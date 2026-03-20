Uniós csúcs: unalmas technokrata reformokat akartak, helyette Magyarország került a kereszttűzbe

Bár versenyképességi reformokért gyűltek össze Brüsszelben a tagállami vezetők, végül az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel körüli konfliktus határozta meg az ülést. Orbán Viktor miniszterelnök a Barátság kőolajvezeték leállására hivatkozva már nemcsak az olajszállítás helyreállítását, hanem jövőbeli garanciákat is követelt, ami éles reakciókat váltott ki a többi tagállami vezetőből. A vita során a szokásos diplomatikus hangnem helyett a lojális együttműködés megsértéséről, a Tanács hitelességének kockázatáról és politikai zsarolásról beszéltek a nagyobb tagállamok és uniós intézmények vezetői. Bár a végkövetkeztetésekben részletes gazdasági és energiaügyi reformok szerepelnek – köztük egy 30 milliárd eurós beruházásösztönzési csomag, valamint szabályozáscsökkentései vállalások –, a csúcs politikai mérlege egyértelműen a magyar vétó körüli újabb konfliktus felé billent el.

Néhány héttel ezelőtt még az volt a várakozás Brüsszelben, hogy ez a csúcstalálkozó elsősorban az Európai Unió gazdasági önkorrekciójáról szól majd. A tét az volt, hogyan lehet végre érdemi választ adni a versenyképességi lemaradásra, hogyan lehet lebontani az egységes piacot széttördelő nemzeti akadályokat, és hogyan lehet egy olyan uniós szabályozási környezetet kialakítani, amelyben a vállalatok könnyebben tudnak növekedni és terjeszkedni.

Még szerdán is sok diplomata abban bízott, hogy ez marad a csütörtöki nap fő témája, különösen úgy, hogy a Bizottság közvetlenül a csúcs előtt mutatta be a 28. rezsimhez kapcsolódó EU Inc. koncepcióját.

Ehhez képest végül nem ez, hanem az Ukrajnáról és a 90 milliárd eurós hitel folyósításáról szóló, eleve áttörés nélkülinek várt kétórás vita vitte el az egész találkozó politikai súlyát.

Megállapodás nem született, de a legerősebb indulatok, a legélesebb nyilatkozatok és a teljes sajtófigyelem erre a blokkra összpontosult.

A vita középpontjába az került, hogy Magyarország továbbra sem engedi továbblépni a decemberben politikailag már jóváhagyott, Ukrajnának szánt hitel ügyét miután egy orosz dróntámadást követően január 27-én leállt a Barátság kőolajvezeték. Azóta egymást vádolja az ukrán és a magyar fél, előbbi azt állítva, hogy nehezen megoldható műszaki problémák miatt áll még a tranzitvonal, míg a hazai kormány szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kormánya politikai okokból nem nyitja meg újra az olajáramlást.

A csúcson a kétórás, eleve kudarcra ítélt vita ellenére is többi vezető ezt nem egyszerű nézetkülönbségként kezelte, hanem egy korábbi közös vállalás utólagos megakasztásaként.

Friedrich Merz német kancellár a legkeményebben fogalmazók közé tartozott: azt mondta, Orbán Viktor megsérti a lojális együttműködés uniós alapelvét, ami súlyos törés a tagállamok közötti partnerségben, aláássa az unió cselekvőképességét és rontja az EU hitelét is.

Azt is jelezte, hogy a történteknek a későbbi, uniós közös költségvetésről szóló vitákban is lehetnek következményei, vagyis Berlin szemében ez az ügy már túlnőtt az egyszeri hitelvitán.

Emmanuel Macron más hangsúllyal, de hasonló keménységgel beszélt: a francia elnök szerint nincs B terv Ukrajna támogatására, mert az A tervet, vagyis a decemberben elfogadott politikai megállapodást kell végrehajtani – amelyből Szlovákia, Magyarország és Csehország finanszírozóként nem is venne részt. Szerinte az Európai Tanács hitelessége forog kockán, és ha a vezetők beletörődnek abba, hogy egy korábbi közös döntést utólag ki lehessen üresíteni, azzal saját döntéshozataluk értelmét ássák alá. António Costa, az Európai Tanács elnöke még élesebben fogalmazott:

nyíltan zsarolásnak nevezte a magyar magatartást, és kijelentette, hogy senki sem zsarolhatja sem az Európai Tanácsot, sem az uniós intézményeket.

Ursula von der Leyen is egyértelmű üzenetet küldött, az Európai Bizottság elnöke azt mondta, a hitel azért maradt blokkolva, mert „egy vezető” nem tartja a szavát, de hozzátette, hogy az EU így is el fogja juttatni a pénzt Ukrajnának, „így vagy úgy”. Ennél világosabban aligha lehetett volna jelezni, hogy Brüsszel nem akarja elfogadni a blokkolást végleges helyzetként. A teremben uralkodó hangulatról több résztvevő is beszélt: Rob Jetten holland miniszterelnök például „jegesnek” nevezte a légkört, és kínos csendekről beszélt, amikor a magyar vétó került szóba.

Orbán Viktor eközben a saját sajtótájékoztatóján azt próbálta bizonyítani, hogy Magyarország nem önkényesen lépett vissza egy korábbi döntéstől, hanem egy azóta kialakult új helyzetre reagál.

Érvelése szerint Budapest decemberben azért járult hozzá a konstrukcióhoz, mert akkor még nem állt fenn az a körülmény, hogy a magyar energiaellátást közvetlenül érintő fejlemény következik be. A Barátság kőolajvezeték leállását ezért minőségileg új helyzetnek nevezte. Azt mondta: ha már decemberben „olajblokád alatt állt volna Magyarország”, akkor a kormány nem járult volna hozzá a mintegy 90 milliárd eurós hitelhez, így viszont nem várható el, hogy Budapest úgy tegyen, mintha semmi sem történt volna.

A magyar miniszterelnök itt már nemcsak a vezeték helyreállítását kérte számon, hanem új követelesként megfogalmazva világossá tette, hogy

Magyarország csak akkor hajlandó továbblépni, ha nem pusztán újraindul az olajszállítás, hanem garanciákat is kap arra, hogy hasonló leállás a jövőben nem fordul elő.

Ez fontos elmozdulás, mert ezzel a magyar feltételrendszer szigorodott: nem egy gyors technikai javításról, hanem hosszabb távú politikai és működési biztosítékokról kezdett beszélni. Egy háborús környezetben ez sokkal nehezebben teljesíthető elvárás, vagyis a vita ezzel eleve nehezebben lezárható pályára került.

A Portfolio kérdéseire adott válaszaiban arról is beszélt, hogy az uniós, Ukrajnában a vezeték állapotát felmérő tényfeltáró delegáció ügyében Magyarország és Szlovákia saját szakembereinek is helyet akar, de erre egyelőre nem kaptak lehetőséget az ukrán féltől. Elfogadhatatlannak nevezte, hogy az EU olyan bizottságot küldjön ki, amelyben sem magyar, sem szlovák kormányképviselő nincs jelen.

Miközben a sajtótérben ez a konfliktus uralta az estét, a hivatalos végkövetkeztetések sokkal szélesebb és jóval technokratább képet mutatnak a csúcsról – olyat, amilyet még a februári informális versenyképességi egyeztetések után Alden Biesen kastélyában elképzelt a 27 tagállam.

Az ukrán rész a tanácsi konklúzióban feltűnően rövid maradt: annyit rögzítettek, hogy a vezetők eszmecserét folytattak Volodimir Zelenszkijjel, megvitatták a legutóbbi fejleményeket, és a külön dokumentumban szereplő szöveget 25 tagállami vezető határozottan támogatta – ezúttal Magyarország mellett Szlovákia sem támogatta az elfogadott szöveget. Vagyis a megosztottságot nem oldották fel, csak formailag körülírták, majd jelezték, hogy a kérdésre a következő ülésen visszatérnek.

A hosszabb és érdemi részek viszont a versenyképességről szóltak, például kitérve arra, hogy a vezetők elindították az Egy Európa, egy piac (One Europe, One Market) terv kidolgozását, amelynek célja, hogy lehetőség szerint már 2026-ban, de legkésőbb 2027 végéig érdemi előrelépés történjen az egységes piac mélyítésében. A szöveg egyik központi gondolata az volt, hogy a cégek számára ma már önmagában a 27 eltérő nemzeti szabályrendszer jelent versenyhátrányt, ezért a továbblépés iránya az egységesebb, uniós szintű szabályozás.

Ebbe illeszkedik a 28. vállalatjogi rezsim is, amely egyszerűbb, digitális alapú, opcionális közös keretet adna a cégeknek a határokon átnyúló működéshez.

Emellett külön prioritásként jelent meg az egységes elektronikus szolgáltatási bejelentési rendszer, a szakmai képesítések könnyebb elismerése, az egyszeri adatszolgáltatás elvének erősítése egy európai üzleti tárcával, valamint a termékcímkézési és csomagolási szabályok töredezettségének csökkentése.

A vezetők nemcsak új eszközöket, hanem kevesebb adminisztrációt is ígértek az Europe Inc.-nek nevezett cégmodellhez. A végkövetkeztetések szerint 2026 végéig el kell fogadni a függő egyszerűsítési, szabályokat visszavágó omnibuszcsomagokat, köztük júliusig egy ambiciózus AI-omnibuszt is. Az Európai Bizottságtól azt várják, hogy vizsgálja felül az elavult, átfedő és felesleges szabályokat, szükség esetén akár korábbi javaslatokat is vonjon vissza, az új kezdeményezéseknél pedig a „simplicity by design” elvet kövesse.

A szöveg külön kimondja azt is, hogy ahol lehet, rendeleteket kell előnyben részesíteni az irányelvekkel szemben, és a tagállamoknak kerülniük kell a nemzeti túlszabályozást.

Az energiaügyi kérdések nemcsak a Barátság vezeték ügyében jöttek elő, már egyértelműen látszott a közel-keleti válság elhúzódó hatásai miatti aggodalom is. A vezetők abból indultak ki, hogy az iráni háború közvetlenül nyomja felfelé az európai energiaárakat, ezért gyors és koordinált uniós válasz kell. Az Európai Bizottságot arra szólították fel, hogy haladéktalanul álljon elő célzott, átmeneti eszközökkel a megugró importált fosszilisenergia-árak kezelésére, és készítsen rövid távú lépéseket az áramárak csökkentésére is, különösen az energiaintenzív ágazatok számára. A

szövegbe végül az is bekerült, hogy legkésőbb 2026 júliusáig felül kell vizsgálni a kibocsátáskereskedelmi kvótarendszert – vagyis az ETS-t – abból a célból, hogy csökkenjen a karbonár volatilitása és annak villamosenergia-árakra gyakorolt hatása. Ez lényegében kompromisszum lett azok között, akik hozzányúlnának a rendszerhez, és azok között, akik továbbra is a klímapolitika alapkövének tekintik azt. A csúcs előtt Magyarország kilenc másik tagállammal együtt kérte ezt levélben, valamint azt, hogy 2034-ig ne vezessék ki az ingyenes kvótákat.

Von der Leyen ehhez kapcsolódva külön bejelentette a 30 milliárd eurós beruházásösztönző csomagot is, amelyet az ETS-rendszer kvótáinak felhasználásából finanszíroznának.

Az Európai Bizottság ezzel azt próbálja megmutatni, hogy a karbonpiacból nemcsak teher, hanem válságkezelő és iparfejlesztő forrás is lehet.

A végkövetkeztetések ezen túl ambiciózus hálózatfejlesztést, gyorsabb engedélyezést és erősebb energetikai összeköttetéseket is sürgettek, vagyis a vezetők egyszerre akarnak rövid távú árleszorítást és hosszabb távú szerkezeti megerősítést.

Az uniós csúcstalálkozó végeredménye így kettős lett: a hivatalos papírok alapján ez a csúcs az egységes piac újralendítéséről, az adminisztratív terhek csökkentéséről, az energiaárak letöréséről és az európai gazdaság alkalmazkodóképességének javításáról szólt. A politikai emlékezetben viszont mégis az marad meg róla, hogy a kétórás ukrajnai vita mindent elhomályosított, és az este végére már nem a 28. rezsim, nem az EU Inc., nem az energiaárak technikai kezelése, hanem Orbán Viktor vétója, a Barátság vezeték, valamint a 90 milliárd eurós hitel körüli bizalmi válság lett a történet valódi főszála.

