Olyan lépésre készül Brüsszel, ami egy darázsfészekbe belenyúlással érne fel

A közel-keleti háború eszkalációja miatti energiaár-emelkedés különösen érzékenyen érintette az Európai Uniót, melynek ipara nagyrészt éppen a magas energiaköltségek miatt már eddig is versenyképességi kihívásokkal küzdött. Az uniós klímapolitikát bíráló megszólalások jó része korábban is az európai szén-dioxid-kibocsátáskereskedelmi rendszerre (EU ETS) irányult, több tagállam pedig már a legmagasabb vezetői szinten követeli a mechanizmus megreformálását vagy egyenesen a felfüggesztését. Az Európai Bizottság eddig ellenállt a nyomásnak, de az energiaár-emelkedés negatív gazdasági és politikai hatásait csillapítandó már a testület is változtatásokat fontolgat az EU ETS-ben is, amely pedig jelentősen elősegíthette a közösség fosszilis importfüggésének csökkenését.

Az új energia-áremelkedési hullám

még inkább felerősítette az európai ipar versenyképessége érdekében piaci beavatkozást sürgető,

korábban is hallható hangokat.

Az EU legnagyobb gazdaságával rendelkező Németországot vezető Friedrich Merz kancellár már az iráni háború kitörése előtt, februárban a rendszer "megváltozott realitásokhoz igazodó" újragondolását indítványozta, viszont a támadás másnapján Adolfo Urso olasz ipari miniszter már a mechanizmus teljes felfüggesztését szorgalmazta. Korábban Robert Fico szlovák, és Andrej Babiš cseh miniszterelnök is hasonló igénnyel lépett fel,

a közép-európai ipar „strukturális akadályát” képező EU ETS 4-5 évre történő befagyasztását követelve.

A kibocsátási egységek amúgy is gyorsan csökkenő árfolyama éles eséssel reagált Merz szavaira, majd egy volatilis, stagnáló időszakot követően az elmúlt napokban tovább folytatta lejtmenetét. Az év eleje óta a kibocsátási egységek árfolyama a két és féléves csúcsot jelölő 92 euró (/tonna) körüli szintről 30%-kal 66 euró alá zuhant március 18-áig. A közel-keleti konfliktus eszkalációja óta az eséshez az a várakozás is hozzájárul, hogy a magas olaj- és gázárak rendszerint a felhasználásuk csökkenését eredményezik.

Az esésnek márciusban új lendületet adott, hogy a tagállamok részéről érkező sürgetéssel összhangban már Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer modernizálása mellett foglalt állást, ugyanakkor hangsúlyozta a mechanizmus szükségességét is.

Ennek megfelelően a Bizottság egyéb területek mellett az EU ETS tekintetében is jelentős változtatásokat tervez, az energiaár-emelkedés negatív gazdasági (és politikai) hatásait csillapítandó. A Reuters értesülései alapján

a lehetséges sürgősségi intézkedések között szerepel

az elérhető kibocsátási egységek számának növelése,

az energiaintenzív iparágaknak ingyen osztott engedélyek kivezetésének lassítása, valamint

a magas energia és karbonáraktól leginkább szenvedő iparágak állami támogatási szabályainak lazítása.

Az iráni háború kezdete, február 28. óta

a gázalapú áramtermelés költsége Európa-szerte átlagosan több mint 50%-kal emelkedett.

Önmagában a gáz drágulása nagyjából kétszer annyival növeli az áram költségeit, mint a szén-dioxid-kibocsátás költsége. Az energiatermelési és egyéb iparágak, valamint a légi közlekedés és a tengeri szállítási ágazatok által az üvegházgáz-kibocsátásuk után vásárlandó emissziós engedélyek a gázalapú áramtermelés költségének mintegy 20%-át teszik ki, míg az átlagos uniós háztartás villanyszámlájának körülbelül 10%-áért felelősek.

Miután a földgáztüzelésű erőművek áramtermelésben betöltött részaránya országonként változó, a hatás nagysága is eltérő: azok az országok, amelyek áramtermelésükben kevésbé támaszkodnak a földgázra, kevésbé vannak kitéve az áramár-emelkedéseknek.

Spanyolországban például a földgáz 2026-ban eddig az órák mindössze 15%-ában befolyásolta az áram árát, szemben az olaszországi 89%-kal. Az arány 2021-ben még Spanyolországban is meghaladta az 50%-ot, azonban a megújuló alapú hazai áramtermelő kapacitás bővítésének köszönhetően a gáz szerepe drámaian csökkent a nagykereskedelmi áramárak meghatározásában. Ennek köszönhetően az átlagos villamosenergia-árak Spanyolországban továbbra is a gázalapú áramtermelés költsége alatt vannak, és alacsonyabbak, mint más, nagy gázerőmű-flottával rendelkező uniós országban.

A spanyol árammix "zöldítéséhez" pedig az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer is érdemben hozzájárulhatott,



ami rámutat az EU ETS körüli helyzet összetettségére és ellentmondásosságára is.

A fosszilis energiahordozókat importáló országok ugyanis elsősorban a hazai megújulóenergia-kapacitások bővítésével csökkenthetik a nemzetközi olaj- és gázpiacoknak és -áraknak való kitettségüket, a zöldülési folyamatot pedig jelentős mértékben éppen a kibocsátáskereskedelmi rendszer támogatja. Az EU ETS mellett érvelők szerint tehát hosszú távon éppen ez a rendszer, illetve a szennyezők által fizetett karbonár segíthet szabadulni a jelenleg az EU versenyképességi hátrányát okozó magas fosszilis importfüggőségtől és a kapcsolódó költségektől, valamint a szintén a kitettségből fakadó biztonsági kockázatoktól.

A kibocsátáskereskedelmi piac körüli növekvő zaj azzal is összefügghet, hogy a rendszer tervezett reformja - különösen az energiaintenzív iparágakat éppen versenyképességi megfontolásokból segítő ingyenes kvótakiosztás kivezetése - növelheti a rendszer által lefedett iparágak, elsősorban a vegyipar költségeit. Hasonló okokból az utóbbi időben több tervezett uniós zöldpolitikai intézkedést is későbbre halasztottak vagy felvizeztek, például a belsőégésű motorral felszerelt új járművek értékesítésének 2035-től esedékes tiltását, a karbonvám (CBAM) alkalmazását vagy éppen az EU ETS kiterjesztését az ingatlanokra, a közúti közlekedésre és kisebb iparágakra, ami 2027 helyett 2028-tól valósulhat meg.

Az EU ETS ügye várhatóan a csütörtöki, március 19-i egynapos uniós csúcstalálkozón is napirendre kerül, ahol a csúcs egyik központi témája az ukrajnai és iráni háborúhoz kapcsolódóan az európai versenyképesség és a magas energiaköltségek, illetve az ezek csökkentését lehetővé tevő eszközök áttekintése lehet.

Az EU ETS számokban



A világszerte egyre több helyen működő karbonárazási rendszerek között az EU ETS a legrégebbi, legátfogóbb és legjelentősebb. A 2005 óta működő rendszer jelenleg a teljes európai uniós üvegházgáz-kibocsátás 40-45%-át fedi le, és 2028-tól - vagyis az eredetileg tervezettnél 1 évvel később - az épületekre, a közúti közlekedésre, illetve további iparágakra is kiterjed majd (EU ETS2). Ugyan Kína 2021-ben egy nagyobb kibocsátási volumenű rendszert indított el, azonban piaci érettség, kereskedési volumen és a hatás tekintetében továbbra is az EU ETS tölti be a vezető szerepet.



Az ETS az EU első számú eszköze a felmelegedést nagyrészt okozó emberi eredetű üvegházgáz-kibocsátás csökkentésére. A húszéves működése alatt több jelentős reformon átesett rendszerindulása óta a karbonemisszió 39%-kal csökkent, míg a gazdaság 71%-kal nőtt az ETS által lefedett ágazatokban a Bizottság adatai alapján, amelyek szerint a kibocsátáskereskedelmi rendszer nélkül az Unió éves földgázfogyasztása 100 milliárd köbméterrel, vagyis közel harmadával lenne nagyobb a jelenleginél.

Címlapkép forrása: Yousuf Sarfaraz/SOPA Images/LightRocket via Getty Images