult Ursula von der Leyenhez, amelyben szigorúbb fellépést sürgetett a közösségi platformokkal szemben a külföldi beavatkozási kísérletek megfékezésére - írja az Euronews.

A kezdeményezés hátterében az áll, hogy Franciaországban a folyamatban lévő önkormányzati választási kampány során több, külföldről – köztük Oroszországból – érkező befolyásolási kísérletet azonosítottak a hatóságok.

Macron szerint a következő évek különösen érzékenyek lesznek: 2026-ban tizenegy uniós tagállamban - köztük persze Magyarországon is - tartanak választásokat, majd 2027-ben Franciaországban, Olaszországban és Lengyelországban is kulcsfontosságú voksolások jönnek.

Egy olyan geopolitikai helyzetben, amelyet az európai modell és annak demokratikus értékei elleni ellenséges álláspontok elszaporodása jellemez, elengedhetetlen, hogy az Unió – és vele együtt minden tagállam – felkészüljön a polgári párbeszéd és a választási folyamatok integritásának biztosítására, a választások tisztességes lebonyolítására, valamint a beavatkozási kísérletek és az információmanipuláció elleni optimális védelemre

– fogalmaz levelében Macron.

A francia elnök azonban nem új szabályozást sürget, hanem inkább már a meglévő digitális keretrendszer, a Digitális Szolgáltatásokról szóló jogszabály (DSA) szigorúbb végrehajtását kéri számon a Bizottságon.

Ennek keretében a nagy platformoknak – például a Facebook, az Instagram, az X vagy a TikTok – hatékonyabban kellene azonosítaniuk és csökkenteniük azokat a rendszerszintű kockázatokat, amelyek torzíthatják a választási folyamatokat.

Levele azonban konkrét intézkedéseket is tartalmaz:

korlátoznák az algoritmusok által felerősített tartalmak virális terjedését,

kötelezővé tennék a mesterséges intelligenciával generált tartalmak jelölését,

fellépnének az álhálózatok és hamis profilok ellen,

valamint szigorítanák a politikai hirdetések átláthatóságát.

De ami talán még erősebb, hogy

a Bizottság számára pedig nagyobb mozgásteret kérnek, hogy szükség esetén gyorsan léphessen – akár szankciók alkalmazásával is.

Az elmúlt évek tapasztalatai – például a romániai választások körüli TikTok-botrány – azt mutatják, hogy a digitális platformok szerepe egyre meghatározóbb a politikai folyamatokban. Macron ezért azt sürgeti, hogy Brüsszel és a tagállamok egyfajta állandósított „gyors reagálású egységet” hozzanak létre, amely képes időben és hatékonyan fellépni a külföldi beavatkozási kísérletekkel szemben.

